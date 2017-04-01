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Alman mahkemesi korsanla mücadele için aileleri cezalandırma kararı aldı

Almanya Federal Adalet Mahkemesi'nin verdiği emsal kararla artık internetten korsan içerik indiren çocukların aileleri sorumlu tutulacak ve para cezasına çarptırılabilecek.
2 yıl
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Diğer
Furkan Babur
Yazar
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Alman mahkemesi korsanla mücadele için aileleri cezalandırma kararı aldı
 

Uzun süredir internetteki sahte haberler, dolandırıcılar ve korsan içeriklerle mücadele eden Almanya, geçtiğimiz ay sosyal medya şirketlerine para cezası verilmesini öngören düzenlemeleri kabul etmişti. Ülkede geçtiğimiz perşembe ülkedeki en yüksek hukuk mahkemesi olan Federal Adalet Mahkemesi tarafından alınan karar ise internet kullanıcılarını ve aileleri ikiye bölmüş durumda. Alınan karara göre artık çocukların indirdiği korsan içeriklerden aileleri sorumlu tutulacak ve ebeveynler para cezasına çarptırılacak.

Ülkedeki son temyiz organı olan ve emsal kararlar veren mahkemenin bu önemli kararı, önüne gelen bir dosyanın ardından geldi. Üç çocuk sahibi bir ebeveyni, çocuklarından birisi Rihanna’nın Loud albümünü korsan olarak indirdiği için 3500 euroluk para cezasına çarptıran mahkememe, ebeveynin hangi çocuğunun korsan içeriği indirdiği sorusunu ise yanıtsız bıraktı. Üstelik mahkemeye göre anne ve babalar, çocukları 18 yaşını geçse bile onların indirdiği korsan içeriklerinden dolayı sorumlu tutulabilirler.

Kararın ardından hem ülkedeki hukukçular hem de aileler ikiye bölündü. Kimileri ailelerin, rızası hatta belki bilgisi dahi olmadan çocuklarının indirdiği korsan içeriklerden dolayı para cezası ödemesinin yanlış olduğunu üstelik 18 yaşının üstündeki çocukları için bu cezanın verilmesinin hukuka aykırı olduğunu dile getirse de bazı aileler, çocukların bu konuda aileler tarafından bilinçlendirilmesi gerektiğini ve bu kararın korsan içeriklerin önüne geçebileceğini düşünüyor.


https://www.engadget.com/2017/03/31/german-law-urges-parents-to-rat-out-kids-illegal-downloads/ Yorum Yaz
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oldumuya 2 yıl en beğenilen
Birileri korsanı internete yükler onlara ceza yok, neden mi? toplasan yüz kişi, bin kişi etmez. Ama indirenlere ceza var neden mi? onlar milyonlarca. Şimdi gelelim asıl meseleye hangisine ceza versek daha çok ciro yaparız.
Yani neymiş mesele yeğen, mesele nereden daha çok para toplarız olay bu.
Yoksa mesele "bazı aileler, çocukların bu konuda aileler tarafından bilinçlendirilmesi gerektiğini ve bu kararın korsan içeriklerin önüne geçebileceğini düşünüyor." değil.

Çocuk korsanla mı? doğuyor, ama korsanla büyüyor. Kes bakalım korsan çeşmesini olay çözülsün. Ama ne akla hikmetse bir türlü engelleyemiyorlar, sonra da nette durana el uzattı diye milletin cebine uzan ceza kes. Kanun denen nesne senin elinde, ama şu bir gerçek ki onu gerçekten doğru kullanacak akıl ve kabiliyet sende değil oda bir GERÇEK.......
Birileri korsanı internete yükler onlara ceza yok, neden mi? toplasan yüz kişi, bin kişi etmez. Ama indirenlere ceza var neden mi? onlar milyonlarca. Şimdi gele...
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1 Yanıt Yanıtla +23
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ERIKCI 2 yıl
nasıl yani fişliyor mu Almanya kendi vatandaşlarını?
1 Yanıt Yanıtla +6
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pspoor 2 yıl ERIKCI
ERIKCI

nasıl yani fişliyor mu Almanya kendi vatandaşlarını?

Almanya öyle bir fisler ki, gestaponun bile akli cikar yerinden,ne özel hayat kalir ne insan haklari, ama islerine geldiginde özgürlük ve adalet timsali kesilirler, araliksiz reklamini yaparlar.
ERIKCInasıl yani fişliyor mu Almanya kendi vatandaşlarını?Almanya öyle bir fisler ki, gestaponun bile akli cikar yerind...
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KaleyDeskop 2 yıl
ulan sanki çocuğa para kessen kendisi ödeyecek, yine ailesi ödeyecek :D
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hacı.basat 2 yıl
Alman mahkemesine göre korsanın üstünde korsan bandrolü var demekki, bu yaptığı yol olsun, virüsler artık bilgisayarlara kendiliğinden film oyun müzik ne varsa yükler, akabinde mahkemeden parasını ek ücretlerle misliyle milletten toplar, birileri köşe olur.
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ozmenakif 2 yıl
Orijinal programlar bunca korsan kullanım olmasına rağmen bu kadar fahiş fiyatlara satılıyor. Hiç korsan kullanım olmasa komple öperler adamı. Korsan doğru bir şeydir demiyorum ama korsansızlık da iyi birşey olmaz bence. Yazılım üreticileri sürümden kazanma olayını kabullenmeliler. Mobil uygulamalar gibi fiyatlar olmalı. Aylık, yılık abonelik tarzı şeyler yaygınlaşmalı. Uygulamaların nisbeten pahalı olanlarının (Photoshop, Solidworks vs.) eski versiyonları resmi olarak çok daha ucuza satılmalı. Herkes son sürüme ihtiyaç duymuyor. Bunlar olmadığı sürece korsan olacaktır. Önce sebepler engellenmeli, yasaklamakla herşey düzelmiyor
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dere.beyi 2 yıl
tamamiyle göz boyama birisi aihm'e giderse görürüm onların kanunu :)
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arel.gr 2 yıl dere.beyi
dere.beyi
tamamiyle göz boyama birisi aihm'e giderse görürüm onların kanunu :)


