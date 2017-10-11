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Tesla sahipleri henüz kullanılamayan bir özelliğe 100 milyon dolar ödedi

Tasla'ya yakın kaynaklar 36.000 araç sahibinin ne zaman yayınlanacağı belli olmayan tam otonom sürüş paketini satın aldığını söylüyor. Toplamda 100 milyon dolarlık bir opsiyon satışı söz konusu.
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Tesla geçtiğimiz yıl ikinci nesil Autopilot donanımını (Autopilot 2.0) çıkararak 'Enhanced Autopilot' (gelişmiş oto pilot) ve 'Fully Self-Driving Capability' (tam otonom sürüş yeteneği) isimli paketlerini duyurdu. Ancak şirketin Autopilot paketleri kapsamında vadettiği özellikler için yazılım güncellemeleri  yayınlama konusunda geç kaldığını biliyoruz. Electrek tarafından elde edilen yeni veriler, oldukça fazla sayıda Tesla sahibinin bu opsiyonları satın aldığını gösteriyor.
Tesla'nın küresel filosundaki Autopilot 2.0 donanımlı 90.000'den fazla aracın yaklaşık %77'lik bölümüne sahip olan kişiler Enhanced Autopilot, %40'ı ise Fully Self-Driving Capability paketini satın almış durumda. Bu da 35.000'den fazla araç sahibinin, henüz yayınlanmayan ve Tesla'nın ne zaman yayınlanacağını söylemediği 3.000 dolarlık Fully Self-Driving Capability paketini satın aldığını gösteriyor.
Ayrıca Bkz. "Avustralya'ya ait çok gizli savunma verileri çalındı"
Otomobil üreticisi bu özelliğin yetkili bölgelere göre değişiklik gösterebilen kapsamlı yazılım doğrulaması ve düzenleyici onayına bağlı olduğu konusunda bir uyarıda bulunmuş durumda. Autopilot 2.0 altında sunulan 5.000 dolarlık Enhanced Autopilot ise geçen yıl 69.000'den fazla Tesla kullanıcısı tarafından satın alınmış ve Ocak 2017 itibariyle güncelleme yayınlanmaya başlamıştı. Şirketin şu anda sattığı ancak teslim etmediği 100 milyon doları aşkın bir opsiyon var ve bunu etkinleştirinceye kadar teknik olarak gelir üzerinde söz sahibi olamıyor.

https://electrek.co/2017/10/10/tesla-autopilot-owners-bought-fully-self-driving-capability/ Yorum Yaz
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V4LKyR 1 yıl en beğenilen
Bence bunlar koskoca şirketler ve planlamalar yapılmış herşey yazılmış çizilmiştir, bizim yapacağımız her yorum boş bir iş olur.
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aybey 1 yıl
Tesla bu işi keriz silkelemeye doğru götürüyor bence...
Mercedes'in e ve s sınıfı araçlarda sunduğu Drive Pilot özelliği Tesla'nın sadece otobanda sunduğu kendinden sürme (auto / self drive) özelliğine göre daha esnek, tali yoda önünde bir araç varsa ona göre bile kendini konumlayıp sürüyor araç. Yönlendiriciyi(direction) bırakınca - belli bir süre sonra- Tesla caard diye olduğu yerde duruyor. Mercedes'in tanıtıcı belgeleri, izlenceleri(video) doğru ise sağa çekip duruyor. BMW'ninki de fena iş çıkartmıyor.
Bana kalırsa diğer markaların da elektriğe ağırlık vermesi ile Tesla araba işinde havlu atabilir. Ya büyük bir araba üreticisi satınalır veya küçük bir üretici olarak, özel araç üretimine yönelebilir.
3 Sınıfı araçlarının üretimini bile eline yüzüne bulaştırdılar. Elle üretim yapsalar bu kadar araba zaten üretirlerdi.
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BekirTemel 1 yıl
bizimkiler hayali ticaretlere 250 kişi 500 milyon lira kaptırıyor, bunlar ne ki?
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TheCaliph_ 1 yıl
Polo'ya 90 bin TL veren ülkeyiz gelip bir de yuh 3 bin dolar mı verilmiş 3 bin dolara araba alınır yaaaauvvvv diyorsunuz.
Avrupa'da Amerika'da insanları kandırmak öyle kolay değil adamın sakladığı göbek bağını bile alırlar elinden.
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Asami Zdrenka 1 yıl
3 bin dolara avrupada ikinci el araba alırsın.
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Smartyy 1 yıl
3000 birim paraya satılan opsiyona bak.
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V4LKyR 1 yıl en beğenilen
Bence bunlar koskoca şirketler ve planlamalar yapılmış herşey yazılmış çizilmiştir, bizim yapacağımız her yorum boş bir iş olur.
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kadirirdem 1 yıl V4LKyR
haklısın.
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KalemKolik 1 yıl
İyide nvidia yeni tam otonom için yeterli ilk kartı tanıttı. Hatta şuan tesla arabalarda olan karttan 10 kat daha güçlü. Bence ya nvidia ya tesla yalan söylüyor.
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