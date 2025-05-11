Apple ve Broadcom sunucu işlemcisi geliştiriyor: Baltra

Ölçeklenebilir bir çözüm olacak
Yeni çipin, Apple'ın mevcut en güçlü masaüstü işlemcisi olan M3 Ultra'dan 2 ila 8 kat daha fazla çekirdek barındırabileceği belirtiliyor. Apple, işlemcinin mimarisi üzerinde farklı senaryoları değerlendiriyor. Bu kapsamda özel tensör ve matris işlem birimlerinin yanı sıra yüksek bant genişliğine sahip bellek (HBM) teknolojisinin de kullanılması gündemde.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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