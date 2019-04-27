Akın Robotics, 4 ayaklı arazi robotu ARAT'ı görücüye çıkarttı

Yerli yazılım şirketi Akınsoft'un Konya'da faaliyet gösteren robotik departmanı Akınrobotics, 2 ay içerisinde geliştirdiği ve 2 yıl içerisinde seri üretimine geçeceği 4 ayaklı robot projesi ARAT’ın ilk prototipini görücüye çıkarttı.
17 eklemden oluşan ve 86 adet sensöre sahip olan ARAT, 4 ayakla dengede kalabilme ve yürüyebilme özelliğine sahip. 4 motordan oluşan boyun yapısı sayesinde ARAT gelişmiş bir gözlem yeteneğine ve hareket kabiliyetine sahip.
30 kg’lık yükleme/taşıma kapasitesine sahip ARAT’ın nesneleri kaydırmadan yükleme yapabildiğini belirten Yönetim Kurulu Başkanı Yüksek Bilgisayar Mühendisi Özgür Akın, “Arazide 10 saat kullanım süresiyle tasarlanan ARAT, 4 bacaklı denge unsuru oluşturan bir prototip. Güneş enerjisiyle de bu pil ömrü uzatılabiliyor. Şu an basit arazi şartlarında test ediyoruz. Her geçen gün farklı arazi şartlarında test etmeye devam edeceğiz.
Yaklaşık 2 ay süre içerisinde geliştirdiğimiz bir proje. Yüksek güç üretebilen motorlarımızı da kendi bünyemizde geliştiriyoruz. ARAT şu an prototip aşamasında, 2 yıl içerisinde ürün aşamasına gelebilecek ve seri üretime geçilecek. Üzerindeki kamera sistemiyle adresleme yapabiliyor. Ses sistemiyle etrafı dinleyebiliyor ve ona göre strateji belirleyebiliyor. Bu prototipimizde çok hızlı değiliz ancak bir sonraki serimizde motorların hızlandırılmasını gerçekleştireceğiz. Hatta dörtnala tabiriyle koşacak şekilde projelerimiz geliştirmeye başlandı” açıklamalarında bulundu.
https://www.dha.com.tr/teknoloji/4-ayakli-robot-urettiler/haber-1639502 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
kimse bir yerden başlamak lazım edebiyatı yapmasın o bir yer burası değil emin olun elalemin 20 sene önce yaptığı, çoğu özel okulumuzun robotik takımlarının daha iyisini yaptıkları şeyleri gördükten sonra, sony nin robot köpeği aibo bile bundan daha işlevsel kalıyor.
yapmayın etmeyin
Başıma bir iş gelmeyecekse yazayım: Boston Dynamics’ten çalın, Honda’dan çalın, MIT’den çalın ama bir yerden çalın ve üstüne ekleyin ki kısa sürede ileri gidebilelim. Akın Robotics bu robotu Boston Dynamicsten görmüş yapmış muhtemelen ama olmamış işte. Bunu kabul edin; çok mu zor “olmamış daha iyisini yapın” demek arkadaşlar? Tamam milliyetçi duygular falan da gerçekçi davranmazsan, gereken yorumu duygusal sebeplerden geciktirirsen adamlar o milliyet duygunu yok eder senin arkana baka baka gidersin. Akın Robotics’in hangi çalışması profesyonel gibi duruyor arkadaşlar sorarım size?
ADA diye robotları var, uzaktan kumandalı arabanın üstüne ekran ve kamera takın alın size robot. (Tabi ki üstüne giydirmeyi düzgün yapacaksınız) İnsansı robot yapıyorlar ayakta duramıyor, ipe askılı sallanıyor öyle. Bunların hepsi sizce memleketin kalkınmasına yardım için mi yoksa Akın Robotics’in reklam çabası mı? Çok ciddi söylüyorum milliyetçi duygularımız olmasa şuna bakıp saatlerce güleriz, öyle bi şey çünkü bu robot.
Ben demiyorum ki Türkiye üretemiyor yapamıyor. Abi bak ASELSAN’a. Neler üretiyorlar ya, ne aşamadalar. Adamlar dünyayla kafa kafaya bir çok konuda hatta önde olduğu konular bile var. Bakın İnsansız hava aracı üretimi konusuna; Vestel vs. nasıl treni yakaladı Dünya ile yarışıyoruz; Bu pilota ihtiyacı olan uçak devri elbet kapanacak, o zaman diğer devletler bizden İHA isteyecek. Müthiş şeyler bunlar. Ne demiş Atam: “İstikbal göklerdedir!”
Sen şimdi bu robota “güzel, iyi” diyorsan milliyetçiliğini alıp git rica ediyorum. Çünkü sen Aselsan’ın hakkını yiyorsun, sen İHA üreten firmaların hakkını yiyorsun arkadaşım. Senin milliyetçiliğinin, milliyetçilik olduğuna ben inanmıyorum; zira milliyetçilik insanın ülkesine zarar vermez.
İyi forumlar.