düz duvara tırmansalar aynı yapar, "AiHM" nasıl ?
akustiği bile almanca !
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keremec 2 yıl
Türkiye'de tam tersi. Yükleyen ve paylaşan ceza alırken, indiren ve kullanan ceza almıyor.
1 Yanıt Yanıtla +3
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Kara Börü 2 yıl keremec
keremec
Türkiye'de tam tersi. Yükleyen ve paylaşan ceza alırken, indiren ve kullanan ceza almıyor.

olması gereken de buna daha yakın zaten
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ardaq 2 yıl
birinin işlediği suç da günah da tamamen kişiyi bağlar bu kaç yaşında olursa olsun. 18 yaşının altında biri cinayet işlese o küçük verelim ailesine cezayı demeyeceksen bunu da yapmayacaksın. suç suçtur azı çoğu yok kimsenin üstüne yıkılamaz.
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oldumuya 2 yıl en beğenilen
Birileri korsanı internete yükler onlara ceza yok, neden mi? toplasan yüz kişi, bin kişi etmez. Ama indirenlere ceza var neden mi? onlar milyonlarca. Şimdi gelelim asıl meseleye hangisine ceza versek daha çok ciro yaparız.
Yani neymiş mesele yeğen, mesele nereden daha çok para toplarız olay bu.
Yoksa mesele "bazı aileler, çocukların bu konuda aileler tarafından bilinçlendirilmesi gerektiğini ve bu kararın korsan içeriklerin önüne geçebileceğini düşünüyor." değil.

Çocuk korsanla mı? doğuyor, ama korsanla büyüyor. Kes bakalım korsan çeşmesini olay çözülsün. Ama ne akla hikmetse bir türlü engelleyemiyorlar, sonra da nette durana el uzattı diye milletin cebine uzan ceza kes. Kanun denen nesne senin elinde, ama şu bir gerçek ki onu gerçekten doğru kullanacak akıl ve kabiliyet sende değil oda bir GERÇEK.......
1 Yanıt Yanıtla +23
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dragonborn95 2 yıl oldumuya
oldumuya
Birileri korsanı internete yükler onlara ceza yok, neden mi? toplasan yüz kişi, bin kişi etmez. Ama indirenlere ceza var neden mi? onlar milyonlarca. Şimdi gelelim asıl meseleye hangisine ceza versek daha çok ciro yaparız.
Yani neymiş mesele yeğen, mesele nereden daha çok para toplarız olay bu.
Yoksa mesele "bazı aileler, çocukların bu konuda aileler tarafından bilinçlendirilmesi gerektiğini ve bu kararın korsan içeriklerin önüne geçebileceğini düşünüyor." değil.

Çocuk korsanla mı? doğuyor, ama korsanla büyüyor. Kes bakalım korsan çeşmesini olay çözülsün. Ama ne akla hikmetse bir türlü engelleyemiyorlar, sonra da nette durana el uzattı diye milletin cebine uzan ceza kes. Kanun denen nesne senin elinde, ama şu bir gerçek ki onu gerçekten doğru kullanacak akıl ve kabiliyet sende değil oda bir GERÇEK.......

Almayanyanın bir kaç kişiden toplayacağı 3500 euroya ihtiyacı yok . Adamlar daha geçen 5 milyar bütçe açığımızla ne yapabiliriz diye tartışıyorlardı. Korsanın önünü nasıl kesmeyi planlıyorsun? Adam çinden bulagaristandan yüklüyor torrent dosyasını. Nasıl ceza vereceksin başka ülkedeki adama? İstediğin kadar engelle ama sonunda korsana ulaşmak kullanıcıda kalıyor. Haliyle kullanıcı suçlu oluyor .
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ERIKCI 2 yıl
nasıl yani fişliyor mu Almanya kendi vatandaşlarını?
1 Yanıt Yanıtla +6
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pspoor 2 yıl ERIKCI
ERIKCI

nasıl yani fişliyor mu Almanya kendi vatandaşlarını?

Almanya öyle bir fisler ki, gestaponun bile akli cikar yerinden,ne özel hayat kalir ne insan haklari, ama islerine geldiginde özgürlük ve adalet timsali kesilirler, araliksiz reklamini yaparlar.
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