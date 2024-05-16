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    Apple’ın yeni M4 çipi tek çekirdek performansında dünya rekoru kırdı

    Apple'ın M4 çipli yeni iPad Pro'su sıvı nitrojen ile soğutularak Geekbench 6 dünya rekorunu kırdı. Yapılan testlerde M4, tek çekirdek testinde 4.000 puan almayı başardı.
    Apple’ın yeni M4 çipi tek çekirdek performansında rekor kırdı Tam Boyutta Gör
    Apple, geçtiğimiz hafta düzenlediği etkinlikte yeni nesil iPad Pro ile birlikte sürpriz bir şekilde M4 çipini de tanıttı. Dikkate değer performans artışlarıyla gelen yeni M4, bunu sentetik kıyaslama testlerinde de sergiliyor. Öte yandan özel bir soğutma sayesinde yeni M4 işlemcili iPad Pro, tek çekirdek testinde Geekbench 6 dünya rekorunu kırdı.

    Sıvı nitrojen ile soğutuldu

    Apple’ın yeni M4 çipi tek çekirdek performansında rekor kırdı Tam Boyutta Gör
    Yapılan testlerden Apple M4 çipinin 9 çekirdekli versiyonunun kullanıldığı görülüyor. Bu testlerde işlemcinin 4.41GHz'e eriştiği belirtiliyor. Öte yandan M4'ün maksimum çalışma frekansı 4.40GHz seviyesinde. Apple’ın bu frekansın aşılmaması için bazı önlemler almış olabileceği aktarılıyor. Zira Geekerwan ve ekibi, işlemciyi daha yüksek frekanslarda çalıştırmakta büyük zorluklar çekmiş.
    Apple’ın yeni M4 çipi tek çekirdek performansında rekor kırdı Tam Boyutta Gör
    Termal stabilitenin korunması için ise LN2 yani sıvı nitrojen soğutması tercih edilmiş durumda. Sıvı nitrojen, hız aşırtma işlemlerinde rekor kırmak için sıklıkla tercih edilen bir soğutma çözümü olarak karşımıza çıkıyor. Genelde bu tip testlerde başvurulan bir yöntem diyebiliriz. En nihayetinde ise ARM tabanlı M4 çipinin tek çekirdek performansında Geekbench 6’da 4.000 puan aldığı belirtiliyor. Bu da yeni bir dünya rekoru anlamına geliyor.

    Öte yandan bu rekorun uzunca bir süre hayatta kalması beklenmiyor. Zira yakında M4 Pro ve M4 Max çiplerinin de geldiğini göreceğiz. Bu işlemcilerle birlikte tek çekirdek performansında artı yaşanması muhtemel.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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