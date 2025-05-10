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    Lenovo, kendi Arm işlemcisini geliştiriyor: Neler sunacak?

    Lenovo, diğer Çinli teknoloji devlerinin izinden giderek kendi Arm tabanlı işlemcisini geliştiriyor. İşlemci neler sunacak?                                     

    Lenovo, kendi Arm işlemcisini geliştiriyor: Neler sunacak? Tam Boyutta Gör
    Endüstri genelinde, özellikle Çinli üreticiler arasında, kendi bünyelerinde çip üretimine yönelik artan bir eğilim gözlemleniyor. Huawei’nin Kirin X90’ı, Xiaomi’nin söylentilere konu olan XRing çipinden sonra Lenovo'nun da kendi işlemcisini geliştirdiği ortaya çıktı.

    10 çekirdekli bir işlemci Yoga Pad Pro üzerinde görüldü

    X (Twitter) kullanıcısı chunvn8888’in belirttiğine göre, Lenovo'nun yakında çıkacak Yoga Pad Pro tableti, "SS1101" kod adlı özel işlemciye sahip olacak. Arm’ın hazır Cortex tasarımlarını kullandığı düşünülen işlemci, 2+2+3+3 düzeninde toplam 10 çekirdekli bir yapıya sahip. Ayrıca, yonga setinin TSMC'nin 5nm üretim teknolojisiyle üretildiği belirtiliyor.

    İşlemcinin 3,29 GHz'e kadar çıkabildiği ve Mali G720 Immortalis GPU'suna sahip olduğu belirtiliyor. Donanım tabanlı ışın izleme desteğine sahip bu grafik işlemcisi, Dimensity 9300'de karşımıza çıkmıştı.

    Ancak, sistemin çekirdek bilgilerini nasıl bildirdiği konusunda da bazı karışıklıklar var. Sızıntı hakkında yorum yapan bir kullanıcı, işlemcinin 8 çekirdeğe sahip olması gerektriğini, ancak hyperthreading nedeniyle yazılımın 10 çekirdekli olarak algılıyor olabileceğini iddia etti.

    Şu ana kadar Lenovo, SS1101 yongası ya da kendi özel çip geliştirme planlarıyla ilgili resmi bir açıklama yapmadı. Bu çipin tek seferlik bir deneme mi yoksa Lenovo’nun kendi işlemcilerini geliştirme yönünde daha geniş kapsamlı bir hamlenin başlangıcı mı olduğu henüz net değil. Sızıntılar doğruysa, Yoga Pad Pro 14.5 modeli Lenovo’nun ürün yol haritasında önemli bir dönüşümün başlangıcı olabilir.

    Kaynakça https://x.com/faridofanani96/status/1920645286617362578 https://www.gizmochina.com/2025/05/09/lenovo-custom-chip-ss1101-yoga-pad-pro-leak/
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