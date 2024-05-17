TSMC, gelişmiş 3nm süreci N3P için yıl sonunda üretime başlayacak

TSMC, N3P için hazır
Mevcut nesil N3E sürecinin üzerine inşa edilen N3P, yüksek performans verimliliği ve gelişmiş transistör yoğunluğu için optik küçülmeyi vadediyor. Öte yandan TSMC’nin mevcut N3E özelinde olgunlaşmış 5nm ile eşit düzeyde verim seviyesine ulaştığı belirtiliyor. TSMC’nin N3E sürecini şimdilik sadece Apple’ın M4 çipi kullanıyor. Apple’ın transistör ve saat hızlarını artırması da N3E’nin harika durumda olduğunu gösteriyor.
N3P, N3E'nin IP blokları, tasarım araçları ve metodolojileriyle uyumluluğu koruduğu için müşteriler için pürüzsüz bir geçiş de sağlayacak. Bu bağlamda firma, çip tasarımcıların teknolojiyi hızla benimsemesini bekliyor. Performans ve maliyet avantajları göz önüne alındığında N3P, Apple ve AMD de dahil olmak üzere TSMC'nin müşterileri arasında popüler olacak gibi görünüyor. Bu süreç teknolojisini kullanan çiplerin piyasaya çıkışı belirsiz ancak 2025’te örnekleri görmeye başlayacağız.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.