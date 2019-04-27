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Akın Robotics, 4 ayaklı arazi robotu ARAT'ı görücüye çıkarttı

Akın Robotics, 4 ayaklı arazi robotu ARAT'ı görücüye çıkarttı. Şu an prototip aşamasında olan ARAT için iki yıl içerisinde seri üretime geçilecek. Detaylar haberimizde.
3 hf.
18,2b
2
61
Diğer Bilim ve Teknoloji
Zeynep Yolcu
Yazar
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Yerli yazılım şirketi Akınsoft'un Konya'da faaliyet gösteren robotik departmanı Akınrobotics, 2 ay içerisinde geliştirdiği ve 2 yıl içerisinde seri üretimine geçeceği 4 ayaklı robot projesi ARAT’ın ilk prototipini görücüye çıkarttı.
17 eklemden oluşan ve 86 adet sensöre sahip olan ARAT, 4 ayakla dengede kalabilme ve yürüyebilme özelliğine sahip. 4 motordan oluşan boyun yapısı sayesinde ARAT gelişmiş bir gözlem yeteneğine ve hareket kabiliyetine sahip.
30 kg’lık yükleme/taşıma kapasitesine sahip ARAT’ın nesneleri kaydırmadan yükleme yapabildiğini belirten Yönetim Kurulu Başkanı Yüksek Bilgisayar Mühendisi Özgür Akın, “Arazide 10 saat kullanım süresiyle tasarlanan ARAT, 4 bacaklı denge unsuru oluşturan bir prototip. Güneş enerjisiyle de bu pil ömrü uzatılabiliyor. Şu an basit arazi şartlarında test ediyoruz. Her geçen gün farklı arazi şartlarında test etmeye devam edeceğiz.

Yaklaşık 2 ay süre içerisinde geliştirdiğimiz bir proje. Yüksek güç üretebilen motorlarımızı da kendi bünyemizde geliştiriyoruz. ARAT şu an prototip aşamasında, 2 yıl içerisinde ürün aşamasına gelebilecek ve seri üretime geçilecek. Üzerindeki kamera sistemiyle adresleme yapabiliyor. Ses sistemiyle etrafı dinleyebiliyor ve ona göre strateji belirleyebiliyor. Bu prototipimizde çok hızlı değiliz ancak bir sonraki serimizde motorların hızlandırılmasını gerçekleştireceğiz. Hatta dörtnala tabiriyle koşacak şekilde projelerimiz geliştirmeye başlandı” açıklamalarında bulundu.
 

