Donald Trump imzaladı, Elon Musk beğenmedi: İşte NASA'nın yeni bütçesi

Amerika Birleşik Devletleri başkanı Donald Trump NASA'nın 2018 mali yılı için bütçesini belirledi. Uzay ajansı için tam 19.5 milyar dolarlık harcama bütçesi ayıran Trump yönetimi, NASA'nın hedefiniyse 2030'lu yıllarda Mars'a ABD'li bir astronot indirmek olarak belirledi.

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Yeni bütçe Elon Musk'ı tatmin etmedi

Gözünü Mars'a dikmiş bir diğer şirket SpaceX'in kurucusu Elon Musk da Twitter üzerinden yaptığı açıklamalarda NASA'nın yeni bütçesinin kendisini çok da memnun etmediğini açıkladı. Yeni bütçenin NASA'nın planlarında herhangi bir değişikliğe neden olmayacağını belirten Musk, ayrıca insanlı Mars görevleri için de ekstradan bütçe ayrılmadığını söyledi.

https://www.washingtonpost.com/news/speaking-of-science/wp/2017/03/21/trump-signs-nasa-bill-aimed-at-landing-on-mars/

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Medikal ve bilimsel araştırmalara ayrılan mali bütçeyi azaltan yeni ABD yönetiminin uzay araştırmalarına da benzer bir tavır sergilemesi beklenirken Donald Trump'ın Salı günü resmen imzaladığı NASA bütçesinde böyle bir durumun gerçekleşmediği gözlemlendi. Düşüşün aksine önceki yıllara oranla küçük bir artışın olduğuTrump yönetimi beklentinin aksine şu an için NASA'nın Dünya bilimlerine ayırdığı bütçede de herhangi bir kısılmaya gitmedi. Uzay ajansının iklim, Yeryüzü araştırmaları gibi konulardan çok insanlı uzay görevlerine öncelik vermesi gerektiğini daha önce birçok kez belirten, Salı günü de benzer açıklamalarda bulunsa daTabi Trump yönetiminin NASA'ya sunduğu bu bütçenin uzay ajansının hali hazırda gerçekleştirmekte olduğu planlarını direkt olarak etkileyeceğini de söylemek zor. ZiraNASA'nın hedefi 2030'lu yıllarda Mars'a insan indirmekti. Yani yeni bütçenin aslında NASA'nın hedeflerinde çok da bir değişime neden olmayacağını söylemek yanlış olmaz.