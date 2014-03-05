Akıllı telefonlar ile bağlantı kurabilen şarap hazırlama makinesi: The Miracle Machine

Genellikle üzümün (Farklı meyveler de kullanılabiliyor) fermente edilmesiyle elde edilen bir alkollü bir içecek türü olan şarap, bildiğiniz üzere oldukça zahmetli bir üretim sürecine sahip ve kaliteli çeşitleri yüksek fiyat etiketleriyle satılıyorlar. Bu sevilen içeceğin akıllı telefon kontrolünde üretilmesi için hazırlanan The Miracle Machine, özellikle tasarımsal olarak her noktaya konumlandırılabilecek bir yapı ortaya koyuyor.

Konu hakkında uzun yıllara dayanan tecrübeleri bulunan Kevin Boyer ve Philip James tarafından geliştirilen The Miracle Machine, basit şekilde içerisine konan standart su, üzüm konsantresi ve maya üzerinden şarap üretimini gerçekleştirebiliyor. iOS ve Android sürümü bulunan uygulaması ile akıllı telefonlardan üretim süreci için ayarlamalar (Örneğin şarap tür seçimi) sunan ve genel olarak sürecin izlenmesine imkan tanıyan ürün, dahili işlem birimiyle düşük miktarlarda ısı kullanarak şarap yapım sürecini hızlandırıyor ve belirtildiği kadarıyla bu süreç üç gün kadar sürüyor. Üretilen şarapların oldukça kaliteli olduğunu söyleyen geliştiriciler, aynı zamanda ürünlerin 1-2 hafta arası bekleme süresi sunabildiğini ve ilerleyen dönemde yeni türlerin de uygulamaya dahil edileceğini belirtiyorlar.

Kısa zaman içerisinde seri üretim için gereken miktarın toplanması amacıyla bir Kickstarter projesiyle destek arayacağı açıklanan The Miracle Machine hakkında hazırlanan tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz. Ayrıca eklemek gerekirse Kickstarter üzerinde daha önce de bira üretimi için hazırlanan Brewbot aradığı desteği bulmayı başarmıştı.





http://themiraclemachine.net/#