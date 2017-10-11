Tesla sahipleri henüz kullanılamayan bir özelliğe 100 milyon dolar ödedi

Tesla geçtiğimiz yıl ikinci nesil Autopilot donanımını (Autopilot 2.0) çıkararak 'Enhanced Autopilot' (gelişmiş oto pilot) ve 'Fully Self-Driving Capability' (tam otonom sürüş yeteneği) isimli paketlerini duyurdu. Ancak şirketin Autopilot paketleri kapsamında vadettiği özellikler için yazılım güncellemeleri yayınlama konusunda geç kaldığını biliyoruz. Electrek tarafından elde edilen yeni veriler, oldukça fazla sayıda Tesla sahibinin bu opsiyonları satın aldığını gösteriyor.

Tesla'nın küresel filosundaki Autopilot 2.0 donanımlı 90.000'den fazla aracın yaklaşık %77'lik bölümüne sahip olan kişiler Enhanced Autopilot, %40'ı ise Fully Self-Driving Capability paketini satın almış durumda. Bu da 35.000'den fazla araç sahibinin, henüz yayınlanmayan ve Tesla'nın ne zaman yayınlanacağını söylemediği 3.000 dolarlık Fully Self-Driving Capability paketini satın aldığını gösteriyor.

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Otomobil üreticisi bu özelliğin yetkili bölgelere göre değişiklik gösterebilen kapsamlı yazılım doğrulaması ve düzenleyici onayına bağlı olduğu konusunda bir uyarıda bulunmuş durumda. Autopilot 2.0 altında sunulan 5.000 dolarlık Enhanced Autopilot ise geçen yıl 69.000'den fazla Tesla kullanıcısı tarafından satın alınmış ve Ocak 2017 itibariyle güncelleme yayınlanmaya başlamıştı. Şirketin şu anda sattığı ancak teslim etmediği 100 milyon doları aşkın bir opsiyon var ve bunu etkinleştirinceye kadar teknik olarak gelir üzerinde söz sahibi olamıyor.

https://electrek.co/2017/10/10/tesla-autopilot-owners-bought-fully-self-driving-capability/