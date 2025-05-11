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    Apple ve Broadcom sunucu işlemcisi geliştiriyor: Baltra

    Apple-Broadcom iş birliğiyle geliştirilen yapay zeka ve veri merkezi odaklı Baltra adlı sunucu işlemcisinin 2027'de piyasaya sürülmesi planlanıyor.              

    Apple ve Broadcom sunucu işlemcisi geliştiriyor: Baltra Tam Boyutta Gör
    Apple, yapay zeka ve veri merkezi alanında büyük bir adım atmaya hazırlanıyor. Bloomberg'in haberine göre teknoloji devi, Broadcom ile iş birliği içinde Baltra adlı yeni bir sunucu işlemcisi geliştiriyor. Baltra, Apple'ın kendi yapay zeka sistemi olan Apple Intelligence tarafından gönderilen talepleri işlemek üzere tasarlanıyor.

    Ölçeklenebilir bir çözüm olacak

    Yeni çipin, Apple'ın mevcut en güçlü masaüstü işlemcisi olan M3 Ultra'dan 2 ila 8 kat daha fazla çekirdek barındırabileceği belirtiliyor. Apple, işlemcinin mimarisi üzerinde farklı senaryoları değerlendiriyor. Bu kapsamda özel tensör ve matris işlem birimlerinin yanı sıra yüksek bant genişliğine sahip bellek (HBM) teknolojisinin de kullanılması gündemde.

    Apple ve Broadcom sunucu işlemcisi geliştiriyor: Baltra Tam Boyutta Gör
    Baltra'nın sadece CPU değil, aynı zamanda yapay zeka işlemlerine özel hızlandırıcılar içeren ölçeklenebilir bir çözüm olacağı tahmin ediliyor ve işlemcinin 2027 yılında tanıtılması planlanıyor. Apple'ın çip alanındaki çalışmaları yalnızca sunucu tarafıyla sınırlı değil. Şirket, iPad ve Mac cihazları için de yeni nesil işlemciler üzerinde çalışıyor.
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    turkelvis 19 saat önce

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