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Digiturk'ün başına gelecek isim belli oldu

Katar merkezli beIN Media tarafından satın alınan Digiturk’ün bir süredir boş kalan CEO koltuğuna kimin oturacağı belli oldu. Buna göre platformun yeni CEO'sunun Yousef Al-Obaidly olduğu açıklandı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Hatırlayacağınız gibi kısa süre önce Katarlı beIN Media Group tarafından satın alınan, 3,3 milyon abonesiyle Türkiye’nin en büyük dijital platformlarından Digiturk’ün dönüşüm süreci tüm hızıyla sürdürülüyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde şirketin yeni CEO’su da belli oldu.
Buna göre hem satın alma sürecinde etkin rol oynayan hem de 26 Ağustos tarihinden bu yana Türkiye operasyonlarının başındaki isim olan Yousef Al-Obaidly, CEO koltuğunun yeni sahibi oldu.
beIN MEDIA GROUP Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Nasser Al-Khelaïfi yaptığı açıklamada -aynı zamanda beIN MEDIA GROUP’un başkan vekili olan- Yousef Al-Obaidly’nin yeni görevinden oldukça memnun olduğunu belirterek şimdiden spor ve eğlence cephesinde olumlu etkileşimlerin yaratıldığını ifade etti.

Digiturk’un yeni CEO’su Yousef Al-Obaidly kimdir?

Seattle Üniversitesi mezunu olan, Paris Saint-Germain Futbol Kulübü ve Paris Saint-Germain Hentbol Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Al-Obaidly yaklaşık 14 yıldır beIN MEDIA GROUP’ta birçok farklı pozisyonda görev alıyor. 2003 yılında MENA bölgesinde faaliyet gösteren geri ödemeli televizyon spor ağının tanıtılmasında etkin rol üstlenen Al-Obaidly, 2012 yılında beIN SPORTS’un Amerika, Fransa, Asya-Pasifik bölgelerine ulaşmasını sağlayan isim olarak öne çıkıyor.
2013 senesinde ise Nasser Al-Khelaïfi ile birlikte -şirketin en öneli adımlarından kabul edilen- Al Jazeera Sport’un uluslararası spor ağı beIN SPORTS’a dönüşümünü tamamladı. Diğer taraftan edinilen bilgilere göre maçların yayın hakları konusunda Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Kulüpler Birliği Vakfı'nın ortaklaşa kurduğu Yayın İhalesi Komisyonu’nun ilk görüşmesinin Yousef Al-Obaidly önderliğindeki Digiturk'le yapılacağı dile getiriliyor.

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teq_sevdam23 3 yıl en beğenilen Xagdas
Xagdas
Yabancı marka isimleri gördüğüm zaman bir Türk olarak üzülüyorum.
Türkçe okunduğu gibi yazılır. Zaten bu sebeple yabancı kelimeler dilimize uymuyorlar. Bundan ötürü editör bazen Digiturk yazmış, bazen Dijiturk yazmış, adama kızamıyorum.
Dilimizi kaybetmek üzereyiz, umarım kimliğimizi kaybetmeyiz.

Nick ise XAGDAS "X" alfabemizin ilk harfi zaten
XagdasYabancı marka isimleri gördüğüm zaman bir Türk olarak üzülüyorum.Türkçe okunduğu gibi yazılır. Zaten bu sebeple yabancı kelimeler d...
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3 Yanıt Yanıtla +19
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Xagdas 3 yıl
Yabancı marka isimleri gördüğüm zaman bir Türk olarak üzülüyorum.
Türkçe okunduğu gibi yazılır. Zaten bu sebeple yabancı kelimeler dilimize uymuyorlar. Bundan ötürü editör bazen Digiturk yazmış, bazen Dijiturk yazmış, adama kızamıyorum.
Dilimizi kaybetmek üzereyiz, umarım kimliğimizi kaybetmeyiz.
Yabancı marka isimleri gördüğüm zaman bir Türk olarak üzülüyorum.Türkçe okunduğu gibi yazılır. Zaten bu sebeple yabancı kelimeler dilimize uymuyorlar. Bunda...
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2 Yanıt Yanıtla +8
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Xagdas 3 yıl teq_sevdam23
teq_sevdam23


Xagdas

Yabancı marka isimleri gördüğüm zaman bir Türk olarak üzülüyorum.

Türkçe okunduğu gibi yazılır. Zaten bu sebeple yabancı kelimeler dilimize uymuyorlar. Bundan ötürü editör bazen Digiturk yazmış, bazen Dijiturk yazmış, adama kızamıyorum.

Dilimizi kaybetmek üzereyiz, umarım kimliğimizi kaybetmeyiz.

Nick ise XAGDAS "X" alfabemizin ilk harfi zaten


Canım sazan kardeşim, he he!

Maalesef adım "Çağdaş" uluslararası yazımda çok zor oluyor. Diğer harflerin (ĞŞ) noktasızını yazarken, ilk harfi de çarpı yaptım.
Bana bunu yazarken sen kendi TEQ SEVDANdan utanmadın mı?
teq_sevdam23XagdasYabancı marka isimleri gördüğüm zaman bir Türk olarak üzülüyorum.Türkçe ...
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4 Yanıt Yanıtla +7
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sceep 3 yıl
Yemişim Digitürk un başına gelecek bebeği, bize hangi kanallar eklenecek onun haberini verin hacı
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_GRKM_ 3 yıl
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun 2016 yılı 2.çeyrek pazar verileri raporuna göre Digiturk'ün yurtiçi toplam 2.700.390 abonesi bulunmaktadır.
Bu adamlar futbolu bırakmaz..boşuna yok turkcell tv yok tivi bu alacak demeyin..bu adamlar bir şeylerin sözünü almadan Digiturk almaz..
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karabil07 3 yıl
Beın medıa sadece turkıyede degil asya avrupa afrika amerika gibi dunyanın onde gelen butun spor organızasyonlarında varlar listeye bir bakın

Futbol
Avrupa Futbol Şampiyonası
UEFA Şampiyonlar Ligi
UEFA Kupası
Serie A
La Liga
Ligue 1
Eredivisie
Brezilya Ligi (Serie A)
Primera División Argentina
UEFA Süper Kupa
Football League Championship
FA Cup
League Cup (İngiltere)
FA Community Shield
Almanya Kupası
İspanya Kral Kupası (Final hariç)
Yunan Kupası
İspanya Kral Kupası
Fransa Lig Kupası
Suudi Arabistan Profesyonel Ligi
Katar Ligi
J. Ligi
AFC Şampiyonlar Ligi
CAF Şampiyonlar Ligi
CAF Konfederasyon Kupası
İtalya Kupası
İtalya Süper Kupası
İspanya Süper Kupası
Yunanistan Süper Ligi
Filistin Futbol Ligi
Botola - Fas Futbol Ligi
İsviçre Süper Ligi

Atletizm
Golden League
IAAF Dünya Atletizm Finalleri
Olimpiyat Oyunları

Tenis
Fransa Açık Tenis Turnuvası
Tenis Master Serileri (Madrid, Montreal ..)
US Open (Amerika Açık)
Wimbledon Tenis Şampiyonası

Motor Sporları[
MotoGP
Superbike Dünya Şampiyonası (SBK)
Speedcar Series

Basketbol
ABD Profesyonel Basketbol Ligi
NBA TV
NBA Playoffs
Euroleague
FIBA Dünya Basketbol Şampiyonası

Voleybol[]
İtalya Voleybol Ligi
Voleybol Dünya Ligi

Diğer[
Rugby
Buz Hokeyi

biz tuketıcıler için rekabet ortamı olması bızım karımıza dır daha fazla arz olursa fiyat düşecektir mesela fransada canal+ ile beın sport maçları beraber veriyor eger bizde de ıkı yada daha fazla platform maçları verirse fiyat daha uygun olacaktır.
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DH Misafiri 3 yıl
Fiyatlar çok yüksek. Bu yıl üyeliğimi iptal ettim ve fiyatlar bu kadar yüksek olduğu sürece de yenilemeyeceğim. Futbol gitgide zenginlerin izleyebileceği spor olma yolunda hızla ilerliyor.
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StormLight 3 yıl
Ülkede Türk kelimesi gecen hangi firma milli kaldı ki?
Gittikçe daha fazla dışa bağımlı hale geliyoruz. Allah sonumuzu hayır etsin.
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premiumbeyin 3 yıl
Bari digiplay fiyatlarını biraz düşürseler..
Utanmasalar uydudan pahalı yapacaklar..
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BekirHan 3 yıl
Şu son yıllarda Katar' a ne çok firma satıldı. Ama özellikle Katar. Neden acaba!?!
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Parola_18 3 yıl BekirHan
BekirHan

Şu son yıllarda Katar' a ne çok firma satıldı. Ama özellikle Katar. Neden acaba!?!

adamlar la iyiyiz ne güzel işte yatırım yapıyorlar teşekkür edecegimize nankörlük etmeyelim elin almanı fransızın dan iyidir
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buraxus 3 yıl
Flash tvde bal satan eleman değil mi bu ??
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XPerience 3 yıl
Herkes bıktık Digiturk'ün fiyatlarından diyor -ki buna ben de dahilim- ama gelen gideni aratır. Artık teklifler uygun fiyatlar da geride kalacak kanımca. Yüksek fiyatlardan biraz da araplar söğüşler ooh mis.
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Barni Moloztaş 3 yıl
Acun al şu ligi de kurtulalım.
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Audi383848 3 yıl
Adam gibi kanal getirsinler digitürke.En son müzik kanallarını da çıkardılar.Bazı türksatta hd yayın yapan kanallar hala hd değil.
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DH Misafiri 3 yıl
Resmi olarak Digiturk olarak geçtiği için o şekilde düzeltmiş zaten. Türk şirketleri hep yabancılarda :(
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