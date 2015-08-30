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Alienware 13, 15 ve 17 dizüstü modelleri Broadwell işlemcilerle güncellendi

3 yıl
3,5b
1
3
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Alienware 13, 15 ve 17 dizüstü modelleri Broadwell işlemcilerle güncellendi

Dell'in oyuncu dizüstü bilgisayarı Alienware 18 modelini güçlendirmesi ve sınırlı sayıda satışa sunmasının ardından ailedeki diğer dizüstü modelleri de yeni işlemci ve ekran kartlarıyla gücünü artırıyor. 

Seride en güncel işlemciyi Alienware 13 kapıyor. Broadwell tabanlı çift çekirdekli Intel Core i5-5200U işlemci ile güncellenen modelde çift çekirdekli Intel Core i7-5500U seçeneği de yer alıyor. 

Ekran çözünürlüğü 1366x768 piksel iken Full HD IPS ve dokunmatik 3200x1800 IGZO IPS seçenekleri mevcut. Yine 500GB HDD depolama standart olarak gelirken opsiyonel olarak 256GB/512GB PCIe SSD+128GB mSATA SSD melez depolama bulunuyor. Ekran kartı ise  2GB GDDR5 bellekli NVIDIA GTX 960M.

Alienware 15 modelleri Haswell döneminde kalıyor. Intel Core i5-4210H, Intel Core i7-4720HQ ve Intel Core i7-4870HQ seçenekleri yanında 2GB GDDR5 bellekli NVIDIA GTX 965M, 3GB GDDR5 bellekli NVIDIA GTX 970M, 4GB GDDR5 bellekli NVIDIA GTX 980M ve 4GB GDDR5 bellekli AMD Radeon R9 M395X grafik kartı seçenekleri mevcut. 

Modellerde Full HD IPS ekran standart olarak gelirken 1 TB 7200RPM HDD depolama veya 256GB/512GB/1TB SSD+1TB HDD melez depolama seçeneği sunuluyor. 

Alienware 17 modelinde ise Full HD IPS ekran ve 3840x2160 IGZO IPS seçenekleri ile Intel Core i7-4720HQ ve Intel Core i7-4870HQ seçenekleri sunuluyor. Ekran kartı tarafında 3GB GDDR5 bellekli NVIDIA GTX 970M ve 4GB GDDR5 bellekli NVIDIA GTX 980M seçenekleri yer alıyor. Yine 1 TB 7200RPM HDD depolama veya 256GB/512GB/1TB SSD+1TB HDD melez depolama seçeneği mevcut.

Tüm modellerde 8-16 GB DDR3L-1600MHz çift kanal bellek, Killer 1535 802.11ac WiFi, Bluetooth 4.1, Killer e2400 Gigabit Ethernet ortak olarak geliyor. Son dönemde trendi yükselen USB Type-C bağlantısı USB 3.1 desteği ile Alienware serisinde yerini almış. 

Ayrıca Intel'in kısa süre önce lanse ettiği Thunderbolt 3 teknolojisi de kendisine yer bulmuş. Yine Alienware Graphics harici ekran kartı kutusu desteği bu üç model için hazır durumda. Alienware 13 modeli 999$, Alienware 15 modeli 1199$, Alienware 17 modeli de 1499$ başlangıç fiyatlarına sahip.  

http://anandtech.com/show/9568/alienware-refreshes-lineup-with-laptop-updates-and-liquid-cooled-x51-desktop Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
LOSSLESSGAME 3 yıl
Ips ekrana geçilmiş olması gayet güzel bir gelişme. Yalnız fiyatlar başlangıç değil en üst seviye modellerin olmalıydı. Ayrıca şu kasaları da inceltmenin zamanı geldi de geçiyor gibi.
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aycibin 3 yıl
90lı yıllarda üretilen takoz laptoplara benziyor.uzun zamandır gördüğüm en çirkin tasarım.o kalınlık ne öyle
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V4LKyR 3 yıl
13 serisi hariç diğerlerinin işlemcileri eski.
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