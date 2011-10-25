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Alibaba Çinli iPad'i 2011 sonunda satışa sunmayı planlıyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Mobil işletim sistemi konusunda Google, RIM, Apple, Microsoft ve Nokia'nin yanısıra Çin'de yükselen bir trend olduğunu daha önce sizlere aktarmıştık. Mobil işletim sistemi konusuna oldukça önem veren firmalardan olan Alibaba ülkenin ilk mobil işletim sistemi Aliyun OS'yi basına tanıtmıştı. 

Android çekirdeğini temel alan Aliyun OS daha çok bulut bilişim altyapısından faydalanıyor. Temmuz ayında Aliyun OS kullanan ilk model olan W700 Çin pazarına sunulmuştu.

Alibaba işletim sistemini desteklemek için ikinci nesil W800 modelini de piyasaya sürmeye hazırlanıyor. W800 modeli, 1GHz hızında NVIDIA Tegra 2 çift çekirdekli işlemci ve 4.3 inç ekranı ile Kasım ayında Hong Kong'da satışa sunulacak.

Alibaba iPad'e rakip olmak amacıyla bir de tablet hazırlıyor. Kaynaklardan edinilen bilgilere göre 7 veya 10 inç boyutunda olacak tablet yine NVIDIA Tegra 2 yongada sisteminden faydalanacak. İddialara göre tabletin adı YanPad. Ancak YanPad'in iPad ve diğer Android tabletlerle ne kadar rekabet edeceği merak konusu. Tabletin giriş ve orta seviye segmente hitap etmesi bekleniyor.

Çin büyüklük bakımından Apple'ın ABD'den sonra ikinci pazarı konumunda. İddialı mağazalarını hizmete açan Apple büyük telekom operatörleriyle ortak ve 2012 yılı için çok büyük satış beklentisi mevcut.

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artcraft35 8 yıl en beğenilen
alibabanın bir çiftliği var çiftliğinde tabletleri var
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sertacarslan 8 yıl
Muhterem Apple'den ilk önce Aliyun'a, patent davası açmasını bekliyoruz lütfen, Samsung eğer kıytırık iOS arayüzünden esinlenmişse (ki iddialara göre yeşil telefon ikonu iOS'taki ile aynıymış:) bunlar direk iOS arayüzünü kopyalamışlar.
Daha sonra mümkünse tablet ismi için de bir dava bekliyoruz. xxxPad türü bir kısaltmayı kimse kullanmamalı, o kelimeyi ilk Apple icat etti.
Adalet istiyoruz:)
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Mr.sari 8 yıl
Eagle Claw
Eğer abartı fiyat olursa Çin ötesinde satamaz ürün.

Çin den dişarı çıkmasına ne gerek var çinde 1.5 milyar insan var..
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Besiktask34 8 yıl Mr.sari
Mr.sari

Eagle Claw

Eğer abartı fiyat olursa Çin ötesinde satamaz ürün.


Çin den dişarı çıkmasına ne gerek var çinde 1.5 milyar insan var..



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DemirKipi 8 yıl
Şöyle HTC gibi bir marka daha çıksa ne güzel olurdu. Ancak piyasada olanı kullanan değil, yenilikçi firmalar bekliyoruz.
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artcraft35 8 yıl en beğenilen
alibabanın bir çiftliği var çiftliğinde tabletleri var
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alpa07 8 yıl
yanpad :D:D:D
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Python 8 yıl
iPad rakip olma olayı biraz hayalden öteye gidemeyecek gibi tüm tabletler ile iPad başarısına yakın başarı sağlayamamışken hele
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Recharged 8 yıl
Eğer abartı fiyat olursa Çin ötesinde satamaz ürün.
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Sagelocanda 8 yıl
Trident gibi bişimi buda.
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