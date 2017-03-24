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Alman mühendisler tarih yazmaya geliyor: 2018'de Ay'a uzay aracı indirecekler

Alman mühendisler tarafından kurulan, Audi ve Vodafone gibi şirketlerden destek gören PTScientists isimli ekip 2018'de Ay'a bir uzay aracı indirerek tarih yazmaya hazırlanıyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
7,4b
1
35
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Avrupalı bir grup roket mühendisinden oluşan PTScientists (Part Time Scientists) isimli araştırmacı ekip büyük bir ilki başarmaya hazırlanıyor. 2018 yılında uydumuz Ay'a insansız bir uzay aracı indirmek için artık son aşamalara gelen Avrupalı bilim insanları, bu işi başaran ilk bağımsız grup olarak tarihe geçmek istiyorlar.

Ayrıca Bkz. "Donald Trump imzaladı, Elon Musk beğenmedi: İşte NASA'nın yeni bütçesi"

SpaceX ile anlaşmaya varıldı: Falcon 9 roketinin ilk Ay görevi

PTScientists tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamalara göre ekip Ay'a bir iniş modülü ve iki farklı gözlem aracı gönderecek. Gözlem araçlarının geliştirilmesinde bir süredir Alman otomobil markası Audi'den yardım alan grup, ayrıca fırlatma işlemleri için de SpaceX ile anlaşmaya varmış. Görevin kalkış tarihi henüz netlik kazanmamış olsa da şu an için 2018'in ilk ayları işaret ediliyor. Zira PTScientists ekibi aynı zamanda Google'ın Lunar X Prize yarışmasındaki diğer ekiplerle de Ay'a uzay aracı indiren ilk özel şirket olma yolunda kıyasıya bir yarış halinde.
Alman mühendisler tarih yazmaya geliyor: 2018'de Ay'a uzay aracı indirecekler
SpaceX'in Falcon 9 roketi üzerinde Ay'a fırlatılacak olan uzay araçları, Taurus-Littrow Vadisi isimli bölgeye iniş yapacak. İnişin ardından iniş modülünden ayrılıp bağımsız bir şekilde hareket etmeye başlayacak olan araçlar bu aşamadan sonra ilginç bir hedefe yönelecek ve Ay'da yürüyen son insan Eugene Cernan'ın orada bıraktığı arabayı(üstteki fotoğraf) aramaya koyulacaklar. PTScientists ekibi, yaklaşık 50 yıldır Ay'da terk edilmiş şekilde bekleyen bu arabayı incelemek ve bugünkü durumunu görmek istiyorlar.

Saatte maksimum 3.6 kilometrelik hıza ulaşabilen keşif araçlarının önemli bir kısmı Audi tarafından geliştirilmiş. Gücünü üzerindeki güneş panellerinden sağlayan araçlar yaklaşık 35 kilogramlık bir ağırlığa sahip. Uzay araçları ayrıca Ay'ı incelemek için de; 3 boyutlu fotoğraflar çekebilen iki stereo kamera, video ve panoramik fotoğraflar yakalayabilen üçüncü bir kamera ve bir bilimsel kamerayı da üzerlerinde taşıyacak.

Vodafone'la da anlaşmaya varıldı

PTScientists'in bu önemli görevine destek olmak isteyen bir diğer büyük şirket ise Vodafone oldu. Uzay araçlarının görev boyunca Dünya'yla olan iletişimini sağlayacaklarını belirten Vodafone yetkilileri ayrıca diğer şirketlerin gelecekte yapacakları Ay görevleri için de büyük bir iletişim sistemi kurmak istediklerini ifade etti.

PTScientists'in 2018'deki göreviyle beraber bu iletişim sisteminin temellerini atacaklarını söyleyen Vodafone Almanya CEO'su Hannes Ametsreiter,"Elon Musk 2018'de Ay'a ilk uzay turistlerini gönderdiğinde veya ESA Ay köyünü inşa etmeye başladığında Vodafone orada onlara destek verecek." sözlerini kullandı.

Ayrıca Bkz. "Hindistanlı "bir grup insan" 2017'de Ay'a uzay aracı indirmeye hazırlanıyor"

Google Lunar X Prize'ın dışında kaldılar

Aslen Google'ın 2007 yılında açıkladığı Lunar X Prize yarışmasını kazanmak için yola çıkan PTScientists ekibi Google tarafından belirlenen bir kuralı yerine getiremediği gerekçesiyle 2016 sonunda bu yarışın dışında kalmıştı. Ekibin Lunar X Prize'da yarışmaya devam edebilmesi için en geç 2017'ye kadar herhangi bir kalkış firmasıyla bir fırlatma tarihi için anlaşmaya varması gerekiyordu. Ancak PTScientists ekibi maalesef bunu başaramadı.

