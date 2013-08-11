Alışılmışın dışında tasarım ve kullanım özellikleri sunan klavye: TREWGrip





Popüler bağış sitesi Kickstarter üzerinde başlatılan ve alışılmışın dışında kullanım özellikleri ile farklı bir yapı ortaya koyan güncel projelerden TREWGrip, site üzerinde koyduğu hedefe ulaşmaya çalışıyor.

Tasarımsal olarak elde kullanım amacıyla kavisli bir yapıda hazırlanan ve hem önünde hem de arkasında tuşlar yer alan TREWGrip kablosuz klavye modeli, aynı zamanda ışıklı olan bu tuşları sayesinde nerdeyse bütün parmakların yazma sürecine katılmasına imkan sağlayabiliyor. Akıllı cep telefonları ya da 7.-inç ekran boyutuna kadar tablet modellerini direkt olarak gövdesi üzerinde taşıyabilen klavye, ayrıca fare görevini de özel tuşlarıyla üstlenebiliyor. Şarj edilebilir lityum-iyon bataryası ile 10 saat kullanım ömrü sunabildiği belirtilen TREWGrip, Bluetooth üzerinden bilgisayar sistemleriyle de aktif olarak kullanılabiliyor ve site üzerinde yapılacak 249$ (20$ kargo) bağış ile 2014 Şubat ayında elde edilebiliyor.

Kickstarter üzerinde başlatılırken konan 100,000$ hedefin bitimine 25 gün kala 29 bağış ile 9,367$'lık kısmını toplayan TREWGrip klavye modeli hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıdan izleyerek, ürünün nasıl çalıştığını rahatlıkla görebilirsiniz.









http://www.kickstarter.com/projects/trewgrip/trewgrip-mobile-qwerty-the-next-evolution-in-typin?ref=category