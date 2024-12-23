Kredi kartlarında yeni dönem: Bazı şifreler yasaklandı

- Banka ve kredi kartında hangi şifreler yasak?
- Şifresini değiştirmeyenlerin kartı bloke olacak
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Geçtiğimiz hafta BDDK, banka kartı ve kredi kartlarında ATM şifrelerinde değişiklik yapılmasına ilişkin kanunu geçen hafta yürürlüğe koymuştu. Bununla birlikte bazı şifreler de yasaklandı.
Banka ve kredi kartında hangi şifreler yasak?
Şifresini değiştirmeyenlerin kartı bloke olacak
Eski şifresini kullanmaya devam eden kullanıcılar için bazı önlemler ve yaptırımlar uygulanacak. Yasaklı şifreleri kullanalar ATM’den işlem yaparken yeni bir şifre belirlemeleri konusunda uyarılacak. Bu uyarılar dikkate alınmazsa kart, güvenlik amacıyla bloke edilecek.
Bloke edilen kartlar, bankalar tarafından yeniden düzenlenecek ve kullanıcılara gönderilecek. Yeni kartla birlikte, tarihlerden bağımsız ve daha güvenli şifre seçenekleri sunulacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, bddk ve