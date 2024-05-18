A101 marketler iPhone 14 ve Logitech G29 direksiyon seti satıyor

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Tam Boyutta Gör A101 marketlerin haftalık Ekstra katalog kampanyasında bu hafta akıllı televizyonlardan akıllı telefonlara, direksiyon setlerinden tabletlere, elektrikli traş makinelerine kadar pek çok ürün yer alacak.

16 Mayıs A101 Ekstra ürünleri

16 Mayıs A101 Ekstra ürünleri arasında Logitech markasına at G29 direksiyon seti yer alıyor. PC, PS5, PS4, PS3 ile uyumlu olan set çift motorlu güç geri bildirimi sunuyor. Paslanmaz çelikten imal edilen sette direksiyon, pedallar ve shifter yer alıyor. Fiyatı 14999TL.

A101 4 Nisan Ekstra ürünler 1 ay önce eklendi

iPhone 14 modeli ise 6.1 inçlik ekran, Apple A15 Bionic çipseti, 12MP+12MP arka kamera, 12MP ön kamera gibi özelliklerle 44999TL fiyat etiketine sahip. Son olarak Samsung Galaxy A54 8GB ise 15999TL olarak satılacak.

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16 Mayıs A101 Ekstra ürünleri neler?