Lunar X Prize yarışmasındaysa şu anda halen yarışmakta olan 5 ekip bulunuyor. ABD'den Moon Express, Hindistan'dan TeamIndus, Japonya'dan Hakuto, İsrail'den Team SpaceIL ve uluslararası araştırmacılardan oluşan Synergy Moon Ay'a uzay aracı indiren ilk özel şirket olma yolunda sıkı bir mücadele içerisinde. Bu beş ekibin Google'ın 20 milyon dolarlık yarışmasını kazanabilmeleri için 2017'nin sonuna kadar gözlem araçlarını Ay'a indirmiş olmaları ve uzay araçlarını 500 metre hareket ettirip Dünya'ya yüksek çözünürlüklü fotoğraf ve videolar göndermesi gerekiyor. Bakalım özel şirketler arasındaki bu uzay yarışından kim galip çıkacak.
PTScientists'in gözlem aracı testleri: 

http://www.techtimes.com/articles/202424/20170321/private-mission-to-moon-ptscientists-mull-to-launch-2-lunar-rovers-atop-spacex-falcon-9-in-2018.htm Yorum Yaz
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Torlak Kemal 2 yıl en beğenilen hacı.basat
hacı.basat
ABD'nin ilk aya gidişleriyle ilgili iddialardan sadece iki kesin sonuç çıktı.
1- Görüntülerin arasına sahte görüntüler de eklenmiş olduğu.
2- Orjinal görüntülerin nasa tarafından yok edildiği.
Nasa bunları kabul etti ve sahte görüntüler için olayın takipçilere daha iyi anlatılabilmesi için yapıldığını, şu an orjinal kayıtların bulunmamasını da kendi tecrübesizliklerine bağladı.
Başka da kesinleşmiş bilgi bulunmamakta.

NASA'nın bunları kabul ettiğine dair orijinal NASA belgelerini, bu bir basın açıklamasıysa, açıklamanın videosunu, yada NASA'nın WEB sitesinden bu açıklamalara ilişkin bir linki paylaşmanı rica ediyorum.
Burada saçma sapan kaynaklar paylaşmaman için de tekrar yazayım. İstediklerim şunlar:
Bu iddiaları NASA'nın kabul ettiğini gösteren orijinal belgeler (belgelerin yayınlandığı ana akım medya linkleri kabulümdür)
NASA'nın kabulü basın açıklaması yoluyla olduysa, bu açıklamanın videosu ya da yayınlandığı ulusal gazetelerin linkleri.
Bu açıklama NASA'nın sitesinde yayınlandıysa, ilgili sayfanın linki.
Bunları veremezsen mesajını silmeni rica edeceğim çünkü yalancı durumuna düşmüş olacaksın ve mesajın orada öyle kaldığı sürece bu halin sürekli belgelenmiş olacak.
Bu türden belgesiz, kanıtsız iddialar gerçekten kabak tadı vermeye başladı.
hacı.basatABD'nin ilk aya gidişleriyle ilgili iddialardan sadece iki kesin sonuç çıktı.1- Görüntülerin arasına sahte görüntüler de ekle...
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Torlak Kemal 2 yıl kreat
Gerçekten inanma, onların iddialarının hepsini tek tek okudum. Fotoğrafçılık ve fizik konusunda uzman değilsen gayet ikna edici gibi duruyorlar ama tek yönlü okumalar hep yanıltıcıdır. Doğru karar vermek için iddiaları gayet kolaylıkla çürüten metinleri de yazarları da okuman gerekir. Bu konu yeni değil. Bilgisayar teknolojisi ilerleyince bu iddialar gündeme gelmeye başladı ve yıllardır ısıtılıp ısıtılıp önümüze getiriliyorlar.
Zaten akıl var, izan var. Öyle bir şey olsa Sovyetler dünyayı ayağa kaldırırdı. Biliyorsun o dönem soğuk savaş dönemiydi ve ABD ile Sovyetler sıcak savaşın eşiğindeydi ve tüm bu uzay yarışının ana nedeni de iki devlet arasındaki bu düşmanlıktan kaynaklanan üstünlük yarışıydı. Sovyetler gıkını bile çıkarmadı çünkü adım adım izlediler Apollo 11 misyonunu...
Ayrıca ABD sadece Apollo 11 misyonuyla aya inmedi. Ondan sonra devam eden 7 misyonun yanılmıyorsam beşinde daha indiler aya. Sovyetler bunların hiç birine itiraz etmedi. Hadi apollo 11 palavra. Diğerleri ne?
Kaldı ki, bu Apollo misyonlarında aya bırakılan koca koca fotoreflektörler hala orada duruyor, ay mekiğinin fırlatma kanopileri hala orada duruyor. Ay örümcekleri hala orada duruyor. Üstelik bu fororeflektörlere gönderilen lazer ışınlarıyla hala mesafe ölçümü yapılıyor. Bunu yalnızca ABD değil, gerekli ekipmanın varsa sen bile yapabilirsin.
Yetmez, Sovyetler dışında ay yolculuğunu konfirme eden yığınla 3. parti (başka ülkeler ve kuruluşlar) kanıt var.
NASA belki sokaktaki adamı kandırabilir ama ülkeleri hele Sovyetleri hiç kandıramaz.
İnanma sen bu saçmalıklara. Adım gibi eminim, Almanlar aya insin, ona da fake diyecek denyolar çıkar. Hele bi de Almanlar ABD'nin inişlerinden kalan malzemeleri bulurlarsa...
Gerçekten inanma, onların iddialarının hepsini tek tek okudum. Fotoğrafçılık ve fizik konusunda uzman değilsen gayet ikna edici gibi duruyorlar ama tek yönlü o...
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Torlak Kemal 2 yıl assasin34
assasin34
Torlak Kemal


