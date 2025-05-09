Apple'ın gelecek planları ortaya çıktı: M6 ve M7 işlemciler rekor kırabililir

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Tam Boyutta Gör Apple, bu yıl içinde M5 işlemcisini tanıtmaya hazırlanırken, bilgisayar portföyünü genişletme stratejisine devam edecek. Son olarak şirketin Apple M6 ve M7 işlemciler için planları ortaya çıktı. Artırılmış çekirdek sayısı, daha güçlü yapay zekâ ve daha uzun pil ömrüyle kendi sınıfında rakipsiz olabilir.

Sınıfında rakipsiz olabilir

Yukarıda da belirttiğimiz gibi Apple, bu yıl içinde M5 işlemcisini tanıtmaya hazırlanıyor. Ancak şirket yalnızca bir nesil için değil, en az üç farklı işlemci ailesi için hazırlıklara başladı. Bloomberg tarafından paylaşılan detaylara göre, şirketin M6 ve M7 işlemcilere ek olarak "Sorta" kod adlı yeni bir yonga daha geliştirdiği söyleniyor.

Aktarılanlara göre M6 ve M7, sırasıyla “Komodo” ve “Borneo” kod adlarıyla geliştirme aşamasında. Sorta ise henüz ismi belli olmayan ve muhtemelen M8 olacağı düşünülen bir işlemciyi temsil ediyor. Bu yonganın tam olarak hangi cihazlara yönelik geliştirildiği ise belli değil. Ancak test aşamasındaki bazı işlemcilerin, mevcut M3 Ultra ile karşılaştırıldığında 2 ila 6 kat daha fazla CPU ve GPU çekirdeği sunduğu belirtiliyor.

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Hatırlatmak gerekirse, M3 Ultra'nın en güçlü yapılandırmasında 32 çekirdekli CPU ve 80 çekirdekli GPU bulunuyor. Dolayısıyla yeni yongalar 192 çekirdeğe kadar GPU ve 192 çekirdeğe kadar CPU gibi çok daha yüksek değerlere çıkacak. Özetle, Apple'ın yeni nesil yalnızca Mac ve iPad serisine güç vermekle kalmayacak, aynı zamanda şirketin yapay zeka altyapısında da önemli bir rol oynayabilir.

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