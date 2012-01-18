Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Kasa ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Alienware'den küçük yapıda oyuncu bilgisayarı X51

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
6,5b
1
35
Kasa
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Oyuncu bilgisayarları konusunda üst seviye ürünleriyle oyunseverlerin beğenisini kazanan Alienware firması küçük yapıdaki kasalarıyla giriş seviyesi kullanıcıları da sevindirmeyi amaçlıyor.

Firmanın X51 modeli hem dikey hem de yatay kullanım imkanıyla öne çıkıyor. Alienware logosu da pozisyona bağlı olarak dönüyor. Üründe Intel Core i3 işlemci standart olarak sunulurken i5 ve i7 opsiyonları mevcut. Intel H61 Express yongaseti mimarisi ve Mini-ITX anakartı ile 34 cm x 10cm x 31cm boyutlarına sahip.

Standart 1GB GDDR5 belleğe sahip NVIDIA GeForce GT 545 veya opsiyonel 1GB GDDR5 belleğe sahip NVIDIA GeForce GTX 555 grafik birimi, 4GB-8GB DDR3 bellek, 2 adet 240 pinli DDR3 SDRAM slotu, 7200rpm dönüş hızına sahip 1TB HDD, Windows 7 HP, çift katmanlı DVD veya Blu-ray yazıcı, 7.1 HD ses sistemi, Waves MaXX ses yazılımı, 10/100/1000Mbps Gigabit Ethernet, WiFi, 6 x USB 2.0 ve 2 x USB 3.0 slotu, HDMI 1.4 çıkışı, ön, arka ve orta hoparlör portları, 240Watt veya 330Watt güç kaynağı sahip olduğu diğer özellikleri.

Alienware X51 için siparişler başlamış durumda ve baz konfigürasyon 669$'dan başlayan fiyatlarla tüketiciye sunuluyor.

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Firaristt 7 yıl en beğenilen
"Kasayı yan yatır"
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
synchro 7 yıl
çok güzel cihaz trde ne kadar olur?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
buraközkan 7 yıl synchro
synchro

çok güzel cihaz trde ne kadar olur?

En az 3000Tl olur diye düşünüyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Boracalin 7 yıl
700 usd yaklaşık... Çok para... Neyse derdim o değil zaten parası olan düşünsün onu... Ben bir noktaya takıldım...
Kasa dik dururken ; uzaylının çenesi aşağıya bakıyor eyvallah... E hacım ; kasayı yan yatırmışlar , uzaylının çenesi gene aşağıya bakıyor ??? Nasıl oldu bu iş ???
Uzaylının kafası dönüyor mu ? Yoksa İki ayrı kasa mı sözkonusu ? Eve getirmiş olsam benim ufaklık o uzaylının kafasını koparabilir mi koparamaz mı ?
Bütün mesele bu ?
Birde arkadaşlar ; FM1 sokete mi yatırım yapalım AM3+ (FX) sokete mi yatırım yapalım ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Besiktask34 7 yıl
aslında iyi notbook yapıyorlar neden tr de yok ?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sierratr1 7 yıl
Sırf Alienware im var demek için alanlar alır normal kullanıcılar üst konfirgasyonlarına yönelirler tahminimce.
saygılar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
turbo-powwer 7 yıl
Beyler GTX 555 OEM ürün yani biz son kullanıcılara perakende satışı yok. GTX 460SE nin yeniden isimlendirilmiş OC li hali.Performansı GTX 580M e yakın olacağını tahmin ediyorum. Fiyatı gayet uygun görünüyor. Özellikleri burada ;
geforce.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
asterisk* 7 yıl
itx anakartlı mobil ekran kartlı bir bilgisayarın oyun performansının notebook'tan farklı olduğunu iddia edenlere ancak gülünebilir.

tabii alienware karizma bi marka para verilirse marka değerine verilir. parayı çöpte bulmayanlara hitap etmiyor.

edit: ekran kartı farklı sanırım. bu işin rengini değiştirir tabii.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
erci501 7 yıl
i7 3.4 ghz lisi bile 1250 dolara geliyor. buraya gelse alırdım. veya abd gidersem kesin alırım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alpa07 7 yıl
Bizim replikten esinlenerek tasarlanmıştır
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Megaege 7 yıl
2000 tl olursa tr fiyati ki oyle olucak asagi yukari dusunulebilir belki
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
RevivaL 7 yıl
Geçen sene bazı modellerine baktığımda 7000 TL filan görmüştüm. Onlar da canavardı tabi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
JackDaniels 7 yıl
ekran kartı bile yaklaşık 150w çekiyorken 240w lık bi power iş görürümü yaw
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
berkkarabacak 7 yıl
artık bütün pc kasaları bu boyuta gelmeli bence.eski kasalar biraz çağdışı fazla büyük gözükür oldu
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
T1WCM 7 yıl
Bazıları notebook alırım daha iyi flan demiş. gerçekten esprimi yapıyosunuz yoksa gerçekten bu işlerden anlamayan birisi misiniz. Alienware resmen pc oyunculugunu taşınablir hale sokuyor. fiyatıda muhsetem. masaüstü oyun pc si özelliklerini taşıyor. bu aleti notebooka bağla her yere götür ohh miss. ins tr ye gelir. geldiği gibi alıcam
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +202 Bloodin +180 BlackLead +175 madmahmutd +148 theozy +147 Mugetsuga +137 Domatore +115 Galatas4ray +112 celik44 +110 Murat.Ak +107
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
6517 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Kasa, dell ve alienware
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Haftanın en iyi iOS oyunları -16- 7 yıl Toshiba'nın gözlüksüz 3D televizyonu ve ultrabook'unu konuştuk 7 yıl CES 2012: Motorola Droid 4, Droid RAZR, tabletler ve MotoACTV 7 yıl CES 2012: Adrenalin tutkunları için GoPro HD Hero2 giyilebilir kamera Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
İmamoğlu yine mantıklı cevaplarla trolleri
DH Forum
Google'dan geri adım: Huawei Mate 20
DonanımHaber
Gelmiş geçmiş en güçlü Ferrari: İşte
DonanımHaber
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim