Apple’ın yeni M4 çipi tek çekirdek performansında dünya rekoru kırdı

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Tam Boyutta Gör Apple, geçtiğimiz hafta düzenlediği etkinlikte yeni nesil iPad Pro ile birlikte sürpriz bir şekilde M4 çipini de tanıttı. Dikkate değer performans artışlarıyla gelen yeni M4, bunu sentetik kıyaslama testlerinde de sergiliyor. Öte yandan özel bir soğutma sayesinde yeni M4 işlemcili iPad Pro, tek çekirdek testinde Geekbench 6 dünya rekorunu kırdı.

Sıvı nitrojen ile soğutuldu

Tam Boyutta Gör Yapılan testlerden Apple M4 çipinin 9 çekirdekli versiyonunun kullanıldığı görülüyor. Bu testlerde işlemcinin 4.41GHz'e eriştiği belirtiliyor. Öte yandan M4'ün maksimum çalışma frekansı 4.40GHz seviyesinde. Apple’ın bu frekansın aşılmaması için bazı önlemler almış olabileceği aktarılıyor. Zira Geekerwan ve ekibi, işlemciyi daha yüksek frekanslarda çalıştırmakta büyük zorluklar çekmiş.

Tam Boyutta Gör Termal stabilitenin korunması için ise LN2 yani sıvı nitrojen soğutması tercih edilmiş durumda. Sıvı nitrojen, hız aşırtma işlemlerinde rekor kırmak için sıklıkla tercih edilen bir soğutma çözümü olarak karşımıza çıkıyor. Genelde bu tip testlerde başvurulan bir yöntem diyebiliriz. En nihayetinde ise ARM tabanlı M4 çipinin tek çekirdek performansında Geekbench 6’da 4.000 puan aldığı belirtiliyor. Bu da yeni bir dünya rekoru anlamına geliyor.

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Öte yandan bu rekorun uzunca bir süre hayatta kalması beklenmiyor. Zira yakında M4 Pro ve M4 Max çiplerinin de geldiğini göreceğiz. Bu işlemcilerle birlikte tek çekirdek performansında artı yaşanması muhtemel.

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Apple’ın yeni M4 çipi tek çekirdek performansında rekor kırdı