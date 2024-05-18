ŞOK marketler PS5 Slim ve Redmi Note 13 Pro satıyor

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Tam Boyutta Gör Hafta sonu ŞOK gıda marketleri zincirinde PS5 Slim diskli oyun konsolundan akıllı televizyona, akıllı telefondan tam otomatik espresso makinesine kadar farklı teknolojik ürünler bulmak mümkün olacak.

18 Mayıs ŞOK aktüel teknoloji ürünleri

18 Mayıs ŞOK aktüel teknoloji ürünleri arasında yine PS5 Slim oyun konsolu yer alıyor. 1TB depolama alanı, disk okuyucu ve çift kol ile gelen PS5 Slim 24999TL olarak satılıyor. Fiyatın değişmediğini belirtmek gerek.

11 Mayıs ŞOK aktüel kataloğunda neler var? 1 hf. önce eklendi

Diğer taraftan 6.67 inçlik AMOLED ekran, Helio G99 yonga seti, 12GB RAM, 512GB depolama, 200MP ana kamera, 500mAh batarya, 67W hızlı şarj gibi özellikleri olan Redmi Note 13 Pro akıllı telefon modeli 16599TL.

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