Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

Akıllı telefonlar için Windows 10'u inceledik

4 yıl
200,6b
1
Cep İşletim Sistemleri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Herkese merhaba arkadaşlar ben Erdi Özüağ. Yine yeni bir inceleme ile karşınızdayım. Bu defa Window 10'un telefon versiyonunun teknik önizleme sürümüne yakından bakıcaz.

Windows 10'un mobil versiyonunun detaylarına geçmeden önce hangi cihazlara ve nasıl kuracağınıza göz atalım isterseniz. Şu an teknik özizleme  seviyesinde olan işletim sistemini, bir kısmı ülkemizde satılmayan Lumia 630, 635, 636, 638, 730 ve 830 modellerine kurabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken Microsoft'un Windows Insider programına ücretsiz kayıt olmak ve Windows Insider uygulamasını telefonunuza kurmak. Gerisini bu uygulama sizin hallediyor. 
Microsoft'un yeni mobil işletim sisteminin nasıl çalıştığını daha iyi anlayabilmek adına, bu videoda uyumlu cihazların donanım konusundaki en zayıf temsilcisi olan Lumia 630'u seçtiğimi söyleyerek işletim sistemini kullanmaya başlayalım isterseniz. 

İlk dikkat çeken yenilik, ana ekrana tam boyutlu arka plan görüntüsü atayabilmeniz. Bu sayede cihazınızı daha fazla özelleştirmiş oluyorsuuz.. Üstelik Uygulama listesine geçiş yaptığınızda da arka plan görüntüsü eşlik etmeye devam ediyor.
Hazır uygulama menüsüne geçiş yapmışken, buradaki bir yeniliği de sizlerle paylaşmak istiyorum. Artık son yüklediğiniz uygulamalar bu listenin başına ekleniyor. Dolayısıyla çok fazla sayıda uygulama arasında yeni kurulunları daha rahat seçebiliyorsunuz.
Platformun son dönemdeki en büyük yeniliklerinden olan Action Center yani bildirim ekranı da Windows 10 For Phone ile güncelleniyor. Yapılan iyileştirmelerle birlikte artık daha fazla hızlı ayar butonuna erişebildiğimiz gibi nihai sürümde uygulamaların bir takım detaylarını da buradan takip edebilcez.
Uygulama listesine geri dönelim isterseniz, Windows 10 for Phone ile birlikte yeni bir dosya gezgini uygulamamız var. Biliyorsuuz Windows Phone 8.1'de , Micorosft tarafından geliştirilen dosyalar uygulamasını marketten indirmek gerekiyordu. Yeni sürümde ise daha gelişmiş ve estetik olan dosya gezgini standart olarak geliyor.
Benzer şekilde şu anki teknik özizleme sürümü, yeni fotoğraflar uygulamasına da sahip. One Drive servisinin bulut entegrasyonundan istifade eden yeni uygulama, uyumlu tüm cihazlarınızdan fotoğraflarıo aynı arayüzde buluşturuyor.
Sizlere göstermek istediğim bir başka yenilik Cortana, ancak bu servis henüz Türkçe desteğine sahip değil ve ülkemizde çalışmıyor. Bilmeyenler Apple'ın Sirisi gibi düşünebilir zira sesli dijital asistan olarak  sorularınıza ve isteklerinize cevap verebiliyor Cortana.
Telefon menüsü de değişiminden nasibini almış durumda. Kullanım kolaylığı sağlayacak bir takım estetik güncellemeler var. Örneğin tuş takımının boyutu biraz küçültülmüş durumda.
Asıl önemli yenilik ise klavye tarafında karşımıza çıkıyor. Klavyeyi kullanabileceğiniz her uygulamada henüz desteklenmese de, ThinkPad bilgisayarlardaki bir bir yuvarlak klavye toğumuz var. Bu topa basılı tutarak imleci daha kolay hareket ettirebiliyoruz. Aynı zamanda metin yazarken tuş butouna basılı tut arak emoji ekranına da erişebiliyoruz. Eskiden bu buton sadece tuş takımını ekrana getiriyordu. 
Ayarlar menüsü de değişiminden nasibini almış durumda. Özelikle  bu menü, önceki sürümlerde çok dağınık bir profile sahipti. Ancak şimdi hem göze hem de kullanıma olumlu gelecek yeni bir arayüze sahip diyebilirim.
Kamera tarafında Lumia Camera uygulamamız artık standart. Lumai 1020 ile tanıtılan bu uygulama manuel sevihede pek çok ayara imkan tanıyor. İşin ilginç yanı çok başlılığın önüne geçmek isteyen Microsoft, Lumia cihazlar dışında kalan HTC ve Samsung gibi diğer üreticilerde de Lumia Camera uygulamsaını standart olarak vericek.

Evet arkadaşlar yeni işletim sisteminn teknik önizleme sürümünde genel olarak gösterebileceğim detaylar bu şekildeydi. Videomuzun sonuna gelmeden önce, bu sürümde göremediğimiz ama Microsoft'un geleceğini açıkladı bazı özelliklere de hızlıca göz atalım.

