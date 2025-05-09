Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Apple'ın gelecek planları ortaya çıktı: M6 ve M7 işlemciler rekor kırabililir

    Apple, M5 işlemcilerini piyasaya sürmeye hazırlanırken, şirketin sıradaki üç nesil yonga için şimdiden planlarını oluşturduğu ortaya çıktı. Üstelik çok daha güçlü bir yapı hedefleniyor.

    Apple'ın planları ortaya çıktı: M6 ve M7 rekor kırabililir! Tam Boyutta Gör
    Apple, bu yıl içinde M5 işlemcisini tanıtmaya hazırlanırken, bilgisayar portföyünü genişletme stratejisine devam edecek. Son olarak şirketin Apple M6 ve M7 işlemciler için planları ortaya çıktı. Artırılmış çekirdek sayısı, daha güçlü yapay zekâ ve daha uzun pil ömrüyle kendi sınıfında rakipsiz olabilir. 

    Sınıfında rakipsiz olabilir

    Yukarıda da belirttiğimiz gibi Apple, bu yıl içinde M5 işlemcisini tanıtmaya hazırlanıyor. Ancak şirket yalnızca bir nesil için değil, en az üç farklı işlemci ailesi için hazırlıklara başladı. Bloomberg tarafından paylaşılan detaylara göre, şirketin M6 ve M7 işlemcilere ek olarak "Sorta" kod adlı yeni bir yonga daha geliştirdiği söyleniyor.

    Aktarılanlara göre M6 ve M7, sırasıyla “Komodo” ve “Borneo” kod adlarıyla geliştirme aşamasında. Sorta ise henüz ismi belli olmayan ve muhtemelen M8 olacağı düşünülen bir işlemciyi temsil ediyor. Bu yonganın tam olarak hangi cihazlara yönelik geliştirildiği ise belli değil. Ancak test aşamasındaki bazı işlemcilerin, mevcut M3 Ultra ile karşılaştırıldığında 2 ila 6 kat daha fazla CPU ve GPU çekirdeği sunduğu belirtiliyor.

    Hatırlatmak gerekirse, M3 Ultra'nın en güçlü yapılandırmasında 32 çekirdekli CPU ve 80 çekirdekli GPU bulunuyor. Dolayısıyla yeni yongalar 192 çekirdeğe kadar GPU ve 192 çekirdeğe kadar CPU gibi çok daha yüksek değerlere çıkacak. Özetle, Apple'ın yeni nesil yalnızca Mac ve iPad serisine güç vermekle kalmayacak, aynı zamanda şirketin yapay zeka altyapısında da önemli bir rol oynayabilir. 

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    250 tonluk bataryaya sahip dev elektrikli gemi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    1 aylık squat sonucu mini buzdolabı kaç watt rw adult ağrı kesiciden kaç saat sonra bira içilir cl nedir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A35 5G
    Samsung Galaxy A35 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    MSI NB MODERN 15
    MSI NB MODERN 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum