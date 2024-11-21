Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan savunma sanayi payı açıklaması: "Halktan para toplama gayretinde değiliz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi dönüşünde uçakta açıklamalarda bulundu. Bu düzenlemenin rafa kalktığına vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:
"Biz savunma sanayii ile ilgili halktan para toplama gayretinde olan bir iktidar değiliz. Böyle bir şey kesinlikle söz konusu değildir. Muhalefet, bizim iktidarımızın “halktan para toplamak suretiyle sıkıntıları gidermenin gayreti içinde olduğumuzu” söyleyecek kadar sefil durumda. Bizim böyle bir derdimiz yok. Hamdolsun bizim mali imkanlarımız şu anda savunma sanayiimizi ayakta tutacak güç ve kabiliyete sahiptir."
Diğer maddeler 2025'te görüşülecek
Kanun teklifindeki diğer maddeler 2025 yılında görüşülecek. Motor silindir hacmi 100 CC'nin altında olan ve motor gücü 6 kilowattı geçmeyen motosikletlerden Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) alınması, dronelardan yüzde 20 oranında Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) alınması ve noter işlemlerinden Savunma Sanayii Destekleme Fonu'na katkı payı alınması planlanıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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harbiden sıktı bu video
ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..