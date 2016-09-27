Digiturk'ün başına gelecek isim belli oldu

Digiturk’ün dönüşüm süreci tüm hızıyla sürdürülüyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde şirketin yeni CEO’su da belli oldu. Hatırlayacağınız gibi kısa süre önce Katarlı beIN Media Group tarafından satın alınan , 3,3 milyon abonesiyle Türkiye’nin en büyük dijital platformlarından’ün dönüşüm süreci tüm hızıyla sürdürülüyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde şirketin yeni CEO’su da belli oldu.

Buna göre hem satın alma sürecinde etkin rol oynayan hem de 26 Ağustos tarihinden bu yana Türkiye operasyonlarının başındaki isim olan Yousef Al-Obaidly, CEO koltuğunun yeni sahibi oldu.

beIN MEDIA GROUP Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Nasser Al-Khelaïfi yaptığı açıklamada -aynı zamanda beIN MEDIA GROUP’un başkan vekili olan- Yousef Al-Obaidly’nin yeni görevinden oldukça memnun olduğunu belirterek şimdiden spor ve eğlence cephesinde olumlu etkileşimlerin yaratıldığını ifade etti.

Digiturk’un yeni CEO’su Yousef Al-Obaidly kimdir?

Seattle Üniversitesi mezunu olan, Paris Saint-Germain Futbol Kulübü ve Paris Saint-Germain Hentbol Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Al-Obaidly yaklaşık 14 yıldır beIN MEDIA GROUP’ta birçok farklı pozisyonda görev alıyor. 2003 yılında MENA bölgesinde faaliyet gösteren geri ödemeli televizyon spor ağının tanıtılmasında etkin rol üstlenen Al-Obaidly, 2012 yılında beIN SPORTS’un Amerika, Fransa, Asya-Pasifik bölgelerine ulaşmasını sağlayan isim olarak öne çıkıyor.

2013 senesinde ise Nasser Al-Khelaïfi ile birlikte -şirketin en öneli adımlarından kabul edilen- Al Jazeera Sport’un uluslararası spor ağı beIN SPORTS’a dönüşümünü tamamladı. Diğer taraftan edinilen bilgilere göre maçların yayın hakları konusunda Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Kulüpler Birliği Vakfı'nın ortaklaşa kurduğu Yayın İhalesi Komisyonu’nun ilk görüşmesinin Yousef Al-Obaidly önderliğindeki Digiturk'le yapılacağı dile getiriliyor.