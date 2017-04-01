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CIA antivirüs programlarının güvenliğini aşmanın yolunu biliyor

Wikileaks tarafından paylaşılan yeni bilgilere göre CIA, antivirüs programlarından saklanabilen ve cihazlardaki bilgileri ele geçirebilen yazılımlara sahip. Detaylar haberimizde.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
3,3b
1
15
Güvenlik
Emre Karakullukçu
Yazar
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Wikileaks, Vault 7 sızıntısına ait olan üçüncü paylaşımı da gerçekleştirdi. Year Zero ve Dark Matter isimli paylaşımların ardından gelen “Marble” CIA’in antivirüs programlarını aşmayı başararak cihazlardaki bilgileri ele geçirdiğinin kanıtlarını barındırıyor.

Toplamda 676 kaynak kod dosyasından oluşan Marble, CIA’in Marble Framework aletlerinden ismini alıyor. Marble Framework çeşitli cihazlarda kullanılan malwarelerin gizliliğini korumak adına kullanılıyor ve bunu, malware dosyalarını kullanıcılar için tam anlamıyla görünmez kılarak başarıyor. Paylaşılan bilgilere göre Marble Framework malwareleri gizleme konusunda o kadar başarılı ki, kötü amaçlı yazılımları başka bir ülkeye ait olarak bile gösterebiliyor.

Marble Framework’ün dikkat çeken bir diğer özelliği de kaynak kodunun dosya boyutu. ZIP içerisinde yalnızca 0.5 MB boyutunda olan dosya, tam anlamıyla fark edilmemek amacıyla özelleştirilmiş.


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dr20mouse 2 yıl en beğenilen
Ben bunlara şaşırmayı bırakalı uzun yıllar oldu. Bilmediğimiz haberlerle gelin.
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prowl12 2 yıl
Programların kendisi casus zaten aşsa ne olacak ki
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erdem552 2 yıl
En güvenlisi internete bağlanmayan bilgisayardır. Ben kesinlikle güvenli bilgisayar yalanlarına inanmıyorum. Antivirüs falan felan hikaye. Hele ki cep telefonlarına hiç girmeyelim. Kı.ı kırık uygulamalar bile her bilgiye erişim istiyorlar.
Akıllı telefon ve sosyal ağları kullanmıyorum. Her duyan şaşırıyor aslında en iyisi diyor ama herkes bağımlı olmuş. Adamlar internet trafiğini elinde tutuyor her veri ellerinde ne güvenliği neyin güvenliği...
En güvenlisi internete bağlanmayan bilgisayardır. Ben kesinlikle güvenli bilgisayar yalanlarına inanmıyorum. Antivirüs falan felan hikaye. Hele ki cep telefonla...
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1 Avatar
V4LKyR 2 yıl
Antivirüs kullanmak saçma bir iş artık.
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MDV 2 yıl
Cia gibi bir çok ülke teşkilatlarının bunu yaptığına eminim
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Samed Bey 2 yıl
Aşılamayan sistem yoktur.
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erdem552 2 yıl
En güvenlisi internete bağlanmayan bilgisayardır. Ben kesinlikle güvenli bilgisayar yalanlarına inanmıyorum. Antivirüs falan felan hikaye. Hele ki cep telefonlarına hiç girmeyelim. Kı.ı kırık uygulamalar bile her bilgiye erişim istiyorlar.
Akıllı telefon ve sosyal ağları kullanmıyorum. Her duyan şaşırıyor aslında en iyisi diyor ama herkes bağımlı olmuş. Adamlar internet trafiğini elinde tutuyor her veri ellerinde ne güvenliği neyin güvenliği...
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adam olun 2 yıl
windows casus, programlar casus, vpn ler casus, işlemcilerin arkapası var casus, internet verileri abd de toplanıyor internetin kendisi casus, antivirüsler casus, donanımlar casus kısacası sal gitsin yada gizli şeyleri eski usul yapmak
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Türkçesever 2 yıl
Fazla da kafaya takmamak lazım.
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snoppy 2 yıl
Açık kaynak işletim sistemi ve yazılımları tercih edin.
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axaxa 2 yıl
dh csi oldu iyce :)
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Wol4onak 2 yıl
Yahu nedir bu CIA vs vs haberleri....
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splinterfalcon4798 2 yıl
bunları zaten biliyoruz.
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