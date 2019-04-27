Akın Robotics, 4 ayaklı arazi robotu ARAT'ı görücüye çıkarttı

Yerli yazılım şirketi Akınsoft'un Konya'da faaliyet gösteren robotik departmanı Akınrobotics, 2 ay içerisinde geliştirdiği ve 2 yıl içerisinde seri üretimine geçeceği 4 ayaklı robot projesi ARAT’ın ilk prototipini görücüye çıkarttı.

17 eklemden oluşan ve 86 adet sensöre sahip olan ARAT, 4 ayakla dengede kalabilme ve yürüyebilme özelliğine sahip. 4 motordan oluşan boyun yapısı sayesinde ARAT gelişmiş bir gözlem yeteneğine ve hareket kabiliyetine sahip.

30 kg’lık yükleme/taşıma kapasitesine sahip ARAT’ın nesneleri kaydırmadan yükleme yapabildiğini belirten Yönetim Kurulu Başkanı Yüksek Bilgisayar Mühendisi Özgür Akın, “Arazide 10 saat kullanım süresiyle tasarlanan ARAT, 4 bacaklı denge unsuru oluşturan bir prototip. Güneş enerjisiyle de bu pil ömrü uzatılabiliyor. Şu an basit arazi şartlarında test ediyoruz. Her geçen gün farklı arazi şartlarında test etmeye devam edeceğiz.





Yaklaşık 2 ay süre içerisinde geliştirdiğimiz bir proje. Yüksek güç üretebilen motorlarımızı da kendi bünyemizde geliştiriyoruz. ARAT şu an prototip aşamasında, 2 yıl içerisinde ürün aşamasına gelebilecek ve seri üretime geçilecek. Üzerindeki kamera sistemiyle adresleme yapabiliyor. Ses sistemiyle etrafı dinleyebiliyor ve ona göre strateji belirleyebiliyor. Bu prototipimizde çok hızlı değiliz ancak bir sonraki serimizde motorların hızlandırılmasını gerçekleştireceğiz. Hatta dörtnala tabiriyle koşacak şekilde projelerimiz geliştirmeye başlandı” açıklamalarında bulundu.

https://www.dha.com.tr/teknoloji/4-ayakli-robot-urettiler/haber-1639502