https://www.dha.com.tr/teknoloji/4-ayakli-robot-urettiler/haber-1639502 Yorum Yaz
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imsomnia 3 hf. en beğenilen
yazıp yazıp siliyorum.
kimse bir yerden başlamak lazım edebiyatı yapmasın o bir yer burası değil emin olun elalemin 20 sene önce yaptığı, çoğu özel okulumuzun robotik takımlarının daha iyisini yaptıkları şeyleri gördükten sonra, sony nin robot köpeği aibo bile bundan daha işlevsel kalıyor.
yapmayın etmeyin
yazıp yazıp siliyorum.kimse bir yerden başlamak lazım edebiyatı yapmasın o bir yer burası değil emin olun elalemin 20 sene önce yaptığı, çoğu özel okulumuz...
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Silent Guardian 3 hf.
Birazdan “Daha iyisini yapın görelim” diyecekler gelecek. Ve bu arkadaşlara göre bir şey eleştirmeden önce daha iyisini yapmamız gerekir. Örnek veriyorum: Ajdar kötü bir sanatçı demem için şarkıcı olmam gerekiyor. Ya da Eminem iyi bir rapçi diyebilmem için rap yapmam falan gerekiyor sanıyor bu arkadaşlar.
Başıma bir iş gelmeyecekse yazayım: Boston Dynamics’ten çalın, Honda’dan çalın, MIT’den çalın ama bir yerden çalın ve üstüne ekleyin ki kısa sürede ileri gidebilelim. Akın Robotics bu robotu Boston Dynamicsten görmüş yapmış muhtemelen ama olmamış işte. Bunu kabul edin; çok mu zor “olmamış daha iyisini yapın” demek arkadaşlar? Tamam milliyetçi duygular falan da gerçekçi davranmazsan, gereken yorumu duygusal sebeplerden geciktirirsen adamlar o milliyet duygunu yok eder senin arkana baka baka gidersin. Akın Robotics’in hangi çalışması profesyonel gibi duruyor arkadaşlar sorarım size?
ADA diye robotları var, uzaktan kumandalı arabanın üstüne ekran ve kamera takın alın size robot. (Tabi ki üstüne giydirmeyi düzgün yapacaksınız) İnsansı robot yapıyorlar ayakta duramıyor, ipe askılı sallanıyor öyle. Bunların hepsi sizce memleketin kalkınmasına yardım için mi yoksa Akın Robotics’in reklam çabası mı? Çok ciddi söylüyorum milliyetçi duygularımız olmasa şuna bakıp saatlerce güleriz, öyle bi şey çünkü bu robot.
Ben demiyorum ki Türkiye üretemiyor yapamıyor. Abi bak ASELSAN’a. Neler üretiyorlar ya, ne aşamadalar. Adamlar dünyayla kafa kafaya bir çok konuda hatta önde olduğu konular bile var. Bakın İnsansız hava aracı üretimi konusuna; Vestel vs. nasıl treni yakaladı Dünya ile yarışıyoruz; Bu pilota ihtiyacı olan uçak devri elbet kapanacak, o zaman diğer devletler bizden İHA isteyecek. Müthiş şeyler bunlar. Ne demiş Atam: “İstikbal göklerdedir!”
Sen şimdi bu robota “güzel, iyi” diyorsan milliyetçiliğini alıp git rica ediyorum. Çünkü sen Aselsan’ın hakkını yiyorsun, sen İHA üreten firmaların hakkını yiyorsun arkadaşım. Senin milliyetçiliğinin, milliyetçilik olduğuna ben inanmıyorum; zira milliyetçilik insanın ülkesine zarar vermez.
İyi forumlar.
Birazdan “Daha iyisini yapın görelim” diyecekler gelecek. Ve bu arkadaşlara göre bir şey eleştirmeden önce daha iyisini yapmamız gerekir. Örnek veriyorum: Ajda...
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Glitz 3 hf.
İki aylık bir süre zarfında yapıldıysa başarılı bence. Çinden kargo bekleseler 3 hafta sürse geri kalan zamanda da birşeştirirsin üstüne de yürüme komutlarını tek bir kişi sistemin izin verdiği en iyi şekilde 2 günde yazar al sana yerli ve milli 15 temmuz çöpü çöp kovasına atan robotu.
İki aylık bir süre zarfında yapıldıysa başarılı bence. Çinden kargo bekleseler 3 hafta sürse geri kalan zamanda da birşeştirirsin üstüne de yürüme komutlarını t...
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cronus75 3 hf.
Bahçeşehir Koleji öğrencilerinin robotu bundan daha karmaşık ve marifetli..
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cemus 3 hf.
Bu firmanın haberlerini epeydir takip ediyorum. Asıl sorum şu olacak bu projeler için devletten desteği alıyorlar mı? Eğer alıyorlarsa verilen vergilerimiz bu işe yaramaz robotlara mı gidiyor ? Senelerdir abuk subuk robotlar yapıp insansı vs diye lanse ediyorlar...Eğer destek alınıyorsa sırf bunun için hazırlanmış projeler olarak görüyorum şahsen bir vatandaş olarak. Arat arazide diye yazmışsınız bir de video altına Allah aşkına zekamızı mı sınıyorsunuz yapay çim üzerine çıkınca arazi mi oluyor... Daha düz zeminde yürüyemeyen robot yapmışsın 30 kg yük taşıyor diyorsun. Önce önündeki minik bardağı doğru düzgün kaldırsın yüke sonra bakarız. 10 saat çalışır güneş panelleriyle daha çok çalışır diyorsun ama görüntüler onu demiyor. Hep bir aldatmaca biraz dürüst olalım bu yüzden ilerleyemiyoruz. Adamlar yaptıkları robotları anlatmıyorlar sadece gösteriyorlar biraz sizde görün kıyaslayın çalacaksanız da düzgün çalın.
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__Nikolaus__ 3 hf.
Şunu youtube a koymaya utanır insan.
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Rafadamn Lehte 3 hf.
Madem 2 ayda bu kadarını yapabiliyorsun, 2 yıl çalış yürüyebilenini yap biz de alkışlayalım. Niye kendini rezil ediyorsun ?
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alito 3 hf.
Boston Dynamics'in yaptığının çeyreğini yapın da öyle gösterin bari. Şu yaptığınızın oyuncağını yapıyorlar merdiven altında. Ayıptır, böyle çıkmayın insanların karşısına.
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MonitörKertenkelesi 3 hf.
"Arat" Arazi Atı'nın kısaltılmışı mı?
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susesa 3 hf.
Kimseye hakaret etmeye gerek yok. Buradaki videodan aklı başındaki herkes seviyemizi anlar.
Arkadaşlar bu seviyenin üstüne koyarak ilerledimizi gördüğümde kendimi bahtiyar sayacağım...
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sistemli adam 3 hf.
Daha iyisini yapın görelim.
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Schrödinger Kedisi 3 hf.
bizim okulun rover ekibinin yaptığı araç bundan çok daha dinamik çalışıyor
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qoqoCAN 3 hf.
bitirme projesi gibi duruyor
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