Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan savunma sanayi payı açıklaması: "Halktan para toplama gayretinde değiliz"

Tam Boyutta Gör AK Parti tarafından Ekim ayında TBMM'ye sunulan kanun teklifi ile limiti 100 bin TL ve üzerindeki tüm kredi kartlarından yıllık 750 TL tutarında Savunma Sanayii Destekleme Fonu'na katkı payı alınması planlanıyordu. Gelen tepkiler üzerine bu madde, kanun teklifinden çıkarıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuyla ilgili yeni bir açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi dönüşünde uçakta açıklamalarda bulundu. Bu düzenlemenin rafa kalktığına vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Biz savunma sanayii ile ilgili halktan para toplama gayretinde olan bir iktidar değiliz. Böyle bir şey kesinlikle söz konusu değildir. Muhalefet, bizim iktidarımızın “halktan para toplamak suretiyle sıkıntıları gidermenin gayreti içinde olduğumuzu” söyleyecek kadar sefil durumda. Bizim böyle bir derdimiz yok. Hamdolsun bizim mali imkanlarımız şu anda savunma sanayiimizi ayakta tutacak güç ve kabiliyete sahiptir."

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Diğer maddeler 2025'te görüşülecek

Kanun teklifindeki diğer maddeler 2025 yılında görüşülecek. Motor silindir hacmi 100 CC'nin altında olan ve motor gücü 6 kilowattı geçmeyen motosikletlerden Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) alınması, dronelardan yüzde 20 oranında Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) alınması ve noter işlemlerinden Savunma Sanayii Destekleme Fonu'na katkı payı alınması planlanıyor.

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