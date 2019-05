Akıllı telefonlar için Windows 10'u inceledik

Herkese merhaba arkadaşlar ben Erdi Özüağ. Yine yeni bir inceleme ile karşınızdayım. Bu defa Window 10'un telefon versiyonunun teknik önizleme sürümüne yakından bakıcaz.





Windows 10'un mobil versiyonunun detaylarına geçmeden önce hangi cihazlara ve nasıl kuracağınıza göz atalım isterseniz. Şu an teknik özizleme seviyesinde olan işletim sistemini, bir kısmı ülkemizde satılmayan Lumia 630, 635, 636, 638, 730 ve 830 modellerine kurabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken Microsoft'un Windows Insider programına ücretsiz kayıt olmak ve Windows Insider uygulamasını telefonunuza kurmak. Gerisini bu uygulama sizin hallediyor.

Microsoft'un yeni mobil işletim sisteminin nasıl çalıştığını daha iyi anlayabilmek adına, bu videoda uyumlu cihazların donanım konusundaki en zayıf temsilcisi olan Lumia 630'u seçtiğimi söyleyerek işletim sistemini kullanmaya başlayalım isterseniz.





İlk dikkat çeken yenilik, ana ekrana tam boyutlu arka plan görüntüsü atayabilmeniz. Bu sayede cihazınızı daha fazla özelleştirmiş oluyorsuuz.. Üstelik Uygulama listesine geçiş yaptığınızda da arka plan görüntüsü eşlik etmeye devam ediyor.

Hazır uygulama menüsüne geçiş yapmışken, buradaki bir yeniliği de sizlerle paylaşmak istiyorum. Artık son yüklediğiniz uygulamalar bu listenin başına ekleniyor. Dolayısıyla çok fazla sayıda uygulama arasında yeni kurulunları daha rahat seçebiliyorsunuz.

Platformun son dönemdeki en büyük yeniliklerinden olan Action Center yani bildirim ekranı da Windows 10 For Phone ile güncelleniyor. Yapılan iyileştirmelerle birlikte artık daha fazla hızlı ayar butonuna erişebildiğimiz gibi nihai sürümde uygulamaların bir takım detaylarını da buradan takip edebilcez.

Uygulama listesine geri dönelim isterseniz, Windows 10 for Phone ile birlikte yeni bir dosya gezgini uygulamamız var. Biliyorsuuz Windows Phone 8.1'de , Micorosft tarafından geliştirilen dosyalar uygulamasını marketten indirmek gerekiyordu. Yeni sürümde ise daha gelişmiş ve estetik olan dosya gezgini standart olarak geliyor.

Benzer şekilde şu anki teknik özizleme sürümü, yeni fotoğraflar uygulamasına da sahip. One Drive servisinin bulut entegrasyonundan istifade eden yeni uygulama, uyumlu tüm cihazlarınızdan fotoğraflarıo aynı arayüzde buluşturuyor.

Sizlere göstermek istediğim bir başka yenilik Cortana, ancak bu servis henüz Türkçe desteğine sahip değil ve ülkemizde çalışmıyor. Bilmeyenler Apple'ın Sirisi gibi düşünebilir zira sesli dijital asistan olarak sorularınıza ve isteklerinize cevap verebiliyor Cortana.

Telefon menüsü de değişiminden nasibini almış durumda. Kullanım kolaylığı sağlayacak bir takım estetik güncellemeler var. Örneğin tuş takımının boyutu biraz küçültülmüş durumda.

Asıl önemli yenilik ise klavye tarafında karşımıza çıkıyor. Klavyeyi kullanabileceğiniz her uygulamada henüz desteklenmese de, ThinkPad bilgisayarlardaki bir bir yuvarlak klavye toğumuz var. Bu topa basılı tutarak imleci daha kolay hareket ettirebiliyoruz. Aynı zamanda metin yazarken tuş butouna basılı tut arak emoji ekranına da erişebiliyoruz. Eskiden bu buton sadece tuş takımını ekrana getiriyordu.

Ayarlar menüsü de değişiminden nasibini almış durumda. Özelikle bu menü, önceki sürümlerde çok dağınık bir profile sahipti. Ancak şimdi hem göze hem de kullanıma olumlu gelecek yeni bir arayüze sahip diyebilirim.

Kamera tarafında Lumia Camera uygulamamız artık standart. Lumai 1020 ile tanıtılan bu uygulama manuel sevihede pek çok ayara imkan tanıyor. İşin ilginç yanı çok başlılığın önüne geçmek isteyen Microsoft, Lumia cihazlar dışında kalan HTC ve Samsung gibi diğer üreticilerde de Lumia Camera uygulamsaını standart olarak vericek.





Evet arkadaşlar yeni işletim sisteminn teknik önizleme sürümünde genel olarak gösterebileceğim detaylar bu şekildeydi. Videomuzun sonuna gelmeden önce, bu sürümde göremediğimiz ama Microsoft'un geleceğini açıkladı bazı özelliklere de hızlıca göz atalım.





Windows 10 For Phone'da sesle yazma yani söyleneni yazıya dökme özelliği oldukça ileri bir noktaya götürülmüş durumda. Microsoft'a göre 2 rakamı olan Two ve gereğinden çok dahi anlamına gelen too kelimeleri sistem tarafından ayırt edilebiliyor.

IOS benzeri bir yaklaşımla artık gelen SMS gibi bazı bildirimlere direkt olarak o ekran üzerinden yanıt verebileceğiz. Tek platform çerçevesinde evrensel uygulama stratejisini benimseyen Microsoft, Windows 10 etrafında hem masaüstü hem de mobil bilgisayarlar ile telefonlar arasında ortak uygulama kullanımına gidiyor. Cortana'dan Internet Explorer'a hatta Office uygulamalarına kadar çok sayıda uygulamayı, bir cihazda başlatıp diğeride tamamlayabileceksiniz.





Windows 10 For Phone ile Microsoft, mobildeki gelişimini sürdürüyor. Henüz kesin konuşmak için erken ama yeni sürüm pazarda kendisine daha fazla yer bulacak gibi görünüyor, bunu şimdiden söyleyebiliriz. Ben Erdi Özüağ, bir sornaki videoda görüşene dek şimdilik hoşçakalın kendinize çok iyi bakın.