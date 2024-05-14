Snapdragon X, video oynatma süresinde Intel'i ikiye katlıyor!

Pil ömrünün yanında dökümanlarda, Snapdragon X'in Intel işlemcilere göre daha düşük maliyetli olduğu da belirtiliyor. Önceki modelde bulunan Intel Core i7-1360P'nin değeri Mart 2023'te 293 dolar iken Snapdragon X'in Dell'e maliyeti 145 dolar olacak.
30 saate kadar video oynatabiliyor
VideoCardz'ın ortaya çıkardığı belgelere göre, Dell'in yaptığı testlerde Snapdragon X'in tahmini olarak pil ömründe %68 ila %98 artış sağladığı ortaya konuyor. Pil süresi tabiki kullanılan ekran türü ve çözünürlüğe göre değişiyor.
Qualcomm ise daha önce yayınladığı tablolarda Snapdragon X işlemcisinin Intel Core Ultra CPU'lara kıyasla yerel video oynatmada %43, Youtube üzerinden video oynatımında %89 daha fazla izleme süresi sunduğunu belirtmiş ve tek şarj ile 25 saatin üzerinde video izlenebileceğini iddia etmişti. Dell'in testleri de bu iddiayı doğruluyor.
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.