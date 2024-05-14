Kırılma anı: Çinli SMIC, 5 nm üretim sürecinde başarıya ulaştı

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Tam Boyutta Gör Çin’in en büyük yarı iletken üreticisi SMIC’in Huawei ile yakın temasta yürüttüğü çalışmalar görünüşe göre meyvelerini veriyor. Firma, geçtiğimiz yıl Mate 60 serisi için Kirin 9000S yongasını bu yıl ise Pura 70 serisi için Kirin 9010 yongalarını üretmişti. Huawei ile birlikte ise 5nm üretim süreci üzerinde çalışmalar yürütülüyordu. Yeni gelen haberler bu süreç teknolojisinde başarıya ulaşıldığını söylüyor.

SMIC, 5nm’de başarıya ulaştı

Aktarılanlara göre SMIC, artık 5nm sürecinde çip üretimi hazır hale gelmiş durumda. Firma, önceki Kirin yongalarını 2. Nesil 7nm süreç teknolojisinde üretiyordu. ABD tarafı ise şirketin ve Çin’in daha gelişmiş üretim teknolojisine geçemeyeceğini düşünüyordu. Zira ABD tarafından getirilen yaptırımlar ülkenin dış alım ile teknolojik ilerleme göstermesini ciddi oranda kısıtlamıştı.

Ancak görünüşe göre SMIC, karşılaştığı altyapı zorluklarına rağmen inanılmazı başarmış durumda. Öte yandan şirketin 5nm teknolojisine TSMC ve Samsung gibi üreticilerin kullandığı daha gelişmiş aşırı ultraviyole (EUV) litografi teknolojisi yerine eski derin ultraviyole (DUV) litografi makinelerini kullanarak ulaştığı belirtiliyor.

Mate 70 serisinde yer alabilir

Tam Boyutta Gör İki süreç teknolojisi arasındaki fark temelde ışığın dalga boyunda yatıyor. DUV litografi, 193 nm dalga boyu ışık kullanırken EUV’de ise 13.5 nm dalga boyu ışık kullanılıyor. Daha kısa dalga boyu sayesinde daha hassas ve karmaşık tasarımlar ve daha küçük transistörler üretmek mümkün oluyor. DUV ise artık olgun bir litografi ve daha az hassasiyet sağlıyor. Haliyle daha büyük transistörler ve daha az karmaşık tasarımlar ile sonuçlanıyor. Güç tüketimi tarafında da durum aynı oluyor.

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ABD’nin yaptırımları Çin’in EUV teknolojisini benimsemesini engelliyor. Zira bu litografi makinelerinin ana ve tek üreticisi olan ASML, ihracat kısıtlamalarına takılıyor ve Çin’e bu ekipmanları satamıyor. Esasında artık DUV ekipmanlarını satması da yasaklanmış durumda. Verim ve performans kaygılarına rağmen Huawei'nin yakında çıkacak Mate 70 serisinde SMIC'in 5nm sürecinden geçen yongaların yer alması muhtemel. Bu süreci aynı zamanda PC'ler için geliştirilen Kirin işlemcilerinde de görebiliriz.

Son olarak, SMIC'in bu başarısı resmi olarak doğrulanmaya muhtaç. Bununla birlikte eğer raporlar gerçekse, ABD'nin yaptırımlarının efektifliği sorgulanabilir ve yeni yaptırımlara sebebiyet verebilir.

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