hacı.basat

ABD'nin ilk aya gidişleriyle ilgili iddialardan sadece iki kesin sonuç çıktı.
1- Görüntülerin arasına sahte görüntüler de eklenmiş olduğu.
2- Orjinal görüntülerin nasa tarafından yok edildiği.
Nasa bunları kabul etti ve sahte görüntüler için olayın takipçilere daha iyi anlatılabilmesi için yapıldığını, şu an orjinal kayıtların bulunmamasını da kendi tecrübesizliklerine bağladı.
Başka da kesinleşmiş bilgi bulunmamakta.

NASA'nın bunları kabul ettiğine dair orijinal NASA belgelerini, bu bir basın açıklamasıysa, açıklamanın videosunu, yada NASA'nın WEB sitesinden bu açıklamalara ilişkin bir linki paylaşmanı rica ediyorum.

Burada saçma sapan kaynaklar paylaşmaman için de tekrar yazayım. İstediklerim şunlar:

Bu iddiaları NASA'nın kabul ettiğini gösteren orijinal belgeler (belgelerin yayınlandığı ana akım medya linkleri kabulümdür)

NASA'nın kabulü basın açıklaması yoluyla olduysa, bu açıklamanın videosu ya da yayınlandığı ulusal gazetelerin linkleri.

Bu açıklama NASA'nın sitesinde yayınlandıysa, ilgili sayfanın linki.

Bunları veremezsen mesajını silmeni rica edeceğim çünkü yalancı durumuna düşmüş olacaksın ve mesajın orada öyle kaldığı sürece bu halin sürekli belgelenmiş olacak.

Bu türden belgesiz, kanıtsız iddialar gerçekten kabak tadı vermeye başladı.



NASA denen reklam ajansı şey pardon UZAY ajansı 40 senelik yalanını bir anda ifşa etmez edilmesine de müsade etmez. Ancak ufaktan ufaktan Hollywood filmleriyle insanların zihin altına işlenir. İnterstellar filmini izledin mi bilmiyorum. Orda Murph'ün babası kızının okuluna gidip öğretmenleri ile konuşurken kızında olan kitaptaki bilgilerin artık güncellendiğini Apollo projesinin S.S.C.B ile girişilen uzay yarışında sadece iyi bir propoganda olduğunu AY'a aslında gidilmediğini söylüyor. Bakın bunu bir Hollywood filminde izliyoruz ve duyuyoruz. Birazcık zihniniz ve algınız açıksa bunun neden olduğunu az çok anlayabilirsiniz.

