YouTube Go ile artık videoları indirebilecek ve çevrimdışı izleyebileceksiniz

YouTube Go projesini ilk kez görücüye çıkardılar. Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de düzenlenen etkinlikte konuşan YouTube Ürün Yönetiminden Sorumlu Başkan Yardımcısı Johanna Wright ve Google CEO’su Sundar Pichai,projesini ilk kez görücüye çıkardılar.

İnternet kullanıcılarının uzun süredir bekledikleri çevrimdışı video izleme, indirme ve paylaşma özelliklerini sunan uygulamanın asıl amacı internetin yavaş ve zayıf olduğu bölgelerde sağlıklı şekilde video izlenmesini sağlamak. Konuyla ilgili bir süredir Hindistan’daki 15 şehirde internet kullanıcılarının fikirlerini alan yetkililer, YouTube Go uygulamasının tamamen ihtiyaçlar doğrultusunda şekillendirildiğini dile getiriyorlar.

Mobil internet paketleri daha verimli şekilde kullanılabilecek

YouTube Go ile birlikte kullanıcılar videoları izlemeden önce önizleme imkanına sahip olacaklar. Diğer taraftan görüntülenen içerik indirilmek istendiğinde kullanıcının video kalitesini, buna bağlı olarak dosya botunu seçmesi sağlanacak. Böylelikle mobil internet kotasının daha kontrollü kullanılması mümkün hale gelecek.

Ana sayfanın sağ bölümünde kişinin ilgi alanlarına göre video önerilerinde bulunacak olan YouTube Go’da ayrıca uygulamayı kullanan arkadaşlarınızla çevrimdışı içerik paylaşmak çok daha kolay bir hale geliyor. Akıllı Çevrimdışı (Smart Offline) özelliği üzerine kurulan, ilk etapta sadece Hindistan’da hayata geçirilen ve mobil bağlantıda büyük oranda tasarruf edilmesini sağlayan uygulamanın diğer bölgelere ne zaman geleceği ise henüz netlik kazanmadı.

https://youtube.googleblog.com/2016/09/youtube-go-youtube-reimagined-for-next.html