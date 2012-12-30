Akıllı telefonlar için termal görüntü sağlayabilen kamera aparatı, "IR-Blue"





Akıllı telefonların kameraları firmalar ve bağımsız kişiler tarafından geliştirilmeye devam ediyor. Bu çalışmaların son aşamalarından biri ise, Andy Rawson tarafında üretilen termal kamera aparatı oldu.

Kickstarter birçok bağımsız geliştiriciye yardım sağlamaya devam ediyor. Kickstarter üzerinde Andy Rawson tarafında başlatılan yeni proje ile akıllı telefonlar üzerine termal görüntüleme özelliği kazandırılabiliyor. Sistem, Android ve iOS uyumlu bir uygulamadan, akıllı telefonun arkasına takılan ve kamera ile Bluetooth teknolojisiyle haberleşen bir termal kameradan oluşuyor. Bu sayede çevremizdeki sıcaklıkları görsel olarak görme şansımız oluşuyor. Daha proje bitmeden birçok ödüle laik görülen IR-Blue, Kickstarter üzerinde hedeflediği $20,000 miktarı çoktan geçmiş durumda. Projenin bitimine 14 gün kala toplanan toplam bağış tam $109,800 ulaşmış durumda.

IR-Blue'nun teknik özellikleri kısaca bakarsak ;

- 64 bölgeden ısı ölçebilen sensör

- "-20 ile 300" derece arasını ölçebilen sensör

- (NETD) 0.25K rms

- Bluetooth 4.0 bağlantı desteği ( iOS Cihazlar İçin )

- Bluetooth 2.1 balantı desteği ( Android Cihazlar İçin )

- 4 tane AAA pil ile çalışma

Projenin hayata geçtiğinde $195 fiyat etiketi ile satılacağı belirtiliyor. Sistemin nasıl işlediğini ve çalıştığını ise alttaki videolardan görebilirsiniz.

http://www.kickstarter.com/projects/andyrawson/ir-blue-thermal-imaging-smartphone-accessory