AMD, Ryzen 7 8700F ve Ryzen 5 8400F işlemcilerini piyasaya sürdü

Ryzen 7 8700F ve Ryzen 5 8400F çıktı
Ryzen 8000G işlemcilerde bulunan entegre grafik birimine sahip olmayan Ryzen 7 8700F ve Ryzen 5 8400F, Zen 4 mimarisini temel alıyor. Ryzen 7 8700F, 8 çekirdek ve 16 iş parçacığı ile gelirken, Ryzen 5 8400F ise 6 çekirdek ve 12 iş parçacığı içeriyor. Her iki işlemci de mevcut AM5 soketlerinin tamamıyla uyumlu yapıda. Bu arada Ryzen 7 8700F, 16 TOPS gücündeki Ryzen AI NPU’yu korurken Ryzen 5 8400F modelinde ise bu birim devre dışı bırakılmış durumda.
Teknik özellikler açısından 8700F, 4,1 GHz'lik bir temel saat hızına ve 5 GHz'lik boost saat hızına sahip. 8700F'nin diğer önemli özellikleri arasında 8MB L2 önbellek, 16MB L3 önbellek ve 45-65W TDP yer alıyor. Genel olarak işlemcinin Ryzen 7 8700G’den tek farkı 100MHz daha düşük olan frekanslar diyebiliriz. 8400F'ye gelince, 4,2 GHz temel saat hızına ve 4,7 GHz boost saat hızına sahip. 8700F gibi o da 16MB L3 önbellek sunuyor ancak L2 önbellek miktarı 6MB seviyesinde. TDP değerleri de kardeşiyle aynı.
AMD'nin Wraith Stealth CPU soğutucusu ile birlikte gelen işlemcilerde ayrıca çarpanlar kilitsiz durumda, yani manuel olarak hız aşırtma yaparak G serisi muadillerinin performansına yükseltmek mümkündür. Ancak unutmayın, AMD, F serisi işlemcilerinde daha düşük sağlıklı silikonlar kullanıyor olabilir. Saat hızlarının iGPU olmamasına rağmen G serisi muadillerinden düşük tutulması buna işaret ediyor olabilir. Yani, hız aşırtma için iyi bir soğutucuya sahip olmak isteyebilirsiniz.
Ek olarak AMD, pazarlama materyalinde Ryzen 7 8700F'yi Intel Core i5-14400F ile karşılaştırıyor. Firmaya göre bu işlemci oyun performansında rakibinden yüzde 24 daha hızlı. Genel uygulama performansında ise fark yüzde 22. Ryzen 5 8400F ise Core i5-13400F AMD'nin iddiasına göre yüzde 14'e varan bir fark sağlayabiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.