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Akıllı telefonlar ve aksiyon kameralarıyla stabil videolar çekmek isteyenlere özel aparatlar: Cheetah-CH1 / Greyhound-GR1

5 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Can Tunçer
Haber Editörü
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Akıllı telefonlar ve aksiyon kameralarıyla stabil videolar çekmek isteyenlere özel aparatlar: Cheetah-CH1 / Greyhound-GR1
Akıllı telefonların video kalitelerinin artması ve dünya üzerinde video çekme olayının iyice popüler olması sonucu kullanıcılar çok daha iyi sonuçlar elde etmek istiyorlar. Bu konuda yardımcı aksesuar ürünlerinden Mastor Technology tarafından üretilen Cheetah-CH1 ve Greyhound-GR1, akıllı cep telefonları ve aksiyon kameralarıyla stabil videolar çekilmesine imkan tanıyor.
Tek el ile kullanım için hazırlanan Cheetah-CH1 ve Greyhound-GR1, içlerinde yer alan iki eksenli motor ve sensörler ile oluşan titreşimleri algılayarak engelliyor ve tuşlar yardımıyla çekim yapılan kamera aşağıya ya da yukarıya doğru yumuşak şekilde hareket ettirilebiliyor. Li-po batarya kullanan ve USB üzerinden şarj edilebilen kamera sabitleme aparatları, hareket işlemleri için gereken işlem gücünü dahili 32bit CPU'dan alıyorlar. Üst seviye malzeme kalitesiyle hazırlanan ürünlerden Greyhound-GR1 popüler aksiyon kameralarından GoPro Hero 1, 2, 3 ve Black Edition modellerini desteklerken, Cheetah-CH1 ise Apple iPhone 4S, 5, Xiamoi 2S, Samsung Galaxy S4, Sony XpreiaZ ve LG Optimus G Pro akıllı telefon modellerini destekliyor.
Piyasaya çıkış tarihleri ve fiyatları hakkında bilgi bulunmayan kamera sabitleme aparatları hakkında hazırlanmış örnek tanıtım videosunu firmanın resmi sistesi üzerinde izleyebilirsiniz.


http://gizmodo.com/stabilized-action-cam-and-smartphone-mounts-smooth-out-1440091130 Yorum Yaz
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