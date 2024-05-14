Snapdragon X, video oynatma süresinde Intel'i ikiye katlıyor!

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Tam Boyutta Gör Dell'den sızan belgelere göre, Qualcomm Snapdragon X işlemcili yakında çıkacak Dell XPS 13 Plus dizüstü bilgisayarlar, Intel işlemcili muadillerine göre iki kata kadar video oynatma süresi sunuyor. Dell, yeni ARM tabanlı dizüstü bilgisayarları test ediyor ve bu bilgisayarları Intel Alder Lake-P yongasını kullanan eski XPS 13 laptoplarla karşılaştırıyor.

Maliyet olarak da avantajlı

Pil ömrünün yanında dökümanlarda, Snapdragon X'in Intel işlemcilere göre daha düşük maliyetli olduğu da belirtiliyor. Önceki modelde bulunan Intel Core i7-1360P'nin değeri Mart 2023'te 293 dolar iken Snapdragon X'in Dell'e maliyeti 145 dolar olacak.

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30 saate kadar video oynatabiliyor

VideoCardz'ın ortaya çıkardığı belgelere göre, Dell'in yaptığı testlerde Snapdragon X'in tahmini olarak pil ömründe %68 ila %98 artış sağladığı ortaya konuyor. Pil süresi tabiki kullanılan ekran türü ve çözünürlüğe göre değişiyor.

Intel Core Ultra 9 285K ortaya çıktı 1 hf. önce eklendi

Qualcomm ise daha önce yayınladığı tablolarda Snapdragon X işlemcisinin Intel Core Ultra CPU'lara kıyasla yerel video oynatmada %43, Youtube üzerinden video oynatımında %89 daha fazla izleme süresi sunduğunu belirtmiş ve tek şarj ile 25 saatin üzerinde video izlenebileceğini iddia etmişti. Dell'in testleri de bu iddiayı doğruluyor.

Tam Boyutta Gör FHD+ ekrana sahip dizüstü bilgisayarlarda Snapdragon X modeli, Intel modellerinin 15,45 saatine kıyasla 29,6 saat video oynatımı sağlamayı başarıyor. QHD+ ekrana sahip bilgisayarlar ise, Snapdragon ile 21,9 saat video oynatabilirken, Intel işlemciler yalnızca 11,02 saat video oynatabiliyor.. OLED ekranlı XPS 13'lerde ise, 16,8 saate 9,95 saat ile Snapdragon X yine Intel'i geçmeyi başarıyor.

Tam Boyutta Gör Aradaki bu farkı X86 mimarisiyle ARM mimarisinin verimliliğine bağlayabileceğimiz gibi, üretim süreçlerindeki farklılığa da bağlayabiliriz. 12. Nesil Intel Alder Lake işlemcileri "Intel 7" olarak adlandırılan ikinci nesil 10nm süreciyle üretilirken, Snapdragon X işlemcileri TSMC'nin daha gelişmiş 4nm süreciyle üretiliyor. Dolayısıyla iki işlemci arasında pil ömründe farklılık olması doğal. Ancak aradaki bu kadar büyük farkın tek açıklayıcısı bu olmayabilir. Bunu da, yakında çıkacak olan 20A (2nm) üretim sürecine sahip Arrow Lake işlemcilerinin performansıyla göreceğiz.

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Snapdragon X, video oynatma süresinde Intel'i ikiye katlıyor!