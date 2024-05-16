AMD, Ryzen 7 8700F ve Ryzen 5 8400F işlemcilerini piyasaya sürdü

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Tam Boyutta Gör AMD, birkaç hafta önce Hawk Point ailesinden Ryzen 7 8700F ve Ryzen 5 8400F işlemcilerini sessiz sedasız Çin’de satışa sunmuştu. Şimdi ise bu işlemciler ABD ile birlikte küresel pazarlara açılıyor. Her iki yonga da düşük bütçeli, hesaplı oyuncu donanımlarını hedefliyor. Ancak bu işlemciler “F” takısından da anlaşılacağı üzere entegre grafik biriminden yoksun olarak geliyorlar.

Ryzen 7 8700F ve Ryzen 5 8400F çıktı

Ryzen 8000G işlemcilerde bulunan entegre grafik birimine sahip olmayan Ryzen 7 8700F ve Ryzen 5 8400F, Zen 4 mimarisini temel alıyor. Ryzen 7 8700F, 8 çekirdek ve 16 iş parçacığı ile gelirken, Ryzen 5 8400F ise 6 çekirdek ve 12 iş parçacığı içeriyor. Her iki işlemci de mevcut AM5 soketlerinin tamamıyla uyumlu yapıda. Bu arada Ryzen 7 8700F, 16 TOPS gücündeki Ryzen AI NPU’yu korurken Ryzen 5 8400F modelinde ise bu birim devre dışı bırakılmış durumda.

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Teknik özellikler açısından 8700F, 4,1 GHz'lik bir temel saat hızına ve 5 GHz'lik boost saat hızına sahip. 8700F'nin diğer önemli özellikleri arasında 8MB L2 önbellek, 16MB L3 önbellek ve 45-65W TDP yer alıyor. Genel olarak işlemcinin Ryzen 7 8700G’den tek farkı 100MHz daha düşük olan frekanslar diyebiliriz. 8400F'ye gelince, 4,2 GHz temel saat hızına ve 4,7 GHz boost saat hızına sahip. 8700F gibi o da 16MB L3 önbellek sunuyor ancak L2 önbellek miktarı 6MB seviyesinde. TDP değerleri de kardeşiyle aynı.

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AMD'nin Wraith Stealth CPU soğutucusu ile birlikte gelen işlemcilerde ayrıca çarpanlar kilitsiz durumda, yani manuel olarak hız aşırtma yaparak G serisi muadillerinin performansına yükseltmek mümkündür. Ancak unutmayın, AMD, F serisi işlemcilerinde daha düşük sağlıklı silikonlar kullanıyor olabilir. Saat hızlarının iGPU olmamasına rağmen G serisi muadillerinden düşük tutulması buna işaret ediyor olabilir. Yani, hız aşırtma için iyi bir soğutucuya sahip olmak isteyebilirsiniz.

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Ek olarak AMD, pazarlama materyalinde Ryzen 7 8700F'yi Intel Core i5-14400F ile karşılaştırıyor. Firmaya göre bu işlemci oyun performansında rakibinden yüzde 24 daha hızlı. Genel uygulama performansında ise fark yüzde 22. Ryzen 5 8400F ise Core i5-13400F AMD'nin iddiasına göre yüzde 14'e varan bir fark sağlayabiliyor.

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