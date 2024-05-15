Nvidia’nın yeni nesil Blackwell çiplerinin tanesi 70 bin dolar olabilir

Tam Boyutta Gör Nvidia’nın GPU'ları, Superchip platformları ve sunucuları içeren Blackwell ürünlerinin mevcut Hopper serisinden çok daha fazla gelir getirmesi bekleniyor. HSBC analistlerine göre, Nvidia'nın yapay zeka uygulamalarına yönelik Blackwell Superchip çözümlerinin birim maliyeti 30 bin dolardan 70 bin dolara kadar uzanacak.

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Aktarılanlara göre Blackwell GB200 Superchip (CPU+GPU) çözümünün tek başına maliyeti 70.000 dolar seviyesinde olacak. Elbette firmalar bu donanımları tek tek almıyor ve Nvidia da genellikle tek tek satış yapmıyor. Bunun yerine yapay zeka devi, B200 NVL72 (36 CPU ve 72 GPU) sunucuları ile müşterilere ulaşacak. Bu sunucuların her birinin ise 3.000.000 dolara mal olacağı belirtiliyor. Bunun GB200 NVL36 varyantının ise 1,800.000 dolara mal olacağı aktarılıyor.

Tam Boyutta Gör Nvidia'nın yeni nesil giriş seviyesi Blackwell B100 GPU’sunun ortalama satış fiyatının ise 30.000 ila 35.000 dolar aralığında olması bekleniyor, bu fiyat mevcutta bulunan H100 ile eşleşiyor diyebiliriz. Tek bir Grace CPU'yu iki B200 GPU ile birleştiren daha güçlü GB200'ün fiyatının ise 60.000 ila 70.000 dolar arasında olacağı bildiriliyor.

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Ancak bu rakamlar sadece birer analist tahmini. Nvidia’nın fiyatlandırması müşteriye göre bile değişiklik gösterebilir ve daha yüksek olabilir. Nvidia, Blackwell çözümlerini tanıtırken NVL72 sunucunu öne çıkarıyordu. Çünkü bu sunucu biriminin tüm kurulumu oluşturmasını amaçlıyor Nvidia. Zira, tüm kurulum yüksek bant genişliğine sahip bağlantılarla entegre olarak devasa bir GPU işlevi görüyor ve 13.824 GB toplam VRAM sağlıyor. Bu bellek miktarı, yapay zekaların eğitimi için kritik önem taşıyor.

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Nvidia’nın yeni nesil Blackwell çiplerinin tanesi 70 bin dolar!