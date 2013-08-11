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Alışılmışın dışında tasarım ve kullanım özellikleri sunan klavye: TREWGrip

5 yıl
1,4b
1
8
Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Alışılmışın dışında tasarım ve kullanım özellikleri sunan klavye: TREWGrip
Popüler bağış sitesi Kickstarter üzerinde başlatılan ve alışılmışın dışında kullanım özellikleri ile farklı bir yapı ortaya koyan güncel projelerden TREWGrip, site üzerinde koyduğu hedefe ulaşmaya çalışıyor.
Tasarımsal olarak elde kullanım amacıyla kavisli bir yapıda hazırlanan ve hem önünde hem de arkasında tuşlar yer alan TREWGrip kablosuz klavye modeli, aynı zamanda ışıklı olan bu tuşları sayesinde nerdeyse bütün parmakların yazma sürecine katılmasına imkan sağlayabiliyor. Akıllı cep telefonları ya da 7.-inç ekran boyutuna kadar tablet modellerini direkt olarak gövdesi üzerinde taşıyabilen klavye, ayrıca fare görevini de özel tuşlarıyla üstlenebiliyor. Şarj edilebilir lityum-iyon bataryası ile 10 saat kullanım ömrü sunabildiği belirtilen TREWGrip, Bluetooth üzerinden bilgisayar sistemleriyle de aktif olarak kullanılabiliyor ve site üzerinde yapılacak 249$ (20$ kargo) bağış ile 2014 Şubat ayında elde edilebiliyor.
Kickstarter üzerinde başlatılırken konan 100,000$ hedefin bitimine 25 gün kala 29 bağış ile 9,367$'lık kısmını toplayan TREWGrip klavye modeli hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıdan izleyerek, ürünün nasıl çalıştığını rahatlıkla görebilirsiniz.



http://www.kickstarter.com/projects/trewgrip/trewgrip-mobile-qwerty-the-next-evolution-in-typin?ref=category Yorum Yaz
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abdulmusavvir 5 yıl
Orijinalden alıntı: SrhtCnr44
Sen baya eskide kaldın dostum benim perakende aldığım bilgisayarın yanında gelen klavye bile rahat 10 parmak desteği vardır. cenkoyun.com/... istersen dene bi arkadaşınla kontrol rahat 8 tuş aynı anda çalışır biplemeden :)

Biplemesinden kastım aynı anda basınca çalışmaması, sen ne anladın? değil parekende aldığın bilgisayarın yanında böyle klavyen olması, Dubai'yi bile arasan yok.
Çok eskiden klavye şekli verilmiş Gamepad sattılar, onunla belki avunulabilir.
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İnsan Çakması 5 yıl
Bu açıdan bakınca bikiniye benziyor.


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

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Marquis-de-Sade. 5 yıl
abdulmusavvir
Masal bunlar, 2 kişi aynı klavyeden oyun oynayacaz, aynı anda 4 tuşa basınca klavye bipliyor, tüm dünyayı arayabilirsiniz, dünyada aynı anda tuşa basma sınırı en fazla 6ya çıkmış, onlarda 100$ civarındaki klavyeler.Haberdeki sanırım 4 tuşta bip edenlerden, hatta bi bibip bi bip falan bile edebilir.

Sen baya eskide kaldın dostum benim perakende aldığım bilgisayarın yanında gelen klavye bile rahat 10 parmak desteği vardır. cenkoyun.com/... istersen dene bi arkadaşınla kontrol rahat 8 tuş aynı anda çalışır biplemeden :)
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abdulmusavvir 5 yıl
Masal bunlar, 2 kişi aynı klavyeden oyun oynayacaz, aynı anda 4 tuşa basınca klavye bipliyor, tüm dünyayı arayabilirsiniz, dünyada aynı anda tuşa basma sınırı en fazla 6'ya çıkmış, onlarda 100$ civarındaki klavyeler.
Haberdeki sanırım 4 tuşta bip edenlerden, hatta bi bibip bi bip falan bile edebilir.
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regaibyigit. 5 yıl
bu nasıl kullanılcak ya aklım almadı bi an bu klavyeye alışsak normal pcdeki klavye performansımız düşmez mi?
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Miyamoto Musashi 5 yıl
Aklıma bir zamanlar kullandığım Siemens SX1 geldi.
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CertificatedStaff 5 yıl
Güzelmiş
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Nokia Specialist 5 yıl en beğenilen
Messi-Top
Mesut Çevik-İnceleme
Stoya-Video
ekrem71-İddia
Sh@rKs-PoWeR-Kickstarter



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