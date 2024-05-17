Microsoft, bulut müşterilerine AMD’nin yapay zeka çiplerini sunacak

Microsoft, AMD çipleri ile birlikte kendi çiplerini de devreye alacak
Açıklamaya göre Microsoft, AMD’nin amiral gemisi MI300X AI yongalarından oluşan kümeleri Azure bulut bilişim hizmeti aracılığıyla müşterilerine sunacak. Bu yongalar, Nvidia'nın yapay zeka için veri merkezi yonga pazarına hakim olan ancak yüksek talep nedeniyle elde edilmesi zor olabilen H100 gibi çiplerine alternatif sağlayacak. AMD’nin bu yıl yapay zeka çiplerinden 4 milyar dolar gelir elde etme hedefi bulunuyor, Microsoft’un bu hamlesi firma için oldukça iyi bir gelişme. Zira Nvidia, yapay zeka çiplerinde sunucu pazarının yüzde 80 kadarını elinde tutuyor.
Microsoft, halihazırda Nvidia’nın yanında Maia adlı kendi yapay zeka çiplerine erişim de satıyor. Şirket ayrıca, önümüzdeki hafta ön gösterimini yapmayı planladığı Cobalt 100 işlemcileri de devreye almayı planlıyor. Yazılım devine göre Cobalt 100, piyasadaki diğer ARM çiplerine kıyasla yüzde 40 daha iyi performans sergiliyor. Aktarılanlara göre Adobe, Snowflake ve diğerleri yeni çipleri kullanmaya başladı bile. Kasım ayında duyurulan Cobalt çipleri, Microsoft'un işletmeler için mesajlaşma aracı olan Teams'e güç sağlamak için test ediliyor ve Amazon.com tarafından üretilen şirket içi Graviton CPU'larla rekabet edecek şekilde konumlandırılıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.