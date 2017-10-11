Alibaba küresel Ar-Ge çalışmalarına 15 milyar dolar yatırım yapacak

Çin'in önde gelen teknoloji devlerinden Alibaba, küresel anlamda Ar-Ge çalışmalarına hız kazandırmak için yeni bir program başlatıyor. Şirket tarafından bugün yapılan açıklamaya göre Alibaba DAMO Academy olarak adlandırılan program kapsamında dünyanın çeşitli noktalarında Ar-Ge çalışmaları yürütülecek. Alibaba'nın önümüzdeki üç yıl içinde en az 15 milyar dolarlık yatırım yapacağı programdan beklentiler yüksek. Şirket şu anda 100 kişilik bir araştırmacı kadrosu oluşturmaya çalıştığı DMAO Academy'nin küresel teknoloji işbirliğine hizmet edeceğini düşünüyor. Böylece DMAO'nun 2036 yılına kadar dünya genelinde 2 milyar insana hizmet sunan ve 100 milyon kişiye iş imkanı sağlayan bir oluşum haline gelmesi planlanıyor.





Yenilikçi Teknolojiler Geliştirilecek

Baş harfleri keşif, macera, ivme ve görünüm kavramlarını temsil eden DMAO; nesnelerin interneti, kuantum bilgisayarları, finansal teknolojiler, makine öğrenimi ve ağ güvenliğini gibi konulara yoğunlaşıp bu alanlarda yenilikçi teknolojiler geliştirmeye çalışacak. Tabi şirketin bu çalışmanın küresel olduğunu vurgulamasının özel bir nedeni var. Alibaba; Çin, Rusya, Singapur ve ABD'de toplam yedi adet araştırma laboratuvarı açarak çalışmalara başlayacak. İlerleyen dönemlerde DMAO'nun faaliyetlerinde bağlı olarak farklı noktalarda yeni laboratuvarların açılması da gündeme gelebilir.





Şirketin büyük önem verdiği programda dünyanın önde gelen üniversitelerinden de yardım alınacak. Alibaba'daki araştırmacılar, halihazırda yeni teknolojiler üzerine yoğunlaşan Berkeley Üniveristesi gibi üniversitelerle işbirliği yapacak. Henüz bu işbirliğinin nasıl şekilleneceği bilinmiyor ancak DMAO'nun danışma kurulunda; Harvard Üniversitesi, MIT, Washington Üniversitesi, Columbia Üniversitesi, Pekin Teknoloji Enstitüsü, Pekin Üniversitesi gibi eğitim kurumlarında görev yapan profesörler yer alıyor. Bu da DMAO'nun, faaliyet alanına uygun şekilde eğitim kurumları ve öğretim görevlileri ile bilgi alışverişinde bulunacağını gösteriyor.





Çinliler ABD'li Rakipleri ile Rekabete Hazır

Alibaba bu hamlesiyle birlikte Çinli teknoloji şirketlerinin ABD'li rakiplerinden çekinmediğini ve rekabete hazır olduklarını bir kez daha göstermiş oldu. Daha önce Çin'in en çok kullanılan arama motorunun sahibi olan Baidu'nun, Silikon Vadisi'nde yapay zeka üzerine çalışan bir araştırma laboratuvarı kurduğunu görmüştük. Popüler mesajlaşma uygulaması WeChat'in sahibi olan Tencent de Seattle şehrinde benzer bir laboratuvar kurmuştu. Huawei ise Berkeley Üniversitesi ile ortak çalışma programı başlatmıştı. Zincirin son üyesi olan Alibaba da hem ABD hem de dünyanın farklı noktalarında merkezler açıp çalışmaları başlatarak sektörde öncü konuma gelmek ve yetenek havuzunu genişletmek istiyor