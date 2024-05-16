ABD, Çin’den aldığı vergiyle yatırım yapacak

ABD’nin ilginç vergi politikası
Kısa süre önce Biden hükümetinin Çinli elektrikli araçlara 4 kat vergi uygulayacağı gündeme gelmişti. Vergi bindirimi sadece araçlarla sınırlı değil. Yarıiletken ürünleri, bataryalar, batarya bileşenleri, güneş panelleri gibi pek çok ürüne de vergi zammı yolda.
ABD’nin bu ürünlere yüzde 50’ye kadar vergi artışı uygulaması öngörülüyor. Artış 2025 yılında hayata geçecek ve 53 milyar dolarlık bir bütçe oluşacak. ABD bu bütçeyi CHIPS yonga destek programına ayıracak.
Bilindiği üzere CHIPS kanunu ABD sınırları içerisinde yapılacak yonga projelerine 280 milyar dolar bütçe ayıran bir program başlattı. Çin sayesinde bunun 53 milyar doları dolaylı olarak vergilerden karşılanmış olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.