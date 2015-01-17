Alman araştırmacılar enerji üreten ayakkabı geliştirdi





Güneş enerjisi ve rüzgar enerjisi derken alternatif enerji kaynağı olarak attığımız adımlar da değerlendirilmeye başlandı. İnsanın yürüyüş hareketlerinden enerji üretmeyi amaçlayan pek çok proje boy gösteriyor. Bunlardan birisi de Almanya'da.





Alman araştırmacılar yürüyüş esnasında elektrik üretebilen ayakkabı geliştirdi. Ayakkabı kullanıcının topuk hareketlerinden elektrük üretiyor. Ayakkabının arka kısmına yerleştirilen şok toplayıcı yonga topuk yer ile temas ettiğinde, salınım toplayıcı yonga ise ayak hareket ettiğinde enerji üretiyor. Küçük bir batarya ile bu enerji toplanıyor ve sensör tarzındaki aygıtları çalıştırmak için kullanılıyor.





Ayakkabı şimdilik büyük sistemlere güç sağlamak gibi işlemler için çok yetersiz. Sadece ayakkabıya entegre edilecek çeşitli sensörlerin çalıştırılmasına yardımcı oluyor. Bu bakımdan uygulama alanı biraz kısıtlı kalıyor. Ancak ekip algılayıcı sensörler ile kişilerin hızını, rotasını, mesafesini ve temposunu ölçebiliyor. Veya bir bina içerisinde keşif yaparak uygun güzergahı çizebilmek de mümkün olabiliyor. Tüm bunlar için sürekli bir enerji kaynağı ayakkabı tarafından sağlanıyor.





İnsan yürüyüşünden enerji elde eden sistemler özellikle güneşin yetersiz olması veya rüzgarın az olması gibi nedenlerle alternatif enerji kaynaklarının yetersiz kaldığı noktalarda işimize yarayacak gibi duruyor. Bu tarz giyilebilir dinamolar veya kalabalık mekanlara yerleştirilecek plakalar ile sürekli bir enerji kaynağı elde edilebiliyor.

http://www.ubergizmo.com/2015/01/shoe-harvests-energy-while-you-walk/?utm_source=mobilerepublic