A101 marketler iPhone 14 ve Logitech G29 direksiyon seti satıyor

16 Mayıs A101 Ekstra ürünleri
16 Mayıs A101 Ekstra ürünleri arasında Logitech markasına at G29 direksiyon seti yer alıyor. PC, PS5, PS4, PS3 ile uyumlu olan set çift motorlu güç geri bildirimi sunuyor. Paslanmaz çelikten imal edilen sette direksiyon, pedallar ve shifter yer alıyor. Fiyatı 14999TL.
iPhone 14 modeli ise 6.1 inçlik ekran, Apple A15 Bionic çipseti, 12MP+12MP arka kamera, 12MP ön kamera gibi özelliklerle 44999TL fiyat etiketine sahip. Son olarak Samsung Galaxy A54 8GB ise 15999TL olarak satılacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.