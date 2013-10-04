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Allwinner'ın big.LITTLE formundaki 8 çekirdekli A80 işlemcisi hazır

5 yıl
482
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5
İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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Allwinner'ın big.LITTLE formundaki 8 çekirdekli A80 işlemcisi hazır


İlk kez geçen yıl Samsung'un kullanmaya başladığı ARM big.LITTLE tasarımı, güçlü bir çekirdek grubu ile daha az güçlü ancak enerji tasarruflu diğer çekirdek grubunun iş yüküne göre sırayla devreye girmesini sağlıyor. 

Samsung'un ardından MediaTek ve Renesas da ilk big.LITTLE tasarımlı işlemcilerini tanıtmıştı. Bu trende şimdi Çinli Allwinner da katıldı.

Firmanın bir sözcüsü tarafından yapılan açıklamada ARM'ın big.LITTLE tasarımını temel alan A80 işlemcisinin 8 çekirdekli olacağı ve üretime kısa süre içerisinde başlayacağı belirtildi. Çekirdek sayısı açısından Exynos 5 yongasetine benzeyen A80, mobil cihazlar için daha gelişmiş bir performans vaad ediyor.

A80 yongasetinin hangi çekirdek mimarisini temel alacağı şimdilik bilinmiyor. O yüzden performans konusunda yorum yapmak biraz güç. Yongasetinin en erken 2013 sonu, en geç 2014 başlarında pazara sunulması bekleniyor.  

http://www.gizmochina.com/2013/10/01/allwinner-is-ready-to-introducing-a80-octa-core-processor/ Yorum Yaz
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sweatcan 5 yıl
Teknolojinin gelişip ürün çeşitliliğinin artması neden bazılarının zoruna gidiyor anlamıyorum. Sonuçta şimdi olmasada birgun ihtiyacı olan firma bu teknoloji den faydalanacak. Ayrica bence cokta faydalı bi tasarım batarya ömrü açısından.
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Guaire 5 yıl
A80'de 64 çekirdekli Imagination G6230 GPU kullanılacağı açıklanmış.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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burty123 5 yıl
samsung gerçekten fark yaratmaya başladı
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batkent 5 yıl
daha bilgisayarlarda 4 çekirdek yeni yaygınlaşmıken telefonların 8 çekirdek olmasına anlam veremiyorum
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selahattın ısık 5 yıl batkent
batkent

daha bilgisayarlarda 4 çekirdek yeni yaygınlaşmıken telefonların 8 çekirdek olmasına anlam veremiyorum

Aslında son derece basit..İnsanların bitip tükenmeyen arzuları ve optimizasyonu yerlerde sürünüen android ve türevleri..Yoksa apple ı blackberry si ve microsoftu ortada...
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