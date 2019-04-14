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Denizlili iki lise öğrencisi insansı robot yaptı

Denizli'de yaşayan iki meslek lisesi öğrencisi, bilişim teknolojileri öğretmenleri Emrah Bozkurt ile yürüyebilen, oturup kalkabilen ve selam verebilen insansı robot Ark'ı yaptılar.
1 ay
4,7b
1
36
Diğer Bilim ve Teknoloji
Zeynep Yolcu
Yazar
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Denizli'nin Serinhisar ilçesinde bulunan Yatağan Müftü Arif Akşit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Bilişim Teknolojileri Öğretmeni olan Emrah Bozkurt, iki öğrencisiyle birlikte düz zeminde zorlanmadan yürüyebilen, oturup kalkabilen ve selam verebilen insansı robot "Ark"ı tasarladı.
Okullarının atölyesinde yaklaşık 1 yıldır çalışmalarına devam eden ekip, okuldaki üç boyutlu yazıcıdan çıkartılan parçalarla oluşturulan ve uzaktan kumandayla kontrol edilebilen insansı bir robot yapmayı başardı.
Bozkurt, ismini elektrik enerjisindeki atlama tanımı olan "Ark" koydukları ve yaklaşık 4 bin liraya mal ettikleri robotta 18 motor ve eklem bulunduğuna değinerek, "Bunlardan 5'er tanesi sağ ve sol bacakta, 3'er tanesi kollarda, 1 bel ve 1 tane de boynunda motor var. Ağırlığı 4 kilo ve 55 santimetre uzunluğuna sahip." diye konuştu.
Bozkurt bundan sonraki aşamada robota denge mekanizması ekleyerek devrilmemesi ve düşmemesini sağlayacaklarını anlatarak robot için sesli kontrol sistemi tasarlayacaklarını da belirtti.
İnsansı robot "Ark", MEB tarafından Samsun'da düzenlenen 13. Uluslararası MEB Robot Yarışması'nda da yerini aldı. Bozkurt, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Samsun'da düzenlenen yarışmada dereceye girmeyi hedeflediklerini belirtti.
https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/liseliler-insansi-robot-yapti/1451765 Yorum Yaz
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WB 1 ay en beğenilen
Arkadaslara tebrikler, oturup pubg oynamaktansa bos durmayip yapmislar,
Haberi yapan editor calisirken cekilmis videosunu da eklese guzel olurdu..
Yanıtla +43
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sml_akyz 1 ay
Akınsoftun robotuna göre daha insansı
1 Yanıt Yanıtla +36
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Biyturs_OnSr 1 ay
Tebrik ediyorum kendilerini. Bence çok iyi gözüküyor. Videosunu merak edenlere link bırakıyorum.
3:15'te yürüyor. haberler.com/...
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XanthiN 1 ay
Güzel çalışma
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yosunkaya 1 ay
Lise talebeleri dahi bunu yapabiliyorsa artık bu robot geleceği çok yakın a dostlar. Tebrik ederim öğrencilerimizi ayrıca.
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DH Misafiri 1 ay
akınsoft demekki yıllardır boşuna çalışıyor
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Cpt. MacMillan 1 ay
Bravo vallahi ülkemize böyle nitelikli bireyler lazım.
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CoreXXX 1 ay
tebrikler çocuklar. oyun oynamak yerine bişeyler yapmaya çalışmanız çok takdire şayan. süper olmuş yada olmamış önemli değil. çabanızı alkışlıyorum
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Puantum 1 ay
Arduino gibi hazır sistemlerle yapılmamışsa güzel bir adım
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general4242 1 ay
Zorlanmadan yürümüyor ki. Zorlanarak sürünüyor.
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FatihAsl 1 ay
Aliexpresde ki Bu Modeli giydirmişler tr.aliexpress.com/...
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Kerim5100 1 ay
Vallahi iyi
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RaptorFX 1 ay
Robotik setlerin ele ayağa düştüğü günlerde, youtube gibi video paylaşım sitelerinde bile eğitim verildiği çağda zaten yapmamız gereken işler bunlar. Yapan gençleri tebrik ediyorum, kışkırtma vb saçmalıklar yerine bu tip güzel işlere gönül vermişler.
O kadar çok şey yazıp sildim ki okullardaki robotik durumuyla ilgili. Neyse başımız belaya girmesin silivri soğuktur şimdi.
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