Alibaba küresel Ar-Ge çalışmalarına 15 milyar dolar yatırım yapacak

Yenilikçi Teknolojiler Geliştirilecek
Baş harfleri keşif, macera, ivme ve görünüm kavramlarını temsil eden DMAO; nesnelerin interneti, kuantum bilgisayarları, finansal teknolojiler, makine öğrenimi ve ağ güvenliğini gibi konulara yoğunlaşıp bu alanlarda yenilikçi teknolojiler geliştirmeye çalışacak. Tabi şirketin bu çalışmanın küresel olduğunu vurgulamasının özel bir nedeni var. Alibaba; Çin, Rusya, Singapur ve ABD'de toplam yedi adet araştırma laboratuvarı açarak çalışmalara başlayacak. İlerleyen dönemlerde DMAO'nun faaliyetlerinde bağlı olarak farklı noktalarda yeni laboratuvarların açılması da gündeme gelebilir.
Şirketin büyük önem verdiği programda dünyanın önde gelen üniversitelerinden de yardım alınacak. Alibaba'daki araştırmacılar, halihazırda yeni teknolojiler üzerine yoğunlaşan Berkeley Üniveristesi gibi üniversitelerle işbirliği yapacak. Henüz bu işbirliğinin nasıl şekilleneceği bilinmiyor ancak DMAO'nun danışma kurulunda; Harvard Üniversitesi, MIT, Washington Üniversitesi, Columbia Üniversitesi, Pekin Teknoloji Enstitüsü, Pekin Üniversitesi gibi eğitim kurumlarında görev yapan profesörler yer alıyor. Bu da DMAO'nun, faaliyet alanına uygun şekilde eğitim kurumları ve öğretim görevlileri ile bilgi alışverişinde bulunacağını gösteriyor.
Çinliler ABD'li Rakipleri ile Rekabete Hazır
Alibaba bu hamlesiyle birlikte Çinli teknoloji şirketlerinin ABD'li rakiplerinden çekinmediğini ve rekabete hazır olduklarını bir kez daha göstermiş oldu. Daha önce Çin'in en çok kullanılan arama motorunun sahibi olan Baidu'nun, Silikon Vadisi'nde yapay zeka üzerine çalışan bir araştırma laboratuvarı kurduğunu görmüştük. Popüler mesajlaşma uygulaması WeChat'in sahibi olan Tencent de Seattle şehrinde benzer bir laboratuvar kurmuştu. Huawei ise Berkeley Üniversitesi ile ortak çalışma programı başlatmıştı. Zincirin son üyesi olan Alibaba da hem ABD hem de dünyanın farklı noktalarında merkezler açıp çalışmaları başlatarak sektörde öncü konuma gelmek ve yetenek havuzunu genişletmek istiyor
https://techcrunch.com/2017/10/10/alibaba-group-will-invest-15b-into-a-new-global-research-and-development-program/?ncid=txtlnkusaolp00000595 Yorum Yaz Paylaş Tweetle