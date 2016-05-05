Aktivite takip özellikli analog saat Garmin Vivomove tanıtıldı

Akıllı saatler en hızlı büyüyen teknolojik ürün kategorilerinden biri durumunda ancak en çok satanlardan biri olan Apple Watch bile uygulama yükleme hızının yavaşlığı konusunda ağır eleştirilerle maruz kalıyor. Diğer yandan Nokia tarafından satın alınan Withings ise son zamanlarda geleneksel gibi görünen akıllı saatlere odaklanmış durumda.

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Yarı akıllı saatler sadece birkaç özelliği takip etmeye izin veriyor ancak modern akıllı saatlerin karmaşıklığını istemeyen kullanıcılar tarafından tercih edildiği de bir gerçek. Ayrıca her gece saatinizin şarjı konusunda endişe duymanız da gerekmiyor. Garmin, haritalama alanındaki en popüler isimlerden biri ve şimdi yepyeni Garmin Vivomove ile analog görünümlü "yarı akıllı" saat sektörüne giriş yapıyor.

Daha çok geleneksel bir saat görünümünde olan 150 dolar fiyat etiketine sahip Garmin Vivomove'un mekanizmasının sağ ve sol kısmına iki adet bar yerleştirilmiş. Bunlar akıllı sensörlerin veri olarak yakaladığı bilgilere hızlı ve kolayca erişebilmenizi sağlıyor. Kullanıcılar bu bölümlerden atılan adım sayısı, uyku kalitesi ve yakılan tahmini kalori miktarını takip edebiliyorlar. Garmin Vivomove, bir yıllık pil ömrü sunarken 50 metre derinliğe kadar suya dayanabiliyor. Klasik bir analog saat görünümü sunan yarı akıllı saatin deri kayışlı ve paslanmaz çelik modeli de var. Ancak bu versiyon 300 dolarlık fiyat etiketiyle iki kat daha pahalı olarak satılıyor.

http://www.phonearena.com/news/Garmin-Vivomove-is-a-stylish-smartwatch-that-looks-like-a-traditional-watch_id80760