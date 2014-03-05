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Akıllı telefonlar ile bağlantı kurabilen şarap hazırlama makinesi: The Miracle Machine

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Akıllı telefonlar ile bağlantı kurabilen şarap hazırlama makinesi: The Miracle Machine
Genellikle üzümün (Farklı meyveler de kullanılabiliyor) fermente edilmesiyle elde edilen bir alkollü bir içecek türü olan şarap, bildiğiniz üzere oldukça zahmetli bir üretim sürecine sahip ve kaliteli çeşitleri yüksek fiyat etiketleriyle satılıyorlar. Bu sevilen içeceğin akıllı telefon kontrolünde üretilmesi için hazırlanan The Miracle Machine, özellikle tasarımsal olarak her noktaya konumlandırılabilecek bir yapı ortaya koyuyor.
Konu hakkında uzun yıllara dayanan tecrübeleri bulunan Kevin Boyer ve Philip James tarafından geliştirilen The Miracle Machine, basit şekilde içerisine konan standart su, üzüm konsantresi ve maya üzerinden şarap üretimini gerçekleştirebiliyor. iOS ve Android sürümü bulunan uygulaması ile akıllı telefonlardan üretim süreci için ayarlamalar (Örneğin şarap tür seçimi) sunan ve genel olarak sürecin izlenmesine imkan tanıyan ürün, dahili işlem birimiyle düşük miktarlarda ısı kullanarak şarap yapım sürecini hızlandırıyor ve belirtildiği kadarıyla bu süreç üç gün kadar sürüyor. Üretilen şarapların oldukça kaliteli olduğunu söyleyen geliştiriciler, aynı zamanda ürünlerin 1-2 hafta arası bekleme süresi sunabildiğini ve ilerleyen dönemde yeni türlerin de uygulamaya dahil edileceğini belirtiyorlar.
Kısa zaman içerisinde seri üretim için gereken miktarın toplanması amacıyla bir Kickstarter projesiyle destek arayacağı açıklanan The Miracle Machine hakkında hazırlanan tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz. Ayrıca eklemek gerekirse Kickstarter üzerinde daha önce de bira üretimi için hazırlanan Brewbot aradığı desteği bulmayı başarmıştı.

(Fox) / (PL) / (MM) 

http://themiraclemachine.net/# Yorum Yaz
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FightForBeer 5 yıl
Güzel fikir hemen çalıp Rakı lı versiyonunu yapayımda Kickstarter a koyayım.
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sidik_lee 5 yıl
yapıyorsan tam yap şarabı ne gerek var buna.
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forumlarabak 5 yıl
Heh gel bi sen eksiktin..

Arkadaş bu Kickstarter a ne koysan destek buluyo zaten bende birşey koyayım bari. Akıllı telefonla evin ışıkllarını kısma, loş yapma, max yapma bu yapıldı mı acep?
1 Yanıt Yanıtla
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Valve Corporation 5 yıl forumlarabak
forumlarabak
Heh gel bi sen eksiktin..

Arkadaş bu Kickstarter a ne koysan destek buluyo zaten bende birşey koyayım bari. Akıllı telefonla evin ışıkllarını kısma, loş yapma, max yapma bu yapıldı mı acep?


Maalesef yapıldı

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Glorfindel1907 5 yıl
şarabın tadının güzel olmasının bir sebebi de yapımının zahmetli olması saçmalık olmuş bu resmen
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M.E.S.A.R.S 5 yıl
Bo*unu çıkardılar..
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