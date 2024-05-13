Mediatek ve Nvidia, Qualcomm ve Apple'a rakip ARM PC işlemcisi geliştiriyor

3nm üretim süreciyle üretilecek
TSMC'nin 3nm süreciyle üretileceği belirtilen işlemcinin, sadece Qualcomm ile değil Apple'ın M4'üyle rekabet edebilecek güçte olacağı belirtiliyor. MediaTek ve Nvidia'nın isimsiz yonga setinin, gelişmiş üretim süreci ve paketleme teknolojilerinden faydalanacağı için birim başına 300 dolar fiyata sahip olacağı iddia ediliyor.
AI PC segmentinin 2027 yılına kadar hızla büyüyeceği tahmin edilirken, MediaTek ve Nvdia bu fırsattan yararlanarak pazar payı elde etmek istiyor. Başta Dimensity 9300 olmak üzere, son dönemdeki işlemcileriyle adından söz ettiren Mediatek ile grafik ve yapay zeka alanında tartışmasız lider olan Nvidia'nın birlikteliğinden doğacak işlemci heyecan verici sonuçlara imza atabilir.
Yonga setinin tasarım doğrulamasının dördüncü çeyrekte gerçekleşmesi ve seri üretimin 2025'in ilk yarısında başlaması bekleniyor. Çipset hakkında X'de bilgi paylaşan finansal analist Dan Nystedt, işlemcinin TSMC'nin CoWoS (Alt tabaka üzerinde çip) gelişmiş çip paketleme teknolojisini kullanacağını belirtti.
MediaTek ve Nvidia daha önce de ortaklık kurmuş ve otomobil sektörü için yongalar geliştirmişti. Şimdiki birlikteliğin nasıl sonuçlar getireceğini merakla bekliyoruz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.