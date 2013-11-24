Allwinner da 64 bit destekli işlemci üretecek





Cortex-A7 tabanlı A2x ve A31 serisi yeni nesil işlemcileri ile pek çok mobil cihaza güç veren Çinli işlemci tasarımcısı Allwinner, bir süre önce 8 çekirdekli A80 işlemcisini lanse etmişti. Bir Allwinner temsilcisi firmanın A80 işlemcisi ve gelecek planları ile ilgili bilgi verdi.





ARM'ın big.LITTLE tasarımını temel alan A80 aynı Exynos 5 Octa yongasetinde olduğu gibi işlem yüküne göre 4 adet Cortex-A7 çekirdeği ve 4 adet Cortex-A15 çekirdeğini sırayla devreye sokuyor.





Ancak A80'in farkı Samsung'un henüz Exynos işlemcilerine sunmadığı HPM teknolojisini kullanıyor olması. Heterogeneous Multi-Processing olarak adlandırılan bu teknoloji 8 çekirdeği aynı anda devreye sokuyor ve bir grup tam randımanlı çalışırken, diğer grubun da çok az bir enerjiyle çalışmaya devam etmesini sağlıyor. Allwinner A80 yongasetinin yılın ilk çeyreğinde satışa sunulması planlanıyor.





Allwinner'ın diğer bir big.LITTLE tasarımındaki yongaseti ise A70 olacak. A70'in A80 yongasetinden tek farkı ise 2+2 yapısında olması. Diğer özellikleri ise aynı.





Allwinner ayrıca 64 bit destekli bir yongaseti üzerinde çalışma yaptıklarını da dile getiriyor. Bu yongaseti Cortex-A53 ve Cortex-A57 çekirdeklerini bünyesinde barındıracak ve big.LITTLE formunda olacak.





Cortex-A57 bilindiği gibi Cortex-A15 çekirdeğinden 3 kat daha fazla performans sunuyor ve çok daha düşük enerji tüketim değerleri taşıyor. Cortex-A53 ise, Cortex-A7'nin 64 bitlik sürümü olmasının dışında işlem performansı anlamında Cortex-A9'a ulaşacak ve yalnızca bu çözümün dörte biri kadar yer kaplayıp dört kat daha enerji tasarruflu çalışacak.





Allwinner'ın 64 bitlik yongasetini ne zaman piyasaya sunacağı bilinmiyor. Firma bunun dışında bütçe dostu mobil cihazlara yönelik olarak yeni yongasetleri de piyasaya sürecek. Ayrıca firmanın Android işletim sistemi dışındaki platformlarda da yer almak istediği belirtiliyor.





Allwinner bünyesinde 500 çalışan barındırıyor. Ancak özellikle Asya bölgesinde en çok tercih edilen yongasetlerinin başında geliyor. Yeni yongaseti serisi ile firmanın pazar payını artıracağı tahmin ediliyor.

http://www.phonearena.com/news/Current-chipset-industry-status-quo-under-threat-as-Allwinner-outs-details-around-its-new-chips_id49664