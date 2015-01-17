Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Alternatif Enerji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Alman araştırmacılar enerji üreten ayakkabı geliştirdi

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
1b
1
8
Alternatif Enerji
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Alman araştırmacılar enerji üreten ayakkabı geliştirdi

Güneş enerjisi ve rüzgar enerjisi derken alternatif enerji kaynağı olarak attığımız adımlar da değerlendirilmeye başlandı. İnsanın yürüyüş hareketlerinden enerji üretmeyi amaçlayan pek çok proje boy gösteriyor. Bunlardan birisi de Almanya'da.

Alman araştırmacılar yürüyüş esnasında elektrik üretebilen ayakkabı geliştirdi. Ayakkabı kullanıcının topuk hareketlerinden elektrük üretiyor. Ayakkabının arka kısmına yerleştirilen şok toplayıcı yonga topuk yer ile temas ettiğinde, salınım toplayıcı yonga ise ayak hareket ettiğinde enerji üretiyor. Küçük bir batarya ile bu enerji toplanıyor ve sensör tarzındaki aygıtları çalıştırmak için kullanılıyor. 

Ayakkabı şimdilik büyük sistemlere güç sağlamak gibi işlemler için çok yetersiz. Sadece ayakkabıya entegre edilecek çeşitli sensörlerin çalıştırılmasına yardımcı oluyor. Bu bakımdan uygulama alanı biraz kısıtlı kalıyor. Ancak ekip algılayıcı sensörler ile kişilerin hızını, rotasını, mesafesini ve temposunu ölçebiliyor. Veya bir bina içerisinde keşif yaparak uygun güzergahı çizebilmek de mümkün olabiliyor. Tüm bunlar için sürekli bir enerji kaynağı ayakkabı tarafından sağlanıyor. 

İnsan yürüyüşünden enerji elde eden sistemler özellikle güneşin yetersiz olması veya rüzgarın az olması gibi nedenlerle alternatif enerji kaynaklarının yetersiz kaldığı noktalarda işimize yarayacak gibi duruyor. Bu tarz giyilebilir dinamolar veya kalabalık mekanlara yerleştirilecek plakalar ile sürekli bir enerji kaynağı elde edilebiliyor.  

http://www.ubergizmo.com/2015/01/shoe-harvests-energy-while-you-walk/?utm_source=mobilerepublic Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
cripo 4 yıl
Havalimanı güvenlik kontrollerinde direk bombacı damgası yersin. Hiçbir yere uçamazsın.
Amerikada öldürülme ihtimali de var.
:)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
thestell 4 yıl
Gelir şimdi radyasyoncular.

Bence boşa ağırlık yapar, ne kadar üretecek ki?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Das Boot 4 yıl
Enerji üretiminin ne kadar ciddi bir konu olduğunu buradanda anlayabiliyoruz. Adamlar yapılan her eylemde harcanan enerjiyi depolamaya çalışıyorlar. Bence çok akıllıca.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alp0007 4 yıl
Akıllı ayakkabılar mı geliyor???
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
doctor_bey 4 yıl
Enerji üreten kaldırımla güzel ikili olurlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Gece772 4 yıl
Ne kadar enerji üretebiliyor....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
arel.gr 4 yıl
simdilik yetersizde olsa teorik fikirlerin realize edilmesi calisana onur,sonrada para.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mr xXx 4 yıl
Gelecek biziz!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Panasonic'ten profesyoneller için yeni nesil 4K kamera: VariCam 35 4 yıl Mobilite: iPhone 6s 2GB DDR4 bellekle geliyor, LG G2'de Android 5.0.1, Xiaomi'de fiyatlar yükseldi ve dahası... 4 yıl 2si1 "Zamansız" Teknoloji ve Oyun Programı 4 yıl Bu uygulama ile Home tuşunu hiç bir zaman kullanmayacaksınız. "Swipe Home Button İnceleme” Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
LPG'li Dacia modelleri Türkiye'de satışa
DonanımHaber
Huawei krizi çözülüyor olabilir: ABD'li
DonanımHaber
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim