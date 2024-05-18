Philips oyuncular için yeni bir monitör duyurdu

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Tam Boyutta Gör Oyuncu pazarında Evnia markasıyla monitörler piyasaya süren Philips, üst seviye ürünler tanıtmaya devam ediyor. Evnia 49M2C8900 modelinden sonra biraz daha kırpılmış Evnia 49M2C8900L piyasaya çıkıyor.

Philips Evnia 49M2C8900L özellikleri ve fiyatı

Philips Evnia 49M2C8900L modeli 49 inçlik QD-OLED panelinde 5120x1440 piksel çözünürlük barındırıyor. Panel Samsung’dan tedarik edilmiş. 144Hz ekran tazeleme hızı ve 1000 nit parlaklığa ulaşılabiliyor. 1800R kavis ile yoğun bir tecrübe sunuluyor.

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AMD FreeSync Premium Pro ve NVIDIA G-SYNC desteklenirken SDR modda parlaklık 250 nit seviyesine kadar düşebiliyor. 2.2 kanal 4 adet 7.5W hoparlör yer alan monitörde DisplayPort 1.4 (x1), HDMI 2.1 (x2), 5Gbps USB-A (x4) ve 90W USB-C portları bulunuyor. Philips Evnia 49M2C8900L modeli 1089 Euro fiyat etiketine sahip ve bazı Samsung QD-OLED monitör modellerinden daha ucuz.

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