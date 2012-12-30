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Mobil Aksesuarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Akıllı telefonlar için termal görüntü sağlayabilen kamera aparatı, "IR-Blue"

6 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Can Tunçer
Haber Editörü
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Akıllı telefonların kameraları firmalar ve bağımsız kişiler tarafından geliştirilmeye devam ediyor. Bu çalışmaların son aşamalarından biri ise, Andy Rawson tarafında üretilen termal kamera aparatı oldu.
Kickstarter birçok bağımsız geliştiriciye yardım sağlamaya devam ediyor. Kickstarter üzerinde Andy Rawson tarafında başlatılan yeni proje ile akıllı telefonlar üzerine termal görüntüleme özelliği kazandırılabiliyor. Sistem, Android ve iOS uyumlu bir uygulamadan, akıllı telefonun arkasına takılan ve kamera ile Bluetooth teknolojisiyle haberleşen bir termal kameradan oluşuyor. Bu sayede çevremizdeki sıcaklıkları görsel olarak görme şansımız oluşuyor. Daha proje bitmeden birçok ödüle laik görülen IR-Blue, Kickstarter üzerinde hedeflediği $20,000 miktarı çoktan geçmiş durumda. Projenin bitimine 14 gün kala toplanan toplam bağış tam $109,800 ulaşmış durumda.
IR-Blue'nun teknik özellikleri kısaca bakarsak ;
- 64 bölgeden ısı ölçebilen sensör
- "-20 ile 300" derece arasını ölçebilen sensör
- (NETD) 0.25K rms 
- Bluetooth 4.0 bağlantı desteği ( iOS Cihazlar İçin )
- Bluetooth 2.1 balantı desteği ( Android Cihazlar İçin )
- 4 tane AAA pil ile çalışma 
Projenin hayata geçtiğinde $195 fiyat etiketi ile satılacağı belirtiliyor. Sistemin nasıl işlediğini ve çalıştığını ise alttaki videolardan görebilirsiniz.

http://www.kickstarter.com/projects/andyrawson/ir-blue-thermal-imaging-smartphone-accessory Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Makaroncu 6 yıl
ipaddeki photobooth ta zaten termal kamera var...
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Kirk Lee 6 yıl
Çok farklı şekillerde kullanılabilir bu aparat
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teramit 6 yıl
3 bilemedin 5 sene sonra standart kameralarda termal özelliği olacaktır.
ondan sonra kızılötesi ötesi, mor ötesi gece görüşü falan firmalar bu tarz özelliklerle birbirleri ile yarışacaklardır.
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fuckulteli 6 yıl
-Merve çok ateşli görünüyorsun fotoğrafta..
+Hastayım ben :( 39'C
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arel.gr 6 yıl
konutumun isi kacagi tespitleri icin thermal goruntuleme seceneklerinin fiyatlarindan isyankardim.
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Runaway  6 yıl
Adamlar siz kullanın diye uğraşmıyor ki böyle şeylerle.Parası olan insan heves nedeniyle alıp kullanabilir.İlla profesyonel çözümler sağlayacak bir aparat olmasına ihtiyaç yok.
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MxFxOx 6 yıl
çok gerekli değil prof çözümler kadar etkili olmadığı sürece ev kullanıcısı ne yapsın bunu
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RAN7843 6 yıl
Telefon kameralari nereye gidiyor bana gore insanlarin en cok kullandiklari Kamera cep telefonundaki kameralar bu dogrultuda gelismeye devam edecek ama merak ettigim neden Canon veya Nikon bu ise el atmiyor anlamis degilimmm.......
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ColDasHeLL 6 yıl
artık evde pc nin neresi sıcak die ölcersiniz
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vitor reis 6 yıl ColDasHeLL
ColDasHeLL

artık evde pc nin neresi sıcak die ölcersiniz

düşünemedi
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