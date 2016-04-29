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Çin'in Apple'ından Apple Watch'a rakip geliyor

Çin'in önde gelen akıllı telefon üreticilerinden Xiaomi'nin bir akıllı saat üzerinde çalıştığı söyleniyordu. Nihayet ürünün gerçek olduğı ve 2016 yılının ikinci yarısında piyasaya çıkacağı doğrulandı.
3 yıl
3,7b
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16
Cep Tel Aksesuarları
Onur Seven
Haber Editörü
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Xiaomi, sadece tutkulu fan kitlesiyle değil, benzer ürün ve pazarlama stratejisinin yanı sıra CEO'sunun tavırlarıyla çoğu zaman "Çin'in Apple'ı" olarak adlandırılıyor. Şirket bu paralelde yeni bir adım atarak kendi akıllı saatini piyasaya sunuyor.
Xiaomi'nin Mart 2015'den bu yana bir akıllı saat üzerinde çalıştığıyla ilgili bazı söylentiler vardı. Ancak sonunda ürünün gerçek olduğu ve 2016'da tüketicilere sunulacağı onaylandı. Gizmo China, Xiaomi kurucusu Liu De'nin geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Pekin konferansında şirketin Mi akıllı saat inşa ettiğini ve 2016 yılının ikinci yarısında piyasaya süreceğini söylediğini bildirdi.
Ayrıca Bkz. "Apple'ın klavye patenti otomatik düzeltme hatalarını telafi edebilir"
Yaklaşık 45 milyar dolarlık piyasa değerine sahip Xiaomi, giyilebilir teknoloji alanına hiç de yabancı değil. Şirket zaten Mi Band akıllı bileklik ve Fitbit tarzı fitness takip cihazları üretmişti. Ancak bu Xiaomi'nin ilk tam donanımlı akıllı saati olacak. Çinli Apple, kısa bir süre önce de çocuklar için geliştirilmiş Mituwatch olarak adlandırılan akıllı saatini duyurmuştu.

http://www.gizmochina.com/2016/04/28/xiaomi-official-confirms-mi-smartwatch-launch-second-half-2016/ Yorum Yaz
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Öz... 3 yıl en beğenilen
Apple degil tasarim olarak birebir 1. nesil Sony Smartwatch u taklit etmisler. Hatta bence haber asparagas. Photoshoptan ibaret... Biri bu siteden alip shoplamis.
cnet.com/...

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Apple degil tasarim olarak birebir 1. nesil Sony Smartwatch u taklit etmisler. Hatta bence haber asparagas. Photoshoptan ibaret... Biri bu siteden alip shoplam...
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1 Yanıt Yanıtla +11
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forumlarabak 3 yıl Öz...
Öz...
Apple degil tasarim olarak birebir 1. nesil Sony Smartwatch u taklit etmisler. Hatta bence haber asparagas. Photoshoptan ibaret... Biri bu siteden alip shoplamis.
cnet.com/...

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Editör haber için bu resimde oynama yapmış olabilir mi acaba?
Öz...Apple degil tasarim olarak birebir 1. nesil Sony Smartwatch u taklit etmisler. Hatta bence haber asparagas. Photoshoptan ibaret... Biri ...
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Aslanhan. 3 yıl
"Çinin Apple'ı" sözünün hiç karşılığı yok.

Bırakın benzetmeyi, kıyaslamak bile doğru değil bence.

Apple'ı çok eleştiririm ve Xiaomi'yi çok beğeniyorum ama Apple olmakta öyle kolay iş değil harbiden.

Apple'ın son çeyrek kârı azaldı diye borsada bir günde 50 milyar dolar değer kaybetti,

Zarar etti diye değil ha :) Kâr azaldı diye.

50 milyar dolar Türkiye'nin en bütük 5 şirketinin değerinden daha fazladır tahminen.
"Çinin Apple'ı" sözünün hiç karşılığı yok.Bırakın benzetmeyi, kıyaslamak bile doğru değil bence.Apple'ı çok eleştiririm ve Xiaomi'yi çok ...
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ardaalisahin 3 yıl
Gelsin de android wear olarak gelsin,kendi yazilimi olursa uzun yolu olur oturmasi icin.
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esmerbuyucu 3 yıl
Haberdeki resim öylesine konulmuş zaten.
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kojiro 3 yıl
Kimmiş bu çinin epılı diye girdim. Fokoşot varmış ben gidiyorum.
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ryalp 3 yıl
Bu saat editör mi
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emre1393 3 yıl
editör paint terk
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davidoffvincent 3 yıl
konu kilit admin ban
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efesaat 3 yıl

Apple degil tasarim olarak birebir 1. nesil Sony Smartwatch bencede. Dilerseniz saat sitemizi ziyaret edin www.efesaat.com
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Xtrud 3 yıl
Başlığa gel...
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hell line 3 yıl
O değil de yıllardır ana ekrana dana gibi elektronik veya analog saat yerleştirdiler.

Yetmedi kılıfları kesip delip saat için yer açtılar.

Ne oldu şimdi ?

Hani kol saatlerine gerek yoktu?

Hani gereksizdi hepsi ?

Telefonlardan söğüşledikleri yetmedi tabi.

Prize mahkum bir nesil yaratmaya yemin etmişler.
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0MG90 3 yıl
Çakma Apple Watch olmasında, güzel bi tasarımla gelsin
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Öz... 3 yıl
Apple degil tasarim olarak birebir 1. nesil Sony Smartwatch u taklit etmisler. Hatta bence haber asparagas. Photoshoptan ibaret... Biri bu siteden alip shoplamis.
cnet.com/...

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forumlarabak 3 yıl
Xiaomi den açıklama;
"Şimdi onlar düşünsün."
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Aslanhan. 3 yıl
"Çinin Apple'ı" sözünün hiç karşılığı yok.

Bırakın benzetmeyi, kıyaslamak bile doğru değil bence.

Apple'ı çok eleştiririm ve Xiaomi'yi çok beğeniyorum ama Apple olmakta öyle kolay iş değil harbiden.

Apple'ın son çeyrek kârı azaldı diye borsada bir günde 50 milyar dolar değer kaybetti,

Zarar etti diye değil ha :) Kâr azaldı diye.

50 milyar dolar Türkiye'nin en bütük 5 şirketinin değerinden daha fazladır tahminen.
1 Yanıt Yanıtla +5
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forumlarabak 3 yıl Aslanhan.
Aslanhan.
"Çinin Apple'ı" sözünün hiç karşılığı yok.

Bırakın benzetmeyi, kıyaslamak bile doğru değil bence.

Apple'ı çok eleştiririm ve Xiaomi'yi çok beğeniyorum ama Apple olmakta öyle kolay iş değil harbiden.

Apple'ın son çeyrek kârı azaldı diye borsada bir günde 50 milyar dolar değer kaybetti,

Zarar etti diye değil ha :) Kâr azaldı diye.

50 milyar dolar Türkiye'nin en bütük 5 şirketinin değerinden daha fazladır tahminen.

Yüksek kâr oranlarına sahip olduğu için bu kadar değerli bir marka kârı düşerse bariz bir şekilde etkilenmesi doğal hele ki gün gelir zarar ederse sen o zaman gör değer kaybını.
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