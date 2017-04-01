Alman mahkemesi korsanla mücadele için aileleri cezalandırma kararı aldı

Ülkedeki son temyiz organı olan ve emsal kararlar veren mahkemenin bu önemli kararı, önüne gelen bir dosyanın ardından geldi. Üç çocuk sahibi bir ebeveyni, çocuklarından birisi Rihanna’nın Loud albümünü korsan olarak indirdiği için 3500 euroluk para cezasına çarptıran mahkememe, ebeveynin hangi çocuğunun korsan içeriği indirdiği sorusunu ise yanıtsız bıraktı. Üstelik mahkemeye göre anne ve babalar, çocukları 18 yaşını geçse bile onların indirdiği korsan içeriklerinden dolayı sorumlu tutulabilirler.
Kararın ardından hem ülkedeki hukukçular hem de aileler ikiye bölündü. Kimileri ailelerin, rızası hatta belki bilgisi dahi olmadan çocuklarının indirdiği korsan içeriklerden dolayı para cezası ödemesinin yanlış olduğunu üstelik 18 yaşının üstündeki çocukları için bu cezanın verilmesinin hukuka aykırı olduğunu dile getirse de bazı aileler, çocukların bu konuda aileler tarafından bilinçlendirilmesi gerektiğini ve bu kararın korsan içeriklerin önüne geçebileceğini düşünüyor.
https://www.engadget.com/2017/03/31/german-law-urges-parents-to-rat-out-kids-illegal-downloads/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Yani neymiş mesele yeğen, mesele nereden daha çok para toplarız olay bu.
Yoksa mesele "bazı aileler, çocukların bu konuda aileler tarafından bilinçlendirilmesi gerektiğini ve bu kararın korsan içeriklerin önüne geçebileceğini düşünüyor." değil.
Çocuk korsanla mı? doğuyor, ama korsanla büyüyor. Kes bakalım korsan çeşmesini olay çözülsün. Ama ne akla hikmetse bir türlü engelleyemiyorlar, sonra da nette durana el uzattı diye milletin cebine uzan ceza kes. Kanun denen nesne senin elinde, ama şu bir gerçek ki onu gerçekten doğru kullanacak akıl ve kabiliyet sende değil oda bir GERÇEK.......
Almanya öyle bir fisler ki, gestaponun bile akli cikar yerinden,ne özel hayat kalir ne insan haklari, ama islerine geldiginde özgürlük ve adalet timsali kesilirler, araliksiz reklamini yaparlar.