Kırılma anı: Çinli SMIC, 5 nm üretim sürecinde başarıya ulaştı

SMIC, 5nm’de başarıya ulaştı
Aktarılanlara göre SMIC, artık 5nm sürecinde çip üretimi hazır hale gelmiş durumda. Firma, önceki Kirin yongalarını 2. Nesil 7nm süreç teknolojisinde üretiyordu. ABD tarafı ise şirketin ve Çin’in daha gelişmiş üretim teknolojisine geçemeyeceğini düşünüyordu. Zira ABD tarafından getirilen yaptırımlar ülkenin dış alım ile teknolojik ilerleme göstermesini ciddi oranda kısıtlamıştı.
Ancak görünüşe göre SMIC, karşılaştığı altyapı zorluklarına rağmen inanılmazı başarmış durumda. Öte yandan şirketin 5nm teknolojisine TSMC ve Samsung gibi üreticilerin kullandığı daha gelişmiş aşırı ultraviyole (EUV) litografi teknolojisi yerine eski derin ultraviyole (DUV) litografi makinelerini kullanarak ulaştığı belirtiliyor.
Mate 70 serisinde yer alabilir
ABD’nin yaptırımları Çin’in EUV teknolojisini benimsemesini engelliyor. Zira bu litografi makinelerinin ana ve tek üreticisi olan ASML, ihracat kısıtlamalarına takılıyor ve Çin’e bu ekipmanları satamıyor. Esasında artık DUV ekipmanlarını satması da yasaklanmış durumda. Verim ve performans kaygılarına rağmen Huawei'nin yakında çıkacak Mate 70 serisinde SMIC'in 5nm sürecinden geçen yongaların yer alması muhtemel. Bu süreci aynı zamanda PC'ler için geliştirilen Kirin işlemcilerinde de görebiliriz.
Son olarak, SMIC'in bu başarısı resmi olarak doğrulanmaya muhtaç. Bununla birlikte eğer raporlar gerçekse, ABD'nin yaptırımlarının efektifliği sorgulanabilir ve yeni yaptırımlara sebebiyet verebilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.