ABD, Çin’den aldığı vergiyle yatırım yapacak

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Çin’in yonga ve yapay zekâ teknolojilerinde ilerleme sağlamaması için ağır ambargolar uygulayan ABD, bir yandan da ithal Çin teknolojilerine yüksek vergiler uygulayarak yatırımlarına kaynak yaratıyor.

ABD’nin ilginç vergi politikası

Kısa süre önce Biden hükümetinin Çinli elektrikli araçlara 4 kat vergi uygulayacağı gündeme gelmişti. Vergi bindirimi sadece araçlarla sınırlı değil. Yarıiletken ürünleri, bataryalar, batarya bileşenleri, güneş panelleri gibi pek çok ürüne de vergi zammı yolda.

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ABD’nin bu ürünlere yüzde 50’ye kadar vergi artışı uygulaması öngörülüyor. Artış 2025 yılında hayata geçecek ve 53 milyar dolarlık bir bütçe oluşacak. ABD bu bütçeyi CHIPS yonga destek programına ayıracak.

Bilindiği üzere CHIPS kanunu ABD sınırları içerisinde yapılacak yonga projelerine 280 milyar dolar bütçe ayıran bir program başlattı. Çin sayesinde bunun 53 milyar doları dolaylı olarak vergilerden karşılanmış olacak.

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Çin vergisi ABD’yi kalkındıracak