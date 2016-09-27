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YouTube Go ile artık videoları indirebilecek ve çevrimdışı izleyebileceksiniz

YouTube yayınladığı son açıklama ile kullanıcıların uzun süredir bekledikleri çevrimdışı video izleme ve indirme özelliklerini YouTube Go ile birlikte hayata geçirdiğini duyurdu.
2 yıl
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Web Siteleri
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de düzenlenen etkinlikte konuşan YouTube Ürün Yönetiminden Sorumlu Başkan Yardımcısı Johanna Wright ve Google CEO’su Sundar Pichai, YouTube Go projesini ilk kez görücüye çıkardılar.
İnternet kullanıcılarının uzun süredir bekledikleri çevrimdışı video izleme, indirme ve paylaşma özelliklerini sunan uygulamanın asıl amacı internetin yavaş ve zayıf olduğu bölgelerde sağlıklı şekilde video izlenmesini sağlamak. Konuyla ilgili bir süredir Hindistan’daki 15 şehirde internet kullanıcılarının fikirlerini alan yetkililer, YouTube Go uygulamasının tamamen ihtiyaçlar doğrultusunda şekillendirildiğini dile getiriyorlar.

Mobil internet paketleri daha verimli şekilde kullanılabilecek

YouTube Go ile birlikte kullanıcılar videoları izlemeden önce önizleme imkanına sahip olacaklar. Diğer taraftan görüntülenen içerik indirilmek istendiğinde kullanıcının video kalitesini, buna bağlı olarak dosya botunu seçmesi sağlanacak. Böylelikle mobil internet kotasının daha kontrollü kullanılması mümkün hale gelecek.
YouTube Go ile artık videoları indirebilecek ve çevrimdışı izleyebileceksiniz
 
Ana sayfanın sağ bölümünde kişinin ilgi alanlarına göre video önerilerinde bulunacak olan YouTube Go’da ayrıca uygulamayı kullanan arkadaşlarınızla çevrimdışı içerik paylaşmak çok daha kolay bir hale geliyor. Akıllı Çevrimdışı (Smart Offline) özelliği üzerine kurulan, ilk etapta sadece Hindistan’da hayata geçirilen ve mobil bağlantıda büyük oranda tasarruf edilmesini sağlayan uygulamanın diğer bölgelere ne zaman geleceği ise henüz netlik kazanmadı.

https://youtube.googleblog.com/2016/09/youtube-go-youtube-reimagined-for-next.html Yorum Yaz
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cem650 2 yıl en beğenilen
bu güzel bi haber bence...
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They Killed Kenny 2 yıl
Bunu zaten yıllarca yapmaması saçmaydı. iki video indireceğiz diye virüsten virüse gezip duruyorduk. Kendi programında inmesine izin ver. Kaç izlediysek saydır programına ekle youtube a. sende kar et bizde
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TheDenier 2 yıl
Bir de şu arkaplanda çalıştırmama inatlarından vazgeçseler de kullanıcıların gönlünü kazansalar.
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lawbreaker 2 yıl
video indirmenin bir numarası yok ama çevrim dışı önizleme olayı ilginç gerçekten. nasıl bir mantıkla veri akışı olmadan önizleme yapılıyor acaba
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Mr. Cheritto 2 yıl
TubeMate 3 yıldan beri kullanıyorum çok memnunum


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NitroNos 2 yıl
Tubidy zaten aynı görevi yapıyor ayrıca arka planda çalışma özelliği ile bu uygulamaya ihtiyacım yok!
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iamalive84 2 yıl
:dddddddddddddddddddddddddddd
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savasserter 2 yıl
Başımıza taş yağacak.
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DH Misafiri 2 yıl
abi sadece minimize edebilelim yeterli,
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OverClocK1ng 2 yıl
Google Chrome için Youtube Go eklentisi gibi birşey gelse de, Tampermonkey + Youtube Download Button ile uğraşmasak. (Gerçi ben IDM kullanıyorum ama kullanmayan arkadaşlara öyle yapıyorum.)
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kadirirdem 2 yıl
bak bu güzel haber işte...
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