Akıllı telefonları kişisel insansız hava aracı haline getiren proje: PhoneDrone

Piyasada yer alan hemen hemen bütün insansız hava araçları içerisinde gerekli kontrol işlemleri için ufak çaplı bir bilgisayar bulunuyor. Ancak günümüz akıllı telefonları da oldukça güçlü işlemciler ve etkili sensörler taşıyor. Bu iki konuyu harmanlayan PhoneDrone, Kickstarter üzerinde hedeflediği bağış miktarını toplamayı hedefliyor.

Site üzerinde 250,000$ toplam bağış miktarıyla xCraft tarafından başlatılan PhoneDrone, özel gövdesi üzerinde evrensel olarak iOS ile Android işletim sistemli telefonları taşıyabiliyor ve gereken bütün işlem gücünü bu telefonlardan sağlıyor. Bu sayede çok daha ucuz fiyat etiketleriyle insansız hava araçları elde edilmesinin önünü aralayan araç, dört adet pervanesini taşıyan kanatlarının katlanmasıyla oldukça kompakt bir forma bürünebiliyor ve kontrolcü olarak WiFi üzerinden bağlı iOS ile Android işletim sistemli başka bir akıllı telefonu kullanıyor.

Daha önceden belirlenen rotaları ekstra bir telefon olmadan da otonom şekilde takip edebilen PhoneDrone, "Follow Me" moduyla da kişisel takip sunuyor ve belirtildiği kadarıyla birçok insan için yeterli gelecek düzeyde 20 ila 25 dakika boyunca havada kalabiliyor. İnsansız hava aracıyla video ve fotoğraf çekimi de taşıdığı akıllı telefon üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Gövdesinde ufak bir ayna mekanizması yer alan PhoneDrone, bu sayede farklı açılarda görüntü kaydının önünü açıyor.

Yapılacak en az 199$ bağış miktarıyla elde edilen PhoneDrone hakkında hazırlanan tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.





https://www.kickstarter.com/projects/137596013/phonedrone-let-your-smartphone-be-your-personal-dr?ref=category_newest