Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Donald Trump imzaladı, Elon Musk beğenmedi: İşte NASA'nın yeni bütçesi

NASA'nın 2018 mali yılı için bütçesi Donald Trump'ın da imzayı atmasıyla beraber resmen belli oldu. Trump yönetimi bütçede ufak bir artışa gitmiş olsa da yeni bütçe Elon Musk'ı tatmin edemedi.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
10,1b
1
16
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Amerika Birleşik Devletleri başkanı Donald Trump NASA'nın 2018 mali yılı için bütçesini belirledi. Uzay ajansı için tam 19.5 milyar dolarlık harcama bütçesi ayıran Trump yönetimi, NASA'nın hedefiniyse 2030'lu yıllarda Mars'a ABD'li bir astronot indirmek olarak belirledi.

Medikal ve bilimsel araştırmalara ayrılan mali bütçeyi azaltan yeni ABD yönetiminin uzay araştırmalarına da benzer bir tavır sergilemesi beklenirken Donald Trump'ın Salı günü resmen imzaladığı NASA bütçesinde böyle bir durumun gerçekleşmediği gözlemlendi. Düşüşün aksine önceki yıllara oranla küçük bir artışın olduğu 2018 bütçesi uzay meraklılarını da bir anlamda rahatlattı.

Trump yönetimi beklentinin aksine şu an için NASA'nın Dünya bilimlerine ayırdığı bütçede de herhangi bir kısılmaya gitmedi. Uzay ajansının iklim, Yeryüzü araştırmaları gibi konulardan çok insanlı uzay görevlerine öncelik vermesi gerektiğini daha önce birçok kez belirten Trump, Salı günü de benzer açıklamalarda bulunsa da şu an için okların hedefi haline gelmek istemiyormuş gibi görünüyor.

Ayrıca Bkz. "Birleşik Arap Emirlikleri'nden ilginç proje: "2117 itibariyle Mars'ta şehir kuracağız""

Yeni bütçe Elon Musk'ı tatmin etmedi

Tabi Trump yönetiminin NASA'ya sunduğu bu bütçenin uzay ajansının hali hazırda gerçekleştirmekte olduğu planlarını direkt olarak etkileyeceğini de söylemek zor. Zira Trump 20 Ocak'ta koltuğa oturmadan önce de NASA'nın hedefi 2030'lu yıllarda Mars'a insan indirmekti. Yani yeni bütçenin aslında NASA'nın hedeflerinde çok da bir değişime neden olmayacağını söylemek yanlış olmaz.

Gözünü Mars'a dikmiş bir diğer şirket SpaceX'in kurucusu Elon Musk da Twitter üzerinden yaptığı açıklamalarda NASA'nın yeni bütçesinin kendisini çok da memnun etmediğini açıkladı. Yeni bütçenin NASA'nın planlarında herhangi bir değişikliğe neden olmayacağını belirten Musk, ayrıca insanlı Mars görevleri için de ekstradan bütçe ayrılmadığını söyledi.

