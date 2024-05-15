Google, Trillium adlı yeni nesil yapay zeka TPU’sunu duyurdu

Google Trillium TPU'lar esasında yapay zeka veri merkezlerinde pazara hakim olan Nvidia’ya bir alternatif sunuyor. Bilindiği üzere Nvidia, bu pazarın yüzde 80’ine hakim ve geri kalan yüzde 20'nin büyük çoğunluğu da Google'ın TPU'larının çeşitli versiyonlarından oluşuyor. Google bu çipleri kendisi satmıyor bunun yerine bulut bilişim platformu aracılığıyla erişim kiralıyor. Google, yeni Trillium çipinin 2024'ün sonlarında bulut müşterilerine sunulacağını söyledi. Bu arada Blackwell tabanlı yeni Nvidia GPU’ları ise 2025’te gelecek. Ek olarak Google, geçtiğimiz ay ilk ARM tabanlı bulut işlemcisi Axion'u tanıtmıştı. Arm'ın Neoverse V2 CPU'su kullanılarak tasarlanan Axion, en yakın rakibinden yüzde 30 daha iyi performans sunacak.
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.