7 bin TL ve üzeri alışverişlerde kart kullanma zorunlu oldu

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Tam Boyutta Gör Vergi takibinin yapılması ve kayıt dışı ekonominin kontrol altına alınması için nakit ödemelere sınır getirildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bugün Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemesi ile tutarı 7 bin TL'yi aşan mal ve hizmetlerde nakit kullanımı yasaklandı. 7 bin TL ve üzerindeki ödemelerde kart, banka veya aracı finansal kurumlar aracılığıyla ödeme yapılması zorunlu hale geldi. Bakanlığı'nın Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

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Karara göre vergi mükellefi olmayanlara, tevsik zorunluluğu kapsamındaki vergi mükelleflerinden yapacakları mal ve hizmet alımlarının 7 bin lirayı aşan tutarlarının tahsilat ve ödemelerini finansal kurum aracılığıyla yapılması zorunluluğu getirildi. Tebliğe aykırı işlem yapan iki tarafa da ceza uygulanacak. Yani nakit ödeyen ve nakit alan ayrı ayrı cezalandırılacak.

Örneğin, bir vatandaş 10 bin TL'lik bir ürün satın almak istediğinde bu ödemeyi nakit olarak yapması yasaklandı. Tutarı 7 bin TL'yi aştığı için, ödemeyi banka veya aracı finansal kurumlar kanalıyla yapılması gerekecek.

Banka hesabı olmayanlar ne yapacak?

Banka hesabı olmayan vatandaşların 7 bin TL ve üzerindeki ödemeler için satıcının banka şubesine giderek parayı bankadan yatırması gerekecek. Bakanlıktan yapılan çıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Herhangi bir banka hesabı bulunmayan veya kredi kartı kullanmayan bir tüketici 15 bin lira karşılığında almış olduğu bir ürününün bedelini satıcının banka şubesine giderek satıcının hesabına yatırırsa alıcıya ve satıcıya ceza kesilmeyecek. Ancak tüketici, ürün bedeli olan 15 bin lirayı satıcıya nakden öderse, satıcı bu bedeli kendi banka hesabına yatırsa dahi, tevsik zorunluluğuna uyulmamış sayılacağından alıcıya ve satıcıya ayrı ayrı cezai işlem uygulanacaktır. Böylelikle tahsilat ve ödemelere ilişkin tevsik zorunluluğu kapsamına vergi mükellefi olmayan nihai tüketiciler de dahil edilerek, kayıt dışı ekonomiyle mücadelenin etkinliğinin artırılması hedefleniyor." ifadesine

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7 bin TL ve üzeri alışverişlerde kart kullanma zorunlu oldu