https://www.washingtonpost.com/news/speaking-of-science/wp/2017/03/21/trump-signs-nasa-bill-aimed-at-landing-on-mars/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
cengizhan72 2 yıl en beğenilen
Cübbeli Ahmet hocaya versinler kainatın tüm sırrını açıklar.
1 Yanıt Yanıtla +38
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
libeduX 2 yıl
19.5 milyar $ amerikan bütcesi için sakız parası, sadece ordusuna 600 milyar dolar harcıyor adamlar. Daha fazla olması beklenirdi, trump parayı silaha ve betona gömecek
19.5 milyar $ amerikan bütcesi için sakız parası, sadece ordusuna 600 milyar dolar harcıyor adamlar. Daha fazla olması beklenirdi, trump parayı silaha ve betona...
Devamını Gör
Yanıtla +16
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mehmedaltair 2 yıl
Bizdeki yandaşlardan farkı yok kendi girdiği sektör olunca beğenmemiş tabii
Oldu elon bey siz nasa'yla çalışıp mekik yolluyorsunuz diye amerika'nın bütün bütçesini nasa'ya gömelim
Bizdeki yandaşlardan farkı yok kendi girdiği sektör olunca beğenmemiş tabiiOldu elon bey siz nasa'yla çalışıp mekik yolluyorsunuz diye amerika'nın ...
Devamını Gör
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 4 ay
elon musk doğru söylemiş nasaya 19.5 milyar vereceğine kendi orduna 600 milyar azıcık el insaf trump pardon kramp efendi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 5 ay
Bizde diyanete 10 milyar tl bütçe verelim
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
axaxa 2 yıl
Nesini beğenmedin ..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fuujitsu 2 yıl
Elon sana beğenip beğenmediğini soran oldu mu yavrum?
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Php 2 yıl
Yine cahil cahil mesajlar gelmiş.
NASA nın bütçesi Obama döneminde kısıtlamaya gitti. Amerika yıllardır mekik fırlatamıyor. Kazakistandan ve SpaceX üzerinden onların roketlerini kullanarak astronot ve ekipman gönderiyorlar. Düşük NASA bütçesi demek SpaceX için daha az iş demek oluyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Krone 2 yıl
Bence düşük bir bütçe. Askeri harcamadan kıs NASA'ya bütçe ayır daha güzel. Zaten dünyanın en güçlü ordusuna sahipsin.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
abdullahgunduz17 2 yıl
Saç :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
eric13 2 yıl
600 milyari askeri harcamalara ayirip Nasaya sadece 19,5 i vermek neyin kafasadir. Bu gidisle Marsi gormeden dunyayi yok edecekler
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ARTHUR. 2 yıl
Heryerden elon musk çıkıyor ya, galiba süpermen bu adam .
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
libeduX 2 yıl
19.5 milyar $ amerikan bütcesi için sakız parası, sadece ordusuna 600 milyar dolar harcıyor adamlar. Daha fazla olması beklenirdi, trump parayı silaha ve betona gömecek
Yanıtla +16
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +178 madmahmutd +116 Domatore +113 Galatas4ray +104 Tugrul_512bit +86 Mutlak.Sıfır +81 Fenomenon +80 astegon +79 deoks +78 sistemli adam +76
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
10134 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
nasa, donald trump ve
8 etiket daha uzay araştırmaları insanlı mars görevleri MPopüler nasa bütçesi Uzay Bilim ve Teknoloji Hasan Aygünoğlu Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Çinli otomobil üreticisi Mercedes-Benz EQ serisini şikayet etti 2 yıl Almanya'dan dünyanın en büyük yapay güneşi 2 yıl Tesla Model 3 ortalama bir otomobilden 10 kat daha güvenli olabilir 2 yıl İstanbul’a 200 elektrikli otobüs 2 yıl Alcatel POP 4S incelemesi "POP 4'ün abisi geldi" 2 yıl Google’ın başı reklamverenler ile dertte: Verizon ve AT&T reklamları kaldırma kararı aldı 2 yıl Apple, otomasyon uygulaması Workflow’u satın aldı 2 yıl Instagram, 6 ay içinde reklamcı sayısını ikiye katladı 2 yıl Thync, uyumaya ve sakin kalmaya yardımcı olan cihaz üretti 2 yıl Samsung Galaxy Note 8 şeması sızdırıldı 2 yıl Sony’ye eski markasından rakip geldi 2 yıl Siemens yazılımının parçası gibi görünen malware 10 fabrikaya yayıldı 2 yıl 2020'de Mars'a gitmeyi planlayan SpaceX iniş yapacağı yeri araştırıyor 2 yıl Xiaomi, Hindistan'da ikinci fabrikasını kuruyor 2 yıl Samsung Galaxy S8 ilk 3 ay koşulsuz iade garantisi sunacak 2 yıl Bir Youtube kanalı Tesla'nın özel batarya hücresini analiz etti 2 yıl Yeni keşif AIDS tedavisinin etkisini arttırabilir 2 yıl Hindistan'ın ucuz mühendis gücüne sahip Silikon Vadisi: Bengalore 2 yıl Twitter terörle bağlantılı binlerce hesabı askıya aldı 2 yıl Türkiye'den alkollü içecek firmalarına erişim engeli geldi 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Donald Trump imzaladı, Elon Musk beğenmedi: İşte NASA'nın yeni bütçesi Sonraki TurkNet’ten sevindiren hamle: Adil Kullanım Kotası kaldırıldı! 2 yıl Snapdragon 835 inceleme "Qualcomm'un yeni canavarı test masamızda" 2 yıl BMW Grubu, 2018 sonuna kadar 40 yeni model tanıtacak 2 yıl Airspace’den drone avcısı yeni nesil drone 2 yıl Facebook, Google’ı yenmek için aralarında Amazon’un da olduğu şirketlerle anlaştı 2 yıl Nokia ve Facebook, deniz altındaki fiber kabloları hızlandıracak bir yöntem geliştirdi 2 yıl Dubai’de robot polis dönemi: Mayıs ayında başlıyor! 2 yıl WiFi’dan 100 kat daha hızlı kablosuz internet 2 yıl Apple’ın kırmızı iPhone’una tasarımcılardan eleