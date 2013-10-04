Allwinner'ın big.LITTLE formundaki 8 çekirdekli A80 işlemcisi hazır









İlk kez geçen yıl Samsung'un kullanmaya başladığı ARM big.LITTLE tasarımı, güçlü bir çekirdek grubu ile daha az güçlü ancak enerji tasarruflu diğer çekirdek grubunun iş yüküne göre sırayla devreye girmesini sağlıyor.





Samsung'un ardından MediaTek ve Renesas da ilk big.LITTLE tasarımlı işlemcilerini tanıtmıştı. Bu trende şimdi Çinli Allwinner da katıldı.





Firmanın bir sözcüsü tarafından yapılan açıklamada ARM'ın big.LITTLE tasarımını temel alan A80 işlemcisinin 8 çekirdekli olacağı ve üretime kısa süre içerisinde başlayacağı belirtildi. Çekirdek sayısı açısından Exynos 5 yongasetine benzeyen A80, mobil cihazlar için daha gelişmiş bir performans vaad ediyor.





A80 yongasetinin hangi çekirdek mimarisini temel alacağı şimdilik bilinmiyor. O yüzden performans konusunda yorum yapmak biraz güç. Yongasetinin en erken 2013 sonu, en geç 2014 başlarında pazara sunulması bekleniyor.

http://www.gizmochina.com/2013/10/01/allwinner-is-ready-to-introducing-a80-octa-core-processor/