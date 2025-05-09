Kirin X90 sızdırıldı: Huawei'nin yeni PC işlemcisi detaylanıyor

Huawei Kirin X90 netleşmeye başladı
Sızıntılara göre Kirin X90, toplamda 10 çekirdekli bir mimariyle yapılandırılmış. Bu çekirdekler "4 + 4 + 2" şeklinde üç gruba ayrılıyor. Hyperthreading desteği sayesinde işlemci 20 iş parçacığına kadar çıkabiliyor. Ayrıca kod adı "Charlotte Pro" olan işlemci, akıllı telefonlarda kullanılan Kirin 9010’un masaüstüne uyarlanmış bir versiyonu olabilir. Hatırlatmak gerekirse Kirin 9010, bu yılın başında tanıtılan Pura 70 serisinde karşımıza çıkmıştı.
Henüz performans sonuçları paylaşılmamış olsa da Kirin X90'ın daha güçlü Maleoon 920 GPU ile eşleştirileceği yönünde sızıntılar var. Dolayısıyla yalnızca temel kullanım için değil, aynı zamanda yoğun GPU görevlerinde de iddialı olabilir.
SM3 ve SM4 algoritmalarına donanımsal destek
Öte yandan X90 hakkındaki sızıntılar işlemcinin Çin'in yerel kriptografi standartları olan SM3 ve SM4 algoritmalarına donanımsal destek sunduğu yönünde. Bu da, Huawei'nin sadece yazılım tarafında değil, donanım seviyesinde de kendi güvenlik ekosistemini oluşturmaya devam ettiğini gösteriyor.
Kirin X90'ın yıl sonunda tanıtılması beklenen HarmonyOS işletim sistemli ilk dizüstü bilgisayarda kullanılması planlanıyor. Böylece Huawei, hem donanım hem yazılım tarafında dışa bağımlılığı azaltmayı hedefliyor. Şirketin bu hamlesi, özellikle Çin pazarı için stratejik öneme sahip olabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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