Çin'in Apple'ından Apple Watch'a rakip geliyor

Xiaomi, sadece tutkulu fan kitlesiyle değil, benzer ürün ve pazarlama stratejisinin yanı sıra CEO'sunun tavırlarıyla çoğu zaman "Çin'in Apple'ı" olarak adlandırılıyor. Şirket bu paralelde yeni bir adım atarak kendi akıllı saatini piyasaya sunuyor.

Xiaomi'nin Mart 2015'den bu yana bir akıllı saat üzerinde çalıştığıyla ilgili bazı söylentiler vardı. Ancak sonunda ürünün gerçek olduğu ve 2016'da tüketicilere sunulacağı onaylandı. Gizmo China, Xiaomi kurucusu Liu De'nin geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Pekin konferansında şirketin Mi akıllı saat inşa ettiğini ve 2016 yılının ikinci yarısında piyasaya süreceğini söylediğini bildirdi.

Ayrıca Bkz.

"Apple'ın klavye patenti otomatik düzeltme hatalarını telafi edebilir"

Yaklaşık 45 milyar dolarlık piyasa değerine sahip Xiaomi, giyilebilir teknoloji alanına hiç de yabancı değil. Şirket zaten Mi Band akıllı bileklik ve Fitbit tarzı fitness takip cihazları üretmişti. Ancak bu Xiaomi'nin ilk tam donanımlı akıllı saati olacak. Çinli Apple, kısa bir süre önce de çocuklar için geliştirilmiş Mituwatch olarak adlandırılan akıllı saatini duyurmuştu.

http://www.gizmochina.com/2016/04/28/xiaomi-official-confirms-mi-smartwatch-launch-second-half-2016/