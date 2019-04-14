Denizlili iki lise öğrencisi insansı robot yaptı

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde bulunan Yatağan Müftü Arif Akşit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Bilişim Teknolojileri Öğretmeni olan Emrah Bozkurt, iki öğrencisiyle birlikte düz zeminde zorlanmadan yürüyebilen, oturup kalkabilen ve selam verebilen insansı robot "Ark"ı tasarladı.

Okullarının atölyesinde yaklaşık 1 yıldır çalışmalarına devam eden ekip, okuldaki üç boyutlu yazıcıdan çıkartılan parçalarla oluşturulan ve uzaktan kumandayla kontrol edilebilen insansı bir robot yapmayı başardı.

Bozkurt, ismini elektrik enerjisindeki atlama tanımı olan "Ark" koydukları ve yaklaşık 4 bin liraya mal ettikleri robotta 18 motor ve eklem bulunduğuna değinerek, "Bunlardan 5'er tanesi sağ ve sol bacakta, 3'er tanesi kollarda, 1 bel ve 1 tane de boynunda motor var. Ağırlığı 4 kilo ve 55 santimetre uzunluğuna sahip." diye konuştu.

Bozkurt bundan sonraki aşamada robota denge mekanizması ekleyerek devrilmemesi ve düşmemesini sağlayacaklarını anlatarak robot için sesli kontrol sistemi tasarlayacaklarını da belirtti.

https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/liseliler-insansi-robot-yapti/1451765

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İnsansı robottarafından'da düzenlenen'nda da yerini aldı., basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Samsun'da düzenlenen yarışmada dereceye girmeyi hedeflediklerini belirtti.