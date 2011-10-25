Alibaba Çinli iPad'i 2011 sonunda satışa sunmayı planlıyor

Mobil işletim sistemi konusunda Google, RIM, Apple, Microsoft ve Nokia'nin yanısıra Çin'de yükselen bir trend olduğunu daha önce sizlere aktarmıştık. Mobil işletim sistemi konusuna oldukça önem veren firmalardan olan Alibaba ülkenin ilk mobil işletim sistemi Aliyun OS'yi basına tanıtmıştı.





Android çekirdeğini temel alan Aliyun OS daha çok bulut bilişim altyapısından faydalanıyor. Temmuz ayında Aliyun OS kullanan ilk model olan W700 Çin pazarına sunulmuştu.





Alibaba işletim sistemini desteklemek için ikinci nesil W800 modelini de piyasaya sürmeye hazırlanıyor. W800 modeli, 1GHz hızında NVIDIA Tegra 2 çift çekirdekli işlemci ve 4.3 inç ekranı ile Kasım ayında Hong Kong'da satışa sunulacak.





Alibaba iPad'e rakip olmak amacıyla bir de tablet hazırlıyor. Kaynaklardan edinilen bilgilere göre 7 veya 10 inç boyutunda olacak tablet yine NVIDIA Tegra 2 yongada sisteminden faydalanacak. İddialara göre tabletin adı YanPad. Ancak YanPad'in iPad ve diğer Android tabletlerle ne kadar rekabet edeceği merak konusu. Tabletin giriş ve orta seviye segmente hitap etmesi bekleniyor.





Çin büyüklük bakımından Apple'ın ABD'den sonra ikinci pazarı konumunda. İddialı mağazalarını hizmete açan Apple büyük telekom operatörleriyle ortak ve 2012 yılı için çok büyük satış beklentisi mevcut.