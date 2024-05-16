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    AMD, Ryzen 7 8700F ve Ryzen 5 8400F işlemcilerini piyasaya sürdü

    AMD, bütçe dostu oyun donanımları iki yeni işlemciyi piyasaya sürdü. İlk olarak Çin’de çıkan Ryzen 7 8700F ve Ryzen 5 8400F, şimdi ABD ile birlikte küresel pazarlara açılıyor.
    AMD, Ryzen 7 8700F ve Ryzen 5 8400F işlemcilerini piyasaya sürdü Tam Boyutta Gör
    AMD, birkaç hafta önce Hawk Point ailesinden Ryzen 7 8700F ve Ryzen 5 8400F işlemcilerini sessiz sedasız Çin’de satışa sunmuştu. Şimdi ise bu işlemciler ABD ile birlikte küresel pazarlara açılıyor. Her iki yonga da düşük bütçeli, hesaplı oyuncu donanımlarını hedefliyor. Ancak bu işlemciler “F” takısından da anlaşılacağı üzere entegre grafik biriminden yoksun olarak geliyorlar.

    Ryzen 7 8700F ve Ryzen 5 8400F çıktı

    Ryzen 8000G işlemcilerde bulunan entegre grafik birimine sahip olmayan Ryzen 7 8700F ve Ryzen 5 8400F, Zen 4 mimarisini temel alıyor. Ryzen 7 8700F, 8 çekirdek ve 16 iş parçacığı ile gelirken, Ryzen 5 8400F ise 6 çekirdek ve 12 iş parçacığı içeriyor. Her iki işlemci de mevcut AM5 soketlerinin tamamıyla uyumlu yapıda. Bu arada Ryzen 7 8700F, 16 TOPS gücündeki Ryzen AI NPU’yu korurken Ryzen 5 8400F modelinde ise bu birim devre dışı bırakılmış durumda.

    Teknik özellikler açısından 8700F, 4,1 GHz'lik bir temel saat hızına ve 5 GHz'lik boost saat hızına sahip. 8700F'nin diğer önemli özellikleri arasında 8MB L2 önbellek, 16MB L3 önbellek ve 45-65W TDP yer alıyor. Genel olarak işlemcinin Ryzen 7 8700G’den tek farkı 100MHz daha düşük olan frekanslar diyebiliriz. 8400F'ye gelince, 4,2 GHz temel saat hızına ve 4,7 GHz boost saat hızına sahip. 8700F gibi o da 16MB L3 önbellek sunuyor ancak L2 önbellek miktarı 6MB seviyesinde. TDP değerleri de kardeşiyle aynı.

    AMD, Ryzen 7 8700F ve Ryzen 5 8400F işlemcilerini piyasaya sürdü Tam Boyutta Gör

    AMD'nin Wraith Stealth CPU soğutucusu ile birlikte gelen işlemcilerde ayrıca çarpanlar kilitsiz durumda, yani manuel olarak hız aşırtma yaparak G serisi muadillerinin performansına yükseltmek mümkündür. Ancak unutmayın, AMD, F serisi işlemcilerinde daha düşük sağlıklı silikonlar kullanıyor olabilir. Saat hızlarının iGPU olmamasına rağmen G serisi muadillerinden düşük tutulması buna işaret ediyor olabilir. Yani, hız aşırtma için iyi bir soğutucuya sahip olmak isteyebilirsiniz.

    AMD, Ryzen 7 8700F ve Ryzen 5 8400F işlemcilerini piyasaya sürdü Tam Boyutta Gör

    Ek olarak AMD, pazarlama materyalinde Ryzen 7 8700F'yi Intel Core i5-14400F ile karşılaştırıyor. Firmaya göre bu işlemci oyun performansında rakibinden yüzde 24 daha hızlı. Genel uygulama performansında ise fark yüzde 22. Ryzen 5 8400F ise Core i5-13400F AMD'nin iddiasına göre yüzde 14'e varan bir fark sağlayabiliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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