Windows 10 For Phone'da sesle yazma yani söyleneni yazıya dökme özelliği oldukça ileri bir noktaya götürülmüş durumda. Microsoft'a göre 2 rakamı olan Two ve gereğinden çok dahi anlamına gelen too kelimeleri sistem tarafından ayırt edilebiliyor.
IOS benzeri bir yaklaşımla artık gelen SMS gibi bazı bildirimlere direkt olarak o ekran üzerinden yanıt verebileceğiz. Tek platform çerçevesinde evrensel uygulama stratejisini benimseyen Microsoft, Windows 10 etrafında hem masaüstü hem de mobil bilgisayarlar ile telefonlar arasında ortak uygulama kullanımına gidiyor. Cortana'dan Internet Explorer'a hatta Office uygulamalarına kadar çok sayıda uygulamayı, bir cihazda başlatıp diğeride tamamlayabileceksiniz. 

Windows 10 For Phone ile Microsoft, mobildeki gelişimini sürdürüyor. Henüz kesin konuşmak için erken ama yeni sürüm pazarda kendisine daha fazla yer bulacak gibi görünüyor, bunu şimdiden söyleyebiliriz. Ben Erdi Özüağ, bir sornaki videoda görüşene dek şimdilik hoşçakalın kendinize çok iyi bakın.




Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
mkyb 1 yıl
Tizen'de WhatsApp, Telegram, Facebook ve Facebook Messenger olsun yeterli. Ülkemize gelirse bankalarda uygulama çıkarır bitti gitti. Türkiye'de büyük bir çocuğunluk bu eksende kullanıyor telefonunu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
maczone 1 yıl
Hala Whatsapp çalışıyor mu?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fatih 1 yıl maczone
maczone
Hala Whatsapp çalışıyor mu?

Hep çalışacak ki. 8.1'den destek kesecekmiş sadece. O da son güncelleme ile çalışmaya devam eder sonuçta.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SHADOW 1 yıl
iyi yerlere gelebilecek stabil bi sistemi resmen mahvettiler diyebiliriz
kullananlar var ama halâ az da olsa
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fatih 1 yıl SHADOW
2.5 sene 8.1 kullandım, 3 4 ay önce Android'e geçtim dünya varmış be.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ersunvanderyanal 1 yıl
Çöp oldu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hareketliperde 1 yıl
3 senede nerden nereye geldi sistem :(
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TechnoKolik199 4 yıl
Şu uygulamalar konusunda microsoft biraz iş yapsın mesela google uygulamarı çeksin birazda geliştiricilere para versin mesela google dan daha çok para versin insta ya arayüzden bahsetmiyorum ora zaten çok güzel sanki bütün fonksiyonları kullanıyoruz ben 7-8 aydır lumia kullanıyorum lumia nın bile tüm fonksiyonlarını kullanmadım 8.1 nin
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
burak.t001 4 yıl
ne zaman yayınlanacakmış bilen varmı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Akbaba89 4 yıl
Koca Nokia'yı bitirdiler şu işletim sistemi için.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
doctor_bey 4 yıl
Bence bunlar küçük yenilikler ancak hiç yoktan iyidir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OA 4 yıl
Özüğğağğğağğğğ

Bunu söylerken kusulur cidden az daha zorlasak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
13:26
Msi Meg Z390 Godlike inceleme | Anakartların anakartı
10,2b izlenme · 6 ay
19:53
MSI'ın canavar dizüstü bilgisayarı: GE63 Raider'ı inceledik
7,3b izlenme · 1 yıl
11:26
Samsung Galaxy On7 Prime inceleme
11,9b izlenme · 1 yıl
18:20
Beats Studio 3 Wireless ön inceleme
7,3b izlenme · 1 ay
13:40
Vestel Venus Z20'yi inceledik
22,1b izlenme · 1 yıl
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
12,3b izlenme · 3 gün
11:01
Huawei için bunun telafisi çok zor | ARM krizi ve etkileri
13,1b izlenme · 1 gün
18:45
AMD FreeSync monitörde Nvidia G-Sync nasıl açılır?
5,8b izlenme · 1 ay
29:14
Nvidia GTX 1650 ve Intel 9750H testte | Monster Abra A5 16.3
7,2b izlenme · 1 ay
17:49
Sony Xperia XZ Premium incelemesi "En Güçlü Samuray"
18b izlenme · 1 yıl
29:29
iPhone ve iPad ile inceleme nasıl çekilir ve işlenir?
12,7b izlenme · 4 ay
09:23
280.000 TL'lik 8K televizyon Türkiye'de | İşte detaylar
9,2b izlenme · 1 hf.
24:45
4 kameralı Samsung Galaxy A9 detaylı analiz ve ön inceleme
13,9b izlenme · 5 ay
54:06
Mobilite | Başkasının pasaportuna IMEI kaydı yapılamayacak
6,5b izlenme · 4 gün
07:12
Honor 20 Pro elimizde | Dünyanın ilk f/1.4 kameralı telefonu
6,9b izlenme · 1 gün
18:45
2si1 inceleme | Sennheiser Momentum True Wireless
6,7b izlenme · 1 ay
07:42
Cat S61'i inceledik: Tank gibi telefon
10,3b izlenme · 1 yıl
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim