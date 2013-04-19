Allwinner, A20 adlı çift çekirdekli işlemcisini resmi olarak duyurdu





Çin'in yükselen değerlerinden birisi olarak kabul edilen ve bir süre önce büyük ARM tasarımcısı firmaların satın alma yarışında olduğuna dair haberler gelen Allwinner, A serisi işlemcilerin son üyesini tanıttı.





Allwinner A20 adlı ARM tabanlı işlemci aslında uzun süredir biliniyordu. Ancak resmi açıklama biraz geç yapıldı.





Allwinner A20 işlemcisi firmanın performanstan ziyade enerji tasarrufuna odaklandığı, dünyanın ilk Cortex-A7 tabanlı çift çekirdekli işlemcisi. Cortex-A7 mimarisi Cortex-A15 ile aynı tasarıma sahipken, Cortex-A8 çekirdeğinden yüzde 50 daha yüksek performans ve 5 kat daha fazla enerji verimliliği sunuyor.





512KB L2 seviye önbellek, Mali-400MP2 grafik birimi, 2160p video oynatma, 30 kare/saniye hızında 1080p oynatma, 60 kare/saniye hızında 720p video kaydı, HDMI verici, düşük güç tüketen LVDS arayüz desteği, çift kamera desteği ve Android 4.2.2 işletim sistemi desteği, sunduğu diğer özellikler arasında.





İşlemci ayrıca A10 ile pin bazında uyumlu olduğu için üretici tarafında pek bir sıkıntı oluşturmayacak.





Allwinner, A20 işlemcili ilk cihazların da kısa sürede pazarda olacağını belirtti. Ancak firma genelde Çin'e yönelik üretim yaptığı için ilk cihazlar da bu pazara sunulacaktır.

http://www.slashgear.com/allwinner-says-a20-soc-is-now-shipping-in-customer-products-18278356/?utm_source=feedly&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+slashgear+(SlashGear)