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Allwinner, A20 adlı çift çekirdekli işlemcisini resmi olarak duyurdu

6 yıl
2,2b
1
14
İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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Allwinner, A20 adlı çift çekirdekli işlemcisini resmi olarak duyurdu

Çin'in yükselen değerlerinden birisi olarak kabul edilen ve bir süre önce büyük ARM tasarımcısı firmaların satın alma yarışında olduğuna dair haberler gelen Allwinner, A serisi işlemcilerin son üyesini tanıttı.

Allwinner A20 adlı ARM tabanlı işlemci aslında uzun süredir biliniyordu. Ancak resmi açıklama biraz geç yapıldı.

Allwinner A20 işlemcisi firmanın performanstan ziyade enerji tasarrufuna odaklandığı, dünyanın ilk Cortex-A7 tabanlı çift çekirdekli işlemcisi. Cortex-A7 mimarisi Cortex-A15 ile aynı tasarıma sahipken, Cortex-A8 çekirdeğinden yüzde 50 daha yüksek performans ve 5 kat daha fazla enerji verimliliği sunuyor.

512KB L2 seviye önbellek, Mali-400MP2 grafik birimi, 2160p video oynatma, 30 kare/saniye hızında 1080p oynatma, 60 kare/saniye hızında 720p video kaydı, HDMI verici, düşük güç tüketen LVDS arayüz desteği, çift kamera desteği ve Android 4.2.2 işletim sistemi desteği, sunduğu diğer özellikler arasında.

İşlemci ayrıca A10 ile pin bazında uyumlu olduğu için üretici tarafında pek bir sıkıntı oluşturmayacak.

Allwinner, A20 işlemcili ilk cihazların da kısa sürede pazarda olacağını belirtti. Ancak firma genelde Çin'e yönelik üretim yaptığı için ilk cihazlar da bu pazara sunulacaktır.

http://www.slashgear.com/allwinner-says-a20-soc-is-now-shipping-in-customer-products-18278356/?utm_source=feedly&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+slashgear+(SlashGear) Yorum Yaz
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DH Misafiri 6 yıl en beğenilen
carloska
bizden de bi firma çıksa fena mı olur... al-sat tan başka bişi yaptığımız yok alıştık hazır yemeye...

hocam bizim millet ar-ge'ye yatırım yapmaz. neden? çünkü paranın böşa gideceğini düşünür. onun yerine ben çinden en ucuzu ithal edeyim adımı da üstüne bsayım. kerizlere türk malı diye de satayım diye düşünür. akarı yok kokarı yok çünkü.:)
carloskabizden de bi firma çıksa fena mı olur... al-sat tan başka bişi yaptığımız yok alıştık hazır yemeye...hocam bizim millet ar-g...
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Yanıtla +22
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carloska 6 yıl
bizden de bi firma çıksa fena mı olur... al-sat tan başka bişi yaptığımız yok alıştık hazır yemeye...
1 Yanıt Yanıtla +9
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DH Misafiri 5 yıl
alwinner a20 mi? rock chip 3026 mı?
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Batuist 6 yıl
performslı ucuz tabletler yolda demektir..
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Rubisco 6 yıl
sertacarslan
Dünyanın ilk Cortex-A7 tabanlı çift çekirdekli işlemcisi bu ise MTK6577 nedir?

6577 A9 değil mi?
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Public_Enemy 6 yıl
resimde de görünüyor, 4 çekirdekli A31 var allwinner'ın, A20'den daha iyi.
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LightningRaven 6 yıl
Bu çinlilerde ne sahteciymiş
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yc#1 6 yıl
ssbrutality
o değilde bu işgalci ingilizlere ait olan Arm firması ne kazanıyor be?hiç birşey yapmasalar dahi patent ücretinden kazandıklarıyla danimarkanın grönlandını 1 senede alırlar.

Batı artık üretimi angarya olarak görüyor. Teknoloji geliştirip patentini satmak daha cazip geliyor. Sadece IBM firması yılda yaklaşık 8000 patent alıyor.
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Ceann Capall 6 yıl
İşte bu bence ucuz, uzun süre şarj ve yüksek iş kapasitesi çok güzel olmuş.
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sertacarslan 6 yıl
Dünyanın ilk Cortex-A7 tabanlı çift çekirdekli işlemcisi bu ise MTK6577 nedir?
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ssbrutality 6 yıl
o değilde bu işgalci ingilizlere ait olan Arm firması ne kazanıyor be?hiç birşey yapmasalar dahi patent ücretinden kazandıklarıyla danimarkanın grönlandını 1 senede alırlar.
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DraGonS 6 yıl
Bizim memlekette teoriye para verilmez. Bu yüzden ar-ge yapılmaz. Doğal olarak birşey üretmemiz beklenemez.
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DH Misafiri 6 yıl en beğenilen
carloska
bizden de bi firma çıksa fena mı olur... al-sat tan başka bişi yaptığımız yok alıştık hazır yemeye...

hocam bizim millet ar-ge'ye yatırım yapmaz. neden? çünkü paranın böşa gideceğini düşünür. onun yerine ben çinden en ucuzu ithal edeyim adımı da üstüne bsayım. kerizlere türk malı diye de satayım diye düşünür. akarı yok kokarı yok çünkü.:)
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carloska 6 yıl
bizden de bi firma çıksa fena mı olur... al-sat tan başka bişi yaptığımız yok alıştık hazır yemeye...
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Gladiotürk 6 yıl
Yakında intele kafa tutar çinli dostlar..
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