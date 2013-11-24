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Allwinner da 64 bit destekli işlemci üretecek

5 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Allwinner da 64 bit destekli işlemci üretecek

Cortex-A7 tabanlı A2x ve A31 serisi yeni nesil işlemcileri ile pek çok mobil cihaza güç veren Çinli işlemci tasarımcısı Allwinner, bir süre önce 8 çekirdekli A80 işlemcisini lanse etmişti. Bir Allwinner temsilcisi firmanın A80 işlemcisi ve gelecek planları ile ilgili bilgi verdi.

ARM'ın big.LITTLE tasarımını temel alan A80 aynı Exynos 5 Octa yongasetinde olduğu gibi işlem yüküne göre 4 adet Cortex-A7 çekirdeği ve 4 adet Cortex-A15 çekirdeğini sırayla devreye sokuyor.

Ancak A80'in farkı Samsung'un henüz Exynos işlemcilerine sunmadığı HPM teknolojisini kullanıyor olması. Heterogeneous Multi-Processing olarak adlandırılan bu teknoloji 8 çekirdeği aynı anda devreye sokuyor ve bir grup tam randımanlı çalışırken, diğer grubun da çok az bir enerjiyle çalışmaya devam etmesini sağlıyor. Allwinner A80 yongasetinin yılın ilk çeyreğinde satışa sunulması planlanıyor.

Allwinner'ın diğer bir big.LITTLE tasarımındaki yongaseti ise A70 olacak. A70'in A80 yongasetinden tek farkı ise 2+2 yapısında olması. Diğer özellikleri ise aynı. 

Allwinner ayrıca 64 bit destekli bir yongaseti üzerinde çalışma yaptıklarını da dile getiriyor. Bu yongaseti Cortex-A53 ve Cortex-A57 çekirdeklerini bünyesinde barındıracak ve big.LITTLE formunda olacak. 

Cortex-A57 bilindiği gibi Cortex-A15 çekirdeğinden 3 kat daha fazla performans sunuyor ve çok daha düşük enerji tüketim değerleri taşıyor. Cortex-A53 ise, Cortex-A7'nin 64 bitlik sürümü olmasının dışında işlem performansı anlamında Cortex-A9'a ulaşacak ve yalnızca bu çözümün dörte biri kadar yer kaplayıp dört kat daha enerji tasarruflu çalışacak. 

Allwinner'ın 64 bitlik yongasetini ne zaman piyasaya sunacağı bilinmiyor. Firma bunun dışında bütçe dostu mobil cihazlara yönelik olarak yeni yongasetleri de piyasaya sürecek. Ayrıca firmanın Android işletim sistemi dışındaki platformlarda da yer almak istediği belirtiliyor.

Allwinner bünyesinde 500 çalışan barındırıyor. Ancak özellikle Asya bölgesinde en çok tercih edilen yongasetlerinin başında geliyor. Yeni yongaseti serisi ile firmanın pazar payını artıracağı tahmin ediliyor. 

http://www.phonearena.com/news/Current-chipset-industry-status-quo-under-threat-as-Allwinner-outs-details-around-its-new-chips_id49664 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
thestell 5 yıl
Çinlileri seviyorum
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DaOzy 5 yıl
Allwinner ve Intel özentisi logosu...
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Nokia Specialist 5 yıl
Piranha quattro tab cyanogen kullanıyorum çok güzel.


Ancak bunların gelir teknesi android 64bit desteklemezken hem 8çekirdek hem 64bit ne alaka
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seven44 5 yıl
ilk kez duyuyorum allwinner
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AppleFans 5 yıl
La biktik su 64 bit islemci laflarini. Apple koydu da noldu? Hicbirsey. Birakin su islemcileri de adam gibi gpu'ya odaklanin.
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spenx01 5 yıl
allwinner sadece kağıt üzerinde iş yapıyor. a7 4 işlemcili serisi çok kötü, eski serileri de öyle. piyasanın en kötüsü diyebiliriz.
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Godolphin 5 yıl
İnşallah zamanla çok daha büyürler rekabet bizler için çok iyi.
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Gladiotürk 5 yıl
Allwinner gerçekten güzel işler yapıyor
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Hüsnü008 5 yıl
yeni işlemciler homo değil demekki güzel güzel
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