Intel Deep Link için yolun sonu: Resmi onay geldi

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Tam Boyutta Gör Intel, entegre ve ayrık GPU'lar arasında görev paylaşımı sunan Deep Link teknolojisine artık destek vermeyeceğini açıkladı. Özellik işlevsel kalsa da, geliştirme sürecinden tamamen kalkıyor. Dolayısıyla artık aktif olarak desteklenmeyecek ve herhangi bir güncelleme almayacak.

Intel Deep Link için yolun sonu

Kaçıranlar için Intel Deep Link, Alchemist grafik ailesiyle birlikte sunulmuş ve CPU ile GPU’nun iş birliğini artırmayı hedefleyen bir teknoloji olarak tanıtılmıştı. Bu noktada Deep Link'in temelinde yer alan Dynamic Power Share özelliği, sistem yüküne göre CPU ve GPU arasında güç paylaşımı yaparak performansı dengelemeye çalışıyordu.

Ayrıca Hyper Encode ve Hyper Compute gibi modüller sayesinde, video kodlama ya da yapay zekâ iş yüklerinde de verimlilik sağlıyordu. Ancak gelinen noktada Intel, bu teknolojinin artık aktif geliştirme sürecinde yer almayacağını doğruladı: "Deep Link artık aktif olarak geliştirilmiyor ve bundan sonra herhangi bir güncelleme ya da özellik değişikliği yapılmayacak".

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Şu an için Deep Link, teknik olarak sistemlerde hâlâ kullanılabiliyor. Ancak teknik anlamda "ölü özellik" konumunda. Bu da geleceğe dönük bir geliştirme planı olmadığı anlamına geliyor.

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