Nvidia’nın yeni nesil Blackwell çiplerinin tanesi 70 bin dolar olabilir

Nvidia, para basmaya devam edecek
Aktarılanlara göre Blackwell GB200 Superchip (CPU+GPU) çözümünün tek başına maliyeti 70.000 dolar seviyesinde olacak. Elbette firmalar bu donanımları tek tek almıyor ve Nvidia da genellikle tek tek satış yapmıyor. Bunun yerine yapay zeka devi, B200 NVL72 (36 CPU ve 72 GPU) sunucuları ile müşterilere ulaşacak. Bu sunucuların her birinin ise 3.000.000 dolara mal olacağı belirtiliyor. Bunun GB200 NVL36 varyantının ise 1,800.000 dolara mal olacağı aktarılıyor.
Ancak bu rakamlar sadece birer analist tahmini. Nvidia’nın fiyatlandırması müşteriye göre bile değişiklik gösterebilir ve daha yüksek olabilir. Nvidia, Blackwell çözümlerini tanıtırken NVL72 sunucunu öne çıkarıyordu. Çünkü bu sunucu biriminin tüm kurulumu oluşturmasını amaçlıyor Nvidia. Zira, tüm kurulum yüksek bant genişliğine sahip bağlantılarla entegre olarak devasa bir GPU işlevi görüyor ve 13.824 GB toplam VRAM sağlıyor. Bu bellek miktarı, yapay zekaların eğitimi için kritik önem taşıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.