Alman mühendisler tarih yazmaya geliyor: 2018'de Ay'a uzay aracı indirecekler

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SpaceX ile anlaşmaya varıldı: Falcon 9 roketinin ilk Ay görevi PTScientists tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamalara göre ekip Ay'a bir iniş modülü ve iki farklı gözlem aracı gönderecek. Gözlem araçlarının geliştirilmesinde bir süredir Alman otomobil markası Audi'den yardım alan grup, ayrıca fırlatma işlemleri için de SpaceX ile anlaşmaya varmış. Görevin kalkış tarihi henüz netlik kazanmamış olsa da şu an için 2018'in ilk ayları işaret ediliyor. Zira PTScientists ekibi aynı zamanda Avrupalı bir grup roket mühendisinden oluşan PTScientists (Part Time Scientists) isimli araştırmacı ekip büyük bir ilki başarmaya hazırlanıyor. 2018 yılında uydumuz Ay'a insansız bir uzay aracı indirmek için artık son aşamalara gelen Avrupalı bilim insanları, bu işi başaran ilk bağımsız grup olarak tarihe geçmek istiyorlar.PTScientists tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamalara göre ekip Ay'a bir iniş modülü ve iki farklı gözlem aracı gönderecek. Gözlem araçlarının geliştirilmesinde bir süredir Alman otomobil markası Audi'den yardım alan grup, ayrıca fırlatma işlemleri için de SpaceX ile anlaşmaya varmış. Görevin kalkış tarihi henüz netlik kazanmamış olsa da şu an için 2018'in ilk ayları işaret ediliyor. Zira PTScientists ekibi aynı zamanda Google'ın Lunar X Prize yarışmasındaki diğer ekiplerle de Ay'a uzay aracı indiren ilk özel şirket olma yolunda kıyasıya bir yarış halinde.

SpaceX'in Falcon 9 roketi üzerinde Ay'a fırlatılacak olan uzay araçları, Taurus-Littrow Vadisi isimli bölgeye iniş yapacak. İnişin ardından iniş modülünden ayrılıp bağımsız bir şekilde hareket etmeye başlayacak olan araçlar bu aşamadan sonra ilginç bir hedefe yönelecek ve Ay'da yürüyen son insan Eugene Cernan'ın orada bıraktığı arabayı(üstteki fotoğraf) aramaya koyulacaklar. PTScientists ekibi, yaklaşık 50 yıldır Ay'da terk edilmiş şekilde bekleyen bu arabayı incelemek ve bugünkü durumunu görmek istiyorlar.



Saatte maksimum 3.6 kilometrelik hıza ulaşabilen keşif araçlarının önemli bir kısmı Audi tarafından geliştirilmiş. Gücünü üzerindeki güneş panellerinden sağlayan araçlar yaklaşık 35 kilogramlık bir ağırlığa sahip. Uzay araçları ayrıca Ay'ı incelemek için de; 3 boyutlu fotoğraflar çekebilen iki stereo kamera, video ve panoramik fotoğraflar yakalayabilen üçüncü bir kamera ve bir bilimsel kamerayı da üzerlerinde taşıyacak.

Vodafone'la da anlaşmaya varıldı PTScientists'in bu önemli görevine destek olmak isteyen bir diğer büyük şirket ise Vodafone oldu. Uzay araçlarının görev boyunca Dünya'yla olan iletişimini sağlayacaklarını belirten Vodafone yetkilileri ayrıca diğer şirketlerin gelecekte yapacakları Ay görevleri için de büyük bir iletişim sistemi kurmak istediklerini ifade etti.



PTScientists'in 2018'deki göreviyle beraber bu iletişim sisteminin temellerini atacaklarını söyleyen Vodafone Almanya CEO'su Hannes Ametsreiter," PTScientists'in bu önemli görevine destek olmak isteyen bir diğer büyük şirket ise Vodafone oldu. Uzay araçlarının görev boyunca Dünya'yla olan iletişimini sağlayacaklarını belirten Vodafone yetkilileri ayrıca diğer şirketlerin gelecekte yapacakları Ay görevleri için de büyük bir iletişim sistemi kurmak istediklerini ifade etti.PTScientists'in 2018'deki göreviyle beraber bu iletişim sisteminin temellerini atacaklarını söyleyen Vodafone Almanya CEO'su Hannes Ametsreiter," Elon Musk 2018'de Ay'a ilk uzay turistlerini gönderdiğinde veya ESA Ay köyünü inşa etmeye başladığında Vodafone orada onlara destek verecek." sözlerini kullandı.



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Google Lunar X Prize'ın dışında kaldılar Aslen Google'ın 2007 yılında açıkladığı Lunar X Prize yarışmasını kazanmak için yola çıkan PTScientists ekibi Google tarafından belirlenen bir kuralı yerine getiremediği gerekçesiyle 2016 sonunda bu yarışın dışında kalmıştı. Ekibin Lunar X Prize'da yarışmaya devam edebilmesi için en geç 2017'ye kadar herhangi bir kalkış firmasıyla bir fırlatma tarihi için anlaşmaya varması gerekiyordu. Ancak PTScientists ekibi maalesef bunu başaramadı.



Lunar X Prize yarışmasındaysa şu anda halen yarışmakta olan 5 ekip bulunuyor. Aslen Google'ın 2007 yılında açıkladığı Lunar X Prize yarışmasını kazanmak için yola çıkan PTScientists ekibi Google tarafından belirlenen bir kuralı yerine getiremediği gerekçesiyle 2016 sonunda bu yarışın dışında kalmıştı. Ekibin Lunar X Prize'da yarışmaya devam edebilmesi için en geç 2017'ye kadar herhangi bir kalkış firmasıyla bir fırlatma tarihi için anlaşmaya varması gerekiyordu. Ancak PTScientists ekibi maalesef bunu başaramadı.Lunar X Prize yarışmasındaysa şu anda halen yarışmakta olan 5 ekip bulunuyor. ABD'den Moon Express Hindistan'dan TeamIndus , Japonya'dan Hakuto, İsrail'den Team SpaceIL ve uluslararası araştırmacılardan oluşan Synergy Moon Ay'a uzay aracı indiren ilk özel şirket olma yolunda sıkı bir mücadele içerisinde. Bu beş ekibin Google'ın 20 milyon dolarlık yarışmasını kazanabilmeleri için 2017'nin sonuna kadar gözlem araçlarını Ay'a indirmiş olmaları ve uzay araçlarını 500 metre hareket ettirip Dünya'ya yüksek çözünürlüklü fotoğraf ve videolar göndermesi gerekiyor. Bakalım özel şirketler arasındaki bu uzay yarışından kim galip çıkacak.

PTScientists'in gözlem aracı testleri:

http://www.techtimes.com/articles/202424/20170321/private-mission-to-moon-ptscientists-mull-to-launch-2-lunar-rovers-atop-spacex-falcon-9-in-2018.htm