Microsoft, bulut müşterilerine AMD’nin yapay zeka çiplerini sunacak

Tam Boyutta Gör Microsoft tarafından yapılan açıklamada, bulut bilişim müşterilerine AMD’nin yapay zeka çiplerinden oluşan bir platform sunmayı planladığını duyurdu. Bu çipler halihazırdaki Nvidia tarafından üretilen bileşenlerle rekabet edecek. Microsoft, önümüzdeki hafta düzenleyeceği Build geliştirici konferasında daha fazla ayrıntıyı açıklayacak. Ayrıca konferansta Microsoft, kendi Cobalt 100 işlemcilerini de sergileyecek.

Microsoft, AMD çipleri ile birlikte kendi çiplerini de devreye alacak

Açıklamaya göre Microsoft, AMD’nin amiral gemisi MI300X AI yongalarından oluşan kümeleri Azure bulut bilişim hizmeti aracılığıyla müşterilerine sunacak. Bu yongalar, Nvidia'nın yapay zeka için veri merkezi yonga pazarına hakim olan ancak yüksek talep nedeniyle elde edilmesi zor olabilen H100 gibi çiplerine alternatif sağlayacak. AMD’nin bu yıl yapay zeka çiplerinden 4 milyar dolar gelir elde etme hedefi bulunuyor, Microsoft’un bu hamlesi firma için oldukça iyi bir gelişme. Zira Nvidia, yapay zeka çiplerinde sunucu pazarının yüzde 80 kadarını elinde tutuyor.

AMD, Ryzen 7 8700F ve Ryzen 5 8400F işlemcilerini piyasaya sürdü 1 gün önce eklendi

Microsoft, halihazırda Nvidia’nın yanında Maia adlı kendi yapay zeka çiplerine erişim de satıyor. Şirket ayrıca, önümüzdeki hafta ön gösterimini yapmayı planladığı Cobalt 100 işlemcileri de devreye almayı planlıyor. Yazılım devine göre Cobalt 100, piyasadaki diğer ARM çiplerine kıyasla yüzde 40 daha iyi performans sergiliyor. Aktarılanlara göre Adobe, Snowflake ve diğerleri yeni çipleri kullanmaya başladı bile. Kasım ayında duyurulan Cobalt çipleri, Microsoft'un işletmeler için mesajlaşma aracı olan Teams'e güç sağlamak için test ediliyor ve Amazon.com tarafından üretilen şirket içi Graviton CPU'larla rekabet edecek şekilde konumlandırılıyor.

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Microsoft, bulut müşterilerine AMD çiplerini sunacak