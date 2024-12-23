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    Kredi kartlarında yeni dönem: Bazı şifreler yasaklandı

    Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) banka kardı ve kredi kartında dolandırıcılığa engel olmak için bazı şifrelerin ve kombinasyonların kullanılmasını yasakladı.
    Kredi kartlarında yeni dönem: Bazı şifreler yasaklandı Tam Boyutta Gör
    Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu daha önce dolandırıcılığa engel olmak için banka kardı ve kredi kartlarında ATM şifrelerin değişikliğe gitmişti. Şimdi ise bankalara gönderilen bildiriyle kredi ve banka kartlarında bazı şifrelerin kullanılması yasaklandı. Belirtilen kombinasyondaki şifrelere sahip kart sahiplerinin bunları değiştirmesi gerekiyor.

    Geçtiğimiz hafta BDDK, banka kartı ve kredi kartlarında ATM şifrelerinde değişiklik yapılmasına ilişkin kanunu geçen hafta yürürlüğe koymuştu. Bununla birlikte bazı şifreler de yasaklandı.

    Banka ve kredi kartında hangi şifreler yasak?

    Kredi kartlarında yeni dönem: Bazı şifreler yasaklandı Tam Boyutta Gör
    Zaten doğum tarihleri banka ve kredi kartlarında kullanılmıyordu. Yeni düzenlemeyle birlikte spor kulübü tarihleri, şehir plakaları, önemli günler ve yıllar da şifre olarak konulamayacak. Kredi ve banka kartlarında 1453, 1881, 1938, 1903, 1905, 1907, 1919, 1961, 6161, 5757, 1915, 1071, 3535, 0101, 3434, 1923 gibi şifre kombinasyonlarını kullanmak yasak. Bu yapıdaki şifreleri kullananlara 23 Aralık Pazartesi gününden itibaren bilgi verilecek.

    Şifresini değiştirmeyenlerin kartı bloke olacak

    Eski şifresini kullanmaya devam eden kullanıcılar için bazı önlemler ve yaptırımlar uygulanacak. Yasaklı şifreleri kullanalar ATM’den işlem yaparken yeni bir şifre belirlemeleri konusunda uyarılacak. Bu uyarılar dikkate alınmazsa kart, güvenlik amacıyla bloke edilecek.

    Bloke edilen kartlar, bankalar tarafından yeniden düzenlenecek ve kullanıcılara gönderilecek. Yeni kartla birlikte, tarihlerden bağımsız ve daha güvenli şifre seçenekleri sunulacak.

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    ermes_unuy 1 gün önce

    Bana çok korkutucu geliyor bunlar.

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