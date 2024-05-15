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    Anlık Bildirim

    Nvidia’nın yeni nesil Blackwell çiplerinin tanesi 70 bin dolar olabilir

    Nvidia’nın Blackwell B100 ve B200 yapay zeka çiplerinin maliyetlerinin 30 bin dolardan 70 bin dolara kadar uzanacağı belirtiliyor. Sunucu maliyetleri ise milyon dolarlarla ifade ediliyor.
    Nvidia’nın yeni nesil Blackwell çiplerinin tanesi 70 bin dolar! Tam Boyutta Gör
    Nvidia’nın GPU'ları, Superchip platformları ve sunucuları içeren Blackwell ürünlerinin mevcut Hopper serisinden çok daha fazla gelir getirmesi bekleniyor. HSBC analistlerine göre, Nvidia'nın yapay zeka uygulamalarına yönelik Blackwell Superchip çözümlerinin birim maliyeti 30 bin dolardan 70 bin dolara kadar uzanacak.

    Nvidia, para basmaya devam edecek

    Aktarılanlara göre Blackwell GB200 Superchip (CPU+GPU) çözümünün tek başına maliyeti 70.000 dolar seviyesinde olacak. Elbette firmalar bu donanımları tek tek almıyor ve Nvidia da genellikle tek tek satış yapmıyor. Bunun yerine yapay zeka devi, B200 NVL72 (36 CPU ve 72 GPU) sunucuları ile müşterilere ulaşacak. Bu sunucuların her birinin ise 3.000.000 dolara mal olacağı belirtiliyor. Bunun GB200 NVL36 varyantının ise 1,800.000 dolara mal olacağı aktarılıyor.

    Nvidia’nın yeni nesil Blackwell çiplerinin tanesi 70 bin dolar! Tam Boyutta Gör
    Nvidia'nın yeni nesil giriş seviyesi Blackwell B100 GPU’sunun ortalama satış fiyatının ise 30.000 ila 35.000 dolar aralığında olması bekleniyor, bu fiyat mevcutta bulunan H100 ile eşleşiyor diyebiliriz. Tek bir Grace CPU'yu iki B200 GPU ile birleştiren daha güçlü GB200'ün fiyatının ise 60.000 ila 70.000 dolar arasında olacağı bildiriliyor.

    Ancak bu rakamlar sadece birer analist tahmini. Nvidia’nın fiyatlandırması müşteriye göre bile değişiklik gösterebilir ve daha yüksek olabilir. Nvidia, Blackwell çözümlerini tanıtırken NVL72 sunucunu öne çıkarıyordu. Çünkü bu sunucu biriminin tüm kurulumu oluşturmasını amaçlıyor Nvidia. Zira, tüm kurulum yüksek bant genişliğine sahip bağlantılarla entegre olarak devasa bir GPU işlevi görüyor ve 13.824 GB toplam VRAM sağlıyor. Bu bellek miktarı, yapay zekaların eğitimi için kritik önem taşıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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