YALANCIYIM, YALAN SÖYLÜYORUM diyosoun yani.
Yok direk söylemiyormuş da, filmlerle yavaş yavaş alıştırıyormuş da!..
[
Çocuk musun sen be!
Hakikaten yaş kaç senin?
Ben de ciddiye alıp cevap veriyorum. Buranın çoluk çocuk dolu olduğunu unutmuşum.
assasin34Torlak Kemalhacı.basatABD'nin ilk aya gidişleriyle ilgili iddialarda...
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arkakapıdankactım 3 ay
Almanlar Ay a çoktan gitti.(2004) işte kanıtı: youtube.com/...
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DigitalKral 4 ay
Yıl 2019 oldu.
Nerede bu Almanların uzay aracı?
Hani aya ineceklerdi?
Koskoca Almanlar yapamadılar mı?
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draguthleon 2 yıl
İyi işte 10 sene sonra biz de Ayda Alamancı Oluruz


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Goalkeeper13 2 yıl
hala ay'a gidilmedi diyenler mi var oha
şuanda bile birileri orada olabilir
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DH Misafiri 2 yıl
Millet nelerle uğraşıyor uzaya çıkıyor. 100 yıl sonra yapamayacağımız şeyleri yapıyorlar. Biz de padişahlık sistemi ile uğraşaduralım
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savarog 2 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Şu resmide koyalımda 1966 sovyetlerin Aya ilk gönderdiği araçtan(düzgün inemeyip çarpıyor) itibaren Aya ne kadar çok
yolculuk yapıldığı anlaşılsın.
Bunların mor renkli olanları ABD nin insanlı Ay inişleri. Dikkat edilirse Yalan olduğu spekülasyonları yapılan
1969 Apollo 11 seyehatinden sadece aylar sonra 2.bir seyehat daha yapılıyor.Sırf bu hareketliliği gösteren diyagramdan bile
Apollo 11 uçuşunun yalan olabileceğine ihtimal vermek akıl işi değil.
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gxhero 2 yıl
Almanya ay'a araç mı yolluyor 2 şey düşündüm ama ilk seçenek daha mantıklı
-
1- amerika'ya şantaj yapacaklar dökerim bak foyanızı diyerek para koparacaklar
-
2- gerçekten aydan maden ve araştırma üssü projesi için adım atılıyor her şey para için ilk adımı biz atalım da pastadan büyük payı biz alalım
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hacı.basat 2 yıl
Kaynak Reuters. Nasa basın açıklaması. Moon landing tapes got erased, NASA admits
reuters.com/...
Türkçe çeviri kaynaklarından birisi. "NASA Ay'a Gidildiğini Gösteren Kaydın Silindiğini İtiraf Etti!!"
webtekno.com/...
2009 haberleri ve nasa tekzip etmedi.
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Torlak Kemal 2 yıl hacı.basat
Teşekkürler. Kaynak paylaşmadan böyle sansasyonel iddiaların dile getirilmesini her zaman manipülatif bulmuşumdur ve bu yüzden tepki gösteririm.
Türkçe kaynağa da baktım. Reuters’deki haberi de okudum. Türkçe kaynak olan bitenin çok az bir kısmını aktarmış. Hem o nedenle hem de kaynak benim için yeterince muteber olmadığından direk reuters’te yazılanlara odaklanalım:
1.NASA orijinal kayıtların silindiğini doğrulamış. Bu konuda haklısın.
2.Silinmesinin nedeni Reuters’te kasetlerin tekrar tekrar kullanılması yani para tasarrufu amacıyla olduğu söyleniyor. Bir başka deyişle kasetlerin üzerine başka kayıtlar almışlar. Bu ikna edici bir açıklama mıdır, değil midir, kişiden kişiye değişir. Yorum yapmayacağım. Ancak ne zaman silindiği bilgisi yok.
3.Öte yandan orijinallerin “iyi durumdaki” kopyaları CBS kanalında ve Johnson uzay merkezinde bulunmuş. Bunlar resmi olarak orjijnallerinden duplikasyon olduğu kabul edilen kopyalar çünkü o tarihlerde NASA orijinallerin kopyalarını bir çok medya kuruluşuna yayınlanması için göndermişti. CBS aradan 40 yıl geçmesine rağmen kayıtları arşivinde saklamyı sürdürmüş. Ayrıca orijinallerin kopyaları Avustralya’da da bulunmuş.
2006 yılında NASA tarafından kayıp olduğu açıklanan kasetleri NASA mühendislerinden Richard Nafzger tarafından 2009 yılında NASA arşivindeki 200.000 kaset arasında bulunmuş. Ancak 1. maddede açıklandığı gibi kasetlerin içerikleri yeniden kayıt amacıyla silinmiş halde bulmuş. Orjininallerdeki kayıtları kurtarmak ve dijitize etmek amacıyla bir Hollywood film stüdyosu ile anlaşılmış. Stüdyo, kayıtları restore etmiş ve dijitalleştirerek daha net hale getirmiş ve bu kayıtlar da NASA tarafından yayınlanmış (Reuters’deki haberde öyle yazıyor).
Şimdi;
1.Kayıtların silindiği doğru ama bu neyi kanıtlar? NASA orijinallerin aynı kopyaları zaten zamanında onlarca medya organına dağıtmıştı ve bunlardan iyi durumda olanları (*) NASA tarafından tekrar çoğaltıldı. Orijinallerini silince eline ne geçmiş olacak ki? Kopyalarında olmayıp orijinalinde olan ne bulunacak? Sonuçta bu orijinallerin stüdyoda çekildiği iddia edilmiyor mu? Kopyalarından zaten stüdyoda çekildiğini anlamadı mı zehir hafiyeler? Ee, o zaman? Sen kopyasına bakarak bu çekimlerin ayda değil, stüdyoda çekildiğini iddia etmiyor musun? Orijinallerine bakınca fazladan ne göreceksin?
2.Orjinallerinde her ne görmeyi umuyorsan, zaten NASA’nın da bunu bildiğini ve o yüzden kasetleri sildiğini söylemiyor musun? Peki öyleyse NASA bu kayıtları daha ilk gün imha edip, yerine basına dağıttığı kopyalardan birini işte orjinal kayıt bu diye koyamaz mıydı? Madem bu orijinal kayıtlarda bir sakatlık vardı, neden NASA bunca zaman sakladı onları? Hem burada ağır bir mantık hatası yok mu? Orjinalinde çekimlerin hile hile olduğunu kanıtlayan bir şey var ama her nasılsa bu hile kopyalarında yok ki NASA bunları sağa sola dağıtmış. O zaman;
A)madem kopyalarında hile gizlendi, sen nasıl anladın çekimlerin stüdyoda yapıldığını? Sonuçta sen orijinallerini hiç izlemedin ki!
B)Yok eğer orjinalinde olan kopyasında da var diyorsan, o zaman orjinali silinse ne olur silinmese ne!
C)De ki orjinalinde bunlar stüdyoda çekildi diye bas bas bağıran bir şey var (ne olduğunu bilen var mı?) ve NASA bunu kopyalarda gizledi. Orjinali neden tutsun, anında imha etmesi gerekmez mi? Neden NASA’nın bu durumda orjinallerini saklamasını bekliyorsunuz, bu ağır bir mantık hatası değil mi? NASA orijinalini imha etse ve editlenmiş kopyasını orijinal diye koysa nereden bilecektiniz ki?
3.NASA bu sahtekarlığı örtbas etmek amacıyla kasetleri imha ettiyse bunu neden itiraf etsin ki? Etmese siz nereden bileceksiniz orjinallerin silindiğini?
4.NASA orjinall kasetleri imha etmemiş, sadece silmiş ve kasetleri kullanmaya devam etmiş. Hakikaten hile hurda olsa komple kasetleri fırında yakması gerekmez miydi?
5.Silinen kasetlerden orijinal kayıtlar kurtarılıyor. Dolayısıyla bir kasta dayalı silinme olmadığını söyleyebiliriz.
(*) Orijinal ve kopya meselesi iyi anlaşılmamış. Orijinal ile kopya arasında dijital medyumda teorik olarak sıfır fark beklenir. Analog medyumda ise %100 aynı olmaz çünkü analog sinyal örneklenirken RIAA ekolizasyonuna maruz kalır, ayrıca, zayıflatılıp, güçlendirilir. Yetmez, kaset üzerindeki ferrit partikülleri kayıt sinyalinin yarattığı manyetik alana %100 boyun eğmezler, bazıları polarlanmaz. Bunların yaratığı arka plan gürültüsüne “hiss” denir. Yani analog bir kaset kopyalanırken
I. Distorsiyon artar (THD)
II. Frekans eğrisi +/-3 dB içinde ufak farklılıklar gösterir.
III. Arka plan gürültüsü artar.
Bunların etkileri kopya kayıtta ton ve hue farkları, amplifikasyon farkları ve dinamik erim farkları gibi ufak tefek, ancak dikkatli gözlerin ya da ölçüm cihazlarının fark edeceği kusurlar olarak yansır, kaydın içerdiği mesajı radikal bir biçimde değiştirmez. O zaman orjinal kayıt diye tutturmanın tek amacı olabilir. Orjinal kayıtta olup kopyada olmayan sahneler var olduğu iddia edilmektedir. Aksi halde ille orjinal kayıt diye tutturmanın bir anlamı yoktur. Ancak komplocuların anlamadığı şu: Böyle sahneler varsa, neden NASA onları orada tutsun? O sahneleri silerek de orjinal kayıtları saklamaya devam edebilirdi ve NASA gibi elinde her türlü teknoloji olan bir devin geride iz bırakması düşünülemezdi bile.
Ayrıca her türlü medyumun bir saklanma/arşiv ömrü vardır. 1969’da çekilmiş bir analog kaydı dijitize etmeden zaten 50 yıl zor saklarsınız, mutlaka bir başka medyuma kopyasının çıkarılması gerekir. Özellikle makaraya sarılı şerit teyplerle çalışan kasetlere yapılan kayıtlar, beklerken “print-thru” ya da hayalet sinyal denilen bir mefhuma maruz kalır. Sarılı halde üst üste binen şeritlerin üstte olanı altta olanın (ve tersi) manyetik polarizasyonunu uzun süre aynı pozisyonda kalrısa etkiler ve bozar. Bunu dinlerken ya da izlerken hayalet sinyal olarak algılarsınız. Benim evde 80’lerden kalma 100 kadar müzik kasedim ve Kenwood marka 2 x 100W gücünde eskiden kalma güzel bir müzik setim var. Bu kasetleri zaman zaman dinliyorum ve dinlerken bu mefhumla karşılaşıyorum. Treble frekanslarında ciddi bir kayıp var, hışırtı artmış ve en önemlisi sanki şarkının içinde bir başka şarkı çalıyormuş gibi hayalet sesler geliyor.
Yani NASA zaten orjinal kayıtları istese de sonsuza kadar koruyamazdı, onları duplike etmek yani kopyalayıp, kopyalarını muhafaza etmek zorundaydı. Aradan 50 yıl geçmiş. 50 yıl önceki fotorğraflar, kitaplar bile sapsarı olmuşken, NASA kayıtlarının aynı kalmasını nasıl beklersiniz?
Komple teorilerini besleyen en büyük damar cehalettir. İnsanlar cahil daha doğrusu bilgisiz olduğunu kabul etmek yerine böyle şeylere inanmayı seçerler.
Yaşınız gençtir. Biraz sabredin. Yakında aya tekrar çıklılır ve orada Apollo uçuşlarının kalıntıları canlı yayında gösterilir. Ama ona da komplo derler, hiç şaşırmam.
Bir komplocuyu ikna etmek imkansızdır. Bu yazıyı uzun tutmamaın amacı komplocuları ikna değil. Onlarla ilgili bir beklentim yok. Amacım arada kalanlara doğru yolu göstermek. İnsan gençken komplo teorilerine çok daha meyilli oluyor. Gençken ben de öyleydim. Ama insan yaşlandıkça hayatı ve olan biteni, aralarındaki ilişkileri daha iyi analiz etme potansiyeli artıyor, hele bir de kendini eğitirse...
Not: Yukarıdaki açıklamayı bir tarafımdan uydurmuyorum. Analog teyplere ses kaydı konusunda oldukça bilgiliyimdir. Eskiden Hi-Fi takıntım vardı ve kaset deklerin hastasıydım. Hala punduna getirip düşürebilirsem, iyi durumda bir Nakamichi Dragon, Tandberg 3014 ya da Revox B215 alasım var. O nedenle analog teyple manipülasyonun sınırlarını az çok bilirim.
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Frobisher 2 yıl
Yıl olmuş 2017 yine her sene görünen "Ay yalan, aya gidilmedi" söylentileri olan insanlar var...
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Racer_ali 2 yıl
"Lunar X Prize yarışmasındaysa ABD'den Moon Express, Hindistan'dan TeamIndus, Japonya'dan Hakuto, İsrail'den Team SpaceIL" şöyle bir haber de bizim Türk mühendislerinin de adı geçse.Neden biz böyle olayları bilim kurgu filmi izler gibi okuyoruz? Tayyip aşiretinin devlet makamlarına kafası çalışsan,ülkeyi daha ileriye taşıyacak insanlar yerine damadı,amcası,kızı,teyze evladı gibi insanları doldurmasından olabilir mi?
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uzay araştırmaları, moon express ve
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