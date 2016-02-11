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Alman hosting şirketi Strato, 1 Dolar’dan ucuza domain satacak

Sunucu kiralama, hosting, domain, dijital kimlik gibi hizmetler sunan Strato, 1 Dolar’dan daha ucuza .com uzantılı alan adı kaydı kampanyasıyla Türkiye pazarına girdi.
3 yıl
7,2b
1
79
Diğer
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Deutsche Telekom grup şirketlerinden biri olan ve 18 yıldır sunucu kiralama, alan adı kaydı, kolay site tasarlama araçları, dijital kimlik, e-posta gibi alanlarda dünyanın dört bir yanında hizmetler sunan Strato, Türkiye pazarına adım attı.

Ülkemizde bir ofisleri bulunmayacak olan şirket, Türkiye’deki ajansları üzerinden Türkçe olarak hizmet sunacak. Fiyat – performans dengesini en iyi kuran şirket oldukları iddiasıyla ülkemize adım atan şirket, Türkiye’deki pazarda yerel olarak faaliyet gösteren şirketlerin fiyatlarını da baz alarak en uygun rakamları sunma iddiasında.

Türkiye pazarına giriş yapmadan önce ciddi bir araştırma yapan Strato, Türk internet kullanıcısının ihtiyaçları ve beklentileri ölçeğinde elde ettiği bulgular sonrasında bu alanda bir şeyler yapma kararı almış. Yapılan araştırmalar kapsamında kullanıcıların bir hosting şirketinden beklentileri arasında en yüksek dereceyi %43 ile fiyat almış. İkinci sırada %35 ile 7/24 müşteri desteği, %26 ile de veri güvenliği geliyor. Dördüncü sırada ise %25 ile firma itibarı var. Ayrıca Türk internet kullanıcının en çok .com.tr uzantılı alan adlarına güven duyduğu sonucu da ortaya çıkmış.

Türkiye pazarında fiyat – performans avantajı ile ciddi bir potansiyel yakalamayı hedefleyen Strato’nun fiyatlandırmasında 500 adet ile sınırlı .com uzantılı domain e-posta hizmeti de dahil olmak üzere 1 yıllık 0,96 Dolar, 6 aylık hosting başlangıç paketi 15GB alan ve sınırsız trafik ile 0,49 Dolar, 2x500GB alan, 4GB RAM, sınırsız trafik ile AMD işlemcili ve Linux temelli dedicated server aylık 39 Dolar gibi rakamlar dikkat çekiyor.
Hizmet kalitesi ve fiyat avantajı ile Türkiye pazarında bir şeyler yapmaya çalışan Strato, alışıldık hizmetlerin dışında yenilikçi bir işe imza atmıyor. Özellikle mobil uygulama ve oyun geliştiricilerinin başlangıç aşamasından potansiyelin arttığı dönemlere kadar geçen sürede ihtiyaç duyabilecekleri bulut temelli barındırma hizmetlerine yönelik özelleştirilmiş bir hizmet sunma noktasında bir çalışmalarının olmayışı ise belki de en büyük fark yaratacakları noktayı kaçırmaları anlamını taşıyordu. Yine de ülkemizde rekabetçi bir ortam yaratmaları ve sundukları Türkçe hizmet son kullanıcı ölçeğinde faydalı olacaktır. Son olarak şirketin tüm sunucularının Almanya'da kendi veri merkezlerinde bulunduğunu belirtelim.
Domain: 
Alman hosting şirketi Strato, 1 Dolar’dan ucuza domain satacak
Hosting:
Alman hosting şirketi Strato, 1 Dolar’dan ucuza domain satacak
HiDrive:
Alman hosting şirketi Strato, 1 Dolar’dan ucuza domain satacak
Dedicated Server:
Alman hosting şirketi Strato, 1 Dolar’dan ucuza domain satacak
Virtual Server:
Alman hosting şirketi Strato, 1 Dolar’dan ucuza domain satacak

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muxo 3 yıl en beğenilen
Ekran görüntüsü alma konusunda çığır açmışsın kardeş
1 Yanıt Yanıtla +37
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DH Misafiri 3 yıl
Arkadaşlar sakın sakın stratodan domain hosting vps dedicadet vs. almayın çok aptalca bir firma. Ben almanyada yaşıyorum diye gittim bunlardan 2 tane hosting ve 2 domain aldım hostinge daha önceden satın aldığınız domaini eklemiyorlar. Her web hosting aldığınızda size domain kaktırıyorlar. Ayrıca destek için de destek paketi almanız lazım yoksa destek vermiyorlar. Yeni $0.99 domain alıyorsunuz destek paketine yıllık $120 veriyorsunuz. Her hizmetiniz için ayrı ayrı destek paketi almanız lazım. BEN SALAK GİBİ GİDİP 4 TANE HİZMET ALDIM BUNLAR ŞİMDİYE KADAR ÖDEDİĞİM DESTEK PAKETİ PARASI İLE DİĞER FİRMALAR 5 SENELİK HOSTİNG ALIRDIM. Telefon desteğini ararsınız sizi 1 saatten fazla bekletirler sonra hiç bir şeyden anlamaya bir müşteri temsilcisi gelir artık kafayı yersiniz. STRATO.COM ŞİMDİYE KADAR GÖRDÜĞÜM EN BERBAT HOSTİNG FİRMASI.
Arkadaşlar sakın sakın stratodan domain hosting vps dedicadet vs. almayın çok aptalca bir firma. Ben almanyada yaşıyorum diye gittim bunlardan 2 tane hosting ve...
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1 Yanıt Yanıtla +7
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LORDTEK 3 yıl
Tahmin ettiğim gibi sadece 1 yıllık fiyat bu şekilde. Sonra kösecekler :P
1 Yanıt Yanıtla +4
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12 Avatar Avatar Avatar
`bELa 1 yıl
Arkadaşlar uyarıyorum aman bulaşmayın saçma sapan bir firma.
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dj.trust.06 1 yıl `bELa
Neden hcm nedir vukuatı???
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xenofx 1 yıl
strato da dns sorunu yaşamadım yönlendirme falan yapabilmek mümkün. ama firma tam bir mal. paketi yükselttim sonra iptal edin dedim. onlar ise hesabımı tümden iptal etmiş. alan adı gitti. neyseki transfer kodu verdiler başka yere transfer edeceğim. adamlar hesabı geri açamıyor bu kadar aptallık olmaz, bunun yerine transfer kodunu al git diyorlar.
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Mark Selby 1 yıl
Almayinnnn ns yonlendirme yok bir moka yaramiyo
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larenuf 2 yıl
strato almayin aldırmayın...
godaddy in renew leri yuksek demis arkadas ama transfer diye birsey var takipte kalirsaniz ucuz bi yere transfer edebilirsiniz..
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coolman7 2 yıl
Aman strato'dan uzak durun. ucuz diye önemsiz 2 tane domain'i deneme amaçlı taşıyayım dedim. Dolandırıcı bir firma olduğunu öğrendim. 2 domain'ime de saçma sapan bahanelerle el koydular. Bir sürü belge gönderdim, yine de geri vermediler domainleri. Sonra da satılığa çıkarttılar, hala satmaya çalışıyorlar.
Ne adam gibi hizmet verirler, ne düzgün bir sistemleri vardır. Bir de üstüne dolandırıcıdırlar.
Aman deyim uzak durun. 3-5 fazla verin adam gibi bir firmayla çalışın. namesilo'yu öneririm.
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umtaksy 2 yıl
kesinlikle uzak durulması gereken bir yer
aldım pişman oldum muhattap bulmak zor sistemi bizim anlayabileceğimiz şekilde değil
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Executor Arhentir 2 yıl
tekip+fav
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TÜRKKAĞAN 2 yıl
Peki buradan domain transferi nasıl yapıyoruz?
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Amcui 2 yıl
domain alıcaktım 3-4ay önce godaddy de 2-3tl iken şimdi 32tl olmuş. Burdan alıcam şimdi iyi fiyat.
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soul_spear 2 yıl Amcui
Godaddy pısmanlıktır renewalları ınanılmaz yuksektır namesilo yada namecheap onerırım
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alemburda34 2 yıl
4 domain aldim hepsinjn uzerine soguk su ictim adamlar bildiginiz hesaplarimi engellemis gecen hafta bir baktim benden habersiz hesaptan para cekmisler ve hala hesabim engelli karti hemen int. Alisverislerine kapattim aman diyim uzak durun
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dieselsingle 2 yıl alemburda34
alemburda34
4 domain aldim hepsinjn uzerine soguk su ictim adamlar bildiginiz hesaplarimi engellemis gecen hafta bir baktim benden habersiz hesaptan para cekmisler ve hala hesabim engelli karti hemen int. Alisverislerine kapattim aman diyim uzak durun

mail atarak düzeltebilirsiniz. 3-5 mail'de çözülüyor.
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