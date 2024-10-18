7 bin TL ve üzeri alışverişlerde kart kullanma zorunlu oldu

Karara göre vergi mükellefi olmayanlara, tevsik zorunluluğu kapsamındaki vergi mükelleflerinden yapacakları mal ve hizmet alımlarının 7 bin lirayı aşan tutarlarının tahsilat ve ödemelerini finansal kurum aracılığıyla yapılması zorunluluğu getirildi. Tebliğe aykırı işlem yapan iki tarafa da ceza uygulanacak. Yani nakit ödeyen ve nakit alan ayrı ayrı cezalandırılacak.
Örneğin, bir vatandaş 10 bin TL'lik bir ürün satın almak istediğinde bu ödemeyi nakit olarak yapması yasaklandı. Tutarı 7 bin TL'yi aştığı için, ödemeyi banka veya aracı finansal kurumlar kanalıyla yapılması gerekecek.
Banka hesabı olmayanlar ne yapacak?
Banka hesabı olmayan vatandaşların 7 bin TL ve üzerindeki ödemeler için satıcının banka şubesine giderek parayı bankadan yatırması gerekecek. Bakanlıktan yapılan çıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Herhangi bir banka hesabı bulunmayan veya kredi kartı kullanmayan bir tüketici 15 bin lira karşılığında almış olduğu bir ürününün bedelini satıcının banka şubesine giderek satıcının hesabına yatırırsa alıcıya ve satıcıya ceza kesilmeyecek. Ancak tüketici, ürün bedeli olan 15 bin lirayı satıcıya nakden öderse, satıcı bu bedeli kendi banka hesabına yatırsa dahi, tevsik zorunluluğuna uyulmamış sayılacağından alıcıya ve satıcıya ayrı ayrı cezai işlem uygulanacaktır. Böylelikle tahsilat ve ödemelere ilişkin tevsik zorunluluğu kapsamına vergi mükellefi olmayan nihai tüketiciler de dahil edilerek, kayıt dışı ekonomiyle mücadelenin etkinliğinin artırılması hedefleniyor." ifadesineBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...