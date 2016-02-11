Alman hosting şirketi Strato, 1 Dolar’dan ucuza domain satacak

Türkiye pazarında fiyat – performans avantajı ile ciddi bir potansiyel yakalamayı hedefleyen Strato’nun fiyatlandırmasında 500 adet ile sınırlı .com uzantılı domain e-posta hizmeti de dahil olmak üzere 1 yıllık 0,96 Dolar, 6 aylık hosting başlangıç paketi 15GB alan ve sınırsız trafik ile 0,49 Dolar, 2x500GB alan, 4GB RAM, sınırsız trafik ile AMD işlemcili ve Linux temelli dedicated server aylık 39 Dolar gibi rakamlar dikkat çekiyor.

Hizmet kalitesi ve fiyat avantajı ile Türkiye pazarında bir şeyler yapmaya çalışan Strato, alışıldık hizmetlerin dışında yenilikçi bir işe imza atmıyor. Özellikle mobil uygulama ve oyun geliştiricilerinin başlangıç aşamasından potansiyelin arttığı dönemlere kadar geçen sürede ihtiyaç duyabilecekleri bulut temelli barındırma hizmetlerine yönelik özelleştirilmiş bir hizmet sunma noktasında bir çalışmalarının olmayışı ise belki de en büyük fark yaratacakları noktayı kaçırmaları anlamını taşıyordu. Yine de ülkemizde rekabetçi bir ortam yaratmaları ve sundukları Türkçe hizmet son kullanıcı ölçeğinde faydalı olacaktır. Son olarak şirketin tüm sunucularının Almanya'da kendi veri merkezlerinde bulunduğunu belirtelim.

Domain:

Hosting:

HiDrive:

Dedicated Server:

Virtual Server:

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Deutsche Telekom grup şirketlerinden biri olan ve 18 yıldır sunucu kiralama, alan adı kaydı, kolay site tasarlama araçları, dijital kimlik, e-posta gibi alanlarda dünyanın dört bir yanında hizmetler sunan Strato, Türkiye pazarına adım attı.Ülkemizde bir ofisleri bulunmayacak olan şirket, Türkiye’deki ajansları üzerinden Türkçe olarak hizmet sunacak. Fiyat – performans dengesini en iyi kuran şirket oldukları iddiasıyla ülkemize adım atan şirket, Türkiye’deki pazarda yerel olarak faaliyet gösteren şirketlerin fiyatlarını da baz alarak en uygun rakamları sunma iddiasında.Türkiye pazarına giriş yapmadan önce ciddi bir araştırma yapan Strato, Türk internet kullanıcısının ihtiyaçları ve beklentileri ölçeğinde elde ettiği bulgular sonrasında bu alanda bir şeyler yapma kararı almış. Yapılan araştırmalar kapsamında kullanıcıların bir hosting şirketinden beklentileri arasında en yüksek dereceyi %43 ile fiyat almış. İkinci sırada %35 ile 7/24 müşteri desteği, %26 ile de veri güvenliği geliyor. Dördüncü sırada ise %25 ile firma itibarı var. Ayrıca Türk internet kullanıcının en çok .com.tr uzantılı alan adlarına güven duyduğu sonucu da ortaya çıkmış.