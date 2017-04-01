Alman mahkemesi korsanla mücadele için aileleri cezalandırma kararı aldı

Uzun süredir internetteki sahte haberler, dolandırıcılar ve korsan içeriklerle mücadele eden Almanya, geçtiğimiz ay sosyal medya şirketlerine para cezası verilmesini öngören düzenlemeleri kabul etmişti. Ülkede geçtiğimiz perşembe ülkedeki en yüksek hukuk mahkemesi olan Federal Adalet Mahkemesi tarafından alınan karar ise internet kullanıcılarını ve aileleri ikiye bölmüş durumda. Alınan karara göre artık çocukların indirdiği korsan içeriklerden aileleri sorumlu tutulacak ve ebeveynler para cezasına çarptırılacak.

Ülkedeki son temyiz organı olan ve emsal kararlar veren mahkemenin bu önemli kararı, önüne gelen bir dosyanın ardından geldi. Üç çocuk sahibi bir ebeveyni, çocuklarından birisi Rihanna’nın Loud albümünü korsan olarak indirdiği için 3500 euroluk para cezasına çarptıran mahkememe, ebeveynin hangi çocuğunun korsan içeriği indirdiği sorusunu ise yanıtsız bıraktı. Üstelik mahkemeye göre anne ve babalar, çocukları 18 yaşını geçse bile onların indirdiği korsan içeriklerinden dolayı sorumlu tutulabilirler.

Kararın ardından hem ülkedeki hukukçular hem de aileler ikiye bölündü. Kimileri ailelerin, rızası hatta belki bilgisi dahi olmadan çocuklarının indirdiği korsan içeriklerden dolayı para cezası ödemesinin yanlış olduğunu üstelik 18 yaşının üstündeki çocukları için bu cezanın verilmesinin hukuka aykırı olduğunu dile getirse de bazı aileler, çocukların bu konuda aileler tarafından bilinçlendirilmesi gerektiğini ve bu kararın korsan içeriklerin önüne geçebileceğini düşünüyor.

https://www.engadget.com/2017/03/31/german-law-urges-parents-to-rat-out-kids-illegal-downloads/