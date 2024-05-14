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    Anlık Bildirim

    Snapdragon X, video oynatma süresinde Intel'i ikiye katlıyor!

    Dell'den sızan belgelere göre, Qualcomm Snapdragon X işlemcili yakında çıkacak Dell XPS 13 Plus dizüstü bilgisayarlar, Intel işlemcili muadillerine göre iki kata kadar video oynatma süresi sunuyor.
    Snapdragon X, video oynatma süresinde Intel'i ikiye katlıyor! Tam Boyutta Gör
    Dell'den sızan belgelere göre, Qualcomm Snapdragon X işlemcili yakında çıkacak Dell XPS 13 Plus dizüstü bilgisayarlar, Intel işlemcili muadillerine göre iki kata kadar video oynatma süresi sunuyor. Dell, yeni ARM tabanlı dizüstü bilgisayarları test ediyor ve bu bilgisayarları Intel Alder Lake-P yongasını kullanan eski XPS 13 laptoplarla karşılaştırıyor.

    Maliyet olarak da avantajlı

    Pil ömrünün yanında dökümanlarda, Snapdragon X'in Intel işlemcilere göre daha düşük maliyetli olduğu da belirtiliyor. Önceki modelde bulunan Intel Core i7-1360P'nin değeri Mart 2023'te 293 dolar iken Snapdragon X'in Dell'e maliyeti 145 dolar olacak.

    Snapdragon X, video oynatma süresinde Intel'i ikiye katlıyor! Tam Boyutta Gör

    30 saate kadar video oynatabiliyor

    VideoCardz'ın ortaya çıkardığı belgelere göre, Dell'in yaptığı testlerde Snapdragon X'in tahmini olarak pil ömründe %68 ila %98 artış sağladığı ortaya konuyor. Pil süresi tabiki kullanılan ekran türü ve çözünürlüğe göre değişiyor.

    Qualcomm ise daha önce yayınladığı tablolarda Snapdragon X işlemcisinin Intel Core Ultra CPU'lara kıyasla yerel video oynatmada %43, Youtube üzerinden video oynatımında %89 daha fazla izleme süresi sunduğunu belirtmiş ve tek şarj ile 25 saatin üzerinde video izlenebileceğini iddia etmişti. Dell'in testleri de bu iddiayı doğruluyor.

    Snapdragon X, video oynatma süresinde Intel'i ikiye katlıyor! Tam Boyutta Gör
    FHD+ ekrana sahip dizüstü bilgisayarlarda Snapdragon X modeli, Intel modellerinin 15,45 saatine kıyasla 29,6 saat video oynatımı sağlamayı başarıyor. QHD+ ekrana sahip bilgisayarlar ise, Snapdragon ile 21,9 saat video oynatabilirken, Intel işlemciler yalnızca 11,02 saat video oynatabiliyor.. OLED ekranlı XPS 13'lerde ise, 16,8 saate 9,95 saat ile Snapdragon X yine Intel'i geçmeyi başarıyor.
    Snapdragon X, video oynatma süresinde Intel'i ikiye katlıyor! Tam Boyutta Gör
    Aradaki bu farkı X86 mimarisiyle ARM mimarisinin verimliliğine bağlayabileceğimiz gibi, üretim süreçlerindeki farklılığa da bağlayabiliriz. 12. Nesil Intel Alder Lake işlemcileri "Intel 7" olarak adlandırılan ikinci nesil 10nm süreciyle üretilirken, Snapdragon X işlemcileri TSMC'nin daha gelişmiş 4nm süreciyle üretiliyor. Dolayısıyla iki işlemci arasında pil ömründe farklılık olması doğal. Ancak aradaki bu kadar büyük farkın tek açıklayıcısı bu olmayabilir. Bunu da, yakında çıkacak olan 20A (2nm) üretim sürecine sahip Arrow Lake işlemcilerinin performansıyla göreceğiz.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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