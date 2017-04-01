CIA antivirüs programlarının güvenliğini aşmanın yolunu biliyor

Wikileaks, Vault 7 sızıntısına ait olan üçüncü paylaşımı da gerçekleştirdi. Year Zero ve Dark Matter isimli paylaşımların ardından gelen “Marble” CIA’in antivirüs programlarını aşmayı başararak cihazlardaki bilgileri ele geçirdiğinin kanıtlarını barındırıyor.

Toplamda 676 kaynak kod dosyasından oluşan Marble, CIA’in Marble Framework aletlerinden ismini alıyor. Marble Framework çeşitli cihazlarda kullanılan malwarelerin gizliliğini korumak adına kullanılıyor ve bunu, malware dosyalarını kullanıcılar için tam anlamıyla görünmez kılarak başarıyor. Paylaşılan bilgilere göre Marble Framework malwareleri gizleme konusunda o kadar başarılı ki, kötü amaçlı yazılımları başka bir ülkeye ait olarak bile gösterebiliyor.

Marble Framework’ün dikkat çeken bir diğer özelliği de kaynak kodunun dosya boyutu. ZIP içerisinde yalnızca 0.5 MB boyutunda olan dosya, tam anlamıyla fark edilmemek amacıyla özelleştirilmiş.