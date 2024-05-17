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    Anlık Bildirim

    TSMC, gelişmiş 3nm süreci N3P için yıl sonunda üretime başlayacak

    TSMC halihazırda ikinci nesil 3nm sınıfı süreç teknolojisinde seri üretim yapsa da firma, 2024 ikinci yarısında performansı artırılmış N3P sürecinde seri üretime geçecek.
    TSMC, gelişmiş 3nm süreci N3P için yıl sonunda üretime başlayacak Tam Boyutta Gör
    TSMC, 2023'ün dördüncü çeyreğinde ikinci nesil 3nm sınıfı süreç teknolojisinde çip üretimine başarıyla başlamıştı. Ancak süreç teknolojilerinde yarış devam ediyor ve TSMC’nin ayağını gazdan kaldırma gibi bir niyeti yok. Firma, mevcut teknolojiye göre performansı artırılmış N3P sürecinde seri üretime geçmeye hazırlanıyor. Yapılan açıklamada 2024 yılının ikinci yarısında üretim başlayacak.

    TSMC, N3P için hazır

    Mevcut nesil N3E sürecinin üzerine inşa edilen N3P, yüksek performans verimliliği ve gelişmiş transistör yoğunluğu için optik küçülmeyi vadediyor. Öte yandan TSMC’nin mevcut N3E özelinde olgunlaşmış 5nm ile eşit düzeyde verim seviyesine ulaştığı belirtiliyor. TSMC’nin N3E sürecini şimdilik sadece Apple’ın M4 çipi kullanıyor. Apple’ın transistör ve saat hızlarını artırması da N3E’nin harika durumda olduğunu gösteriyor.

    TSMC, gelişmiş 3nm süreci N3P için yıl sonunda üretime başlayacak Tam Boyutta Gör
    TSMC yöneticilerine göre N3P sürecinin kalifikasyonunu artık tamamladı ve verim performansı, türetildiği N3E ile benzer seviyede. Optik küçülmenin anı sıra en önemli avantajlar N3P'nin masaya getirdiği gelişmiş özelliklerde yatıyor. Çip tasarımcıları, N3E'ye kıyasla aynı güçte yaklaşık yüzde dörtlük performans artışı veya eşleşen saatlerde yaklaşık yüzde dokuzluk enerji tasarrufu elde edebilecek. Transistör yoğunluğu da yüzde dörtlük bir artış sağlıyor.

    N3P, N3E'nin IP blokları, tasarım araçları ve metodolojileriyle uyumluluğu koruduğu için müşteriler için pürüzsüz bir geçiş de sağlayacak. Bu bağlamda firma, çip tasarımcıların teknolojiyi hızla benimsemesini bekliyor. Performans ve maliyet avantajları göz önüne alındığında N3P, Apple ve AMD de dahil olmak üzere TSMC'nin müşterileri arasında popüler olacak gibi görünüyor. Bu süreç teknolojisini kullanan çiplerin piyasaya çıkışı belirsiz ancak 2025’te örnekleri görmeye başlayacağız.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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