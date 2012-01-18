Alienware'den küçük yapıda oyuncu bilgisayarı X51

Oyuncu bilgisayarları konusunda üst seviye ürünleriyle oyunseverlerin beğenisini kazanan Alienware firması küçük yapıdaki kasalarıyla giriş seviyesi kullanıcıları da sevindirmeyi amaçlıyor.





Firmanın X51 modeli hem dikey hem de yatay kullanım imkanıyla öne çıkıyor. Alienware logosu da pozisyona bağlı olarak dönüyor. Üründe Intel Core i3 işlemci standart olarak sunulurken i5 ve i7 opsiyonları mevcut. Intel H61 Express yongaseti mimarisi ve Mini-ITX anakartı ile 34 cm x 10cm x 31cm boyutlarına sahip.





Standart 1GB GDDR5 belleğe sahip NVIDIA GeForce GT 545 veya opsiyonel 1GB GDDR5 belleğe sahip NVIDIA GeForce GTX 555 grafik birimi, 4GB-8GB DDR3 bellek, 2 adet 240 pinli DDR3 SDRAM slotu, 7200rpm dönüş hızına sahip 1TB HDD, Windows 7 HP, çift katmanlı DVD veya Blu-ray yazıcı, 7.1 HD ses sistemi, Waves MaXX ses yazılımı, 10/100/1000Mbps Gigabit Ethernet, WiFi, 6 x USB 2.0 ve 2 x USB 3.0 slotu, HDMI 1.4 çıkışı, ön, arka ve orta hoparlör portları, 240Watt veya 330Watt güç kaynağı sahip olduğu diğer özellikleri.





Alienware X51 için siparişler başlamış durumda ve baz konfigürasyon 669$'dan başlayan fiyatlarla tüketiciye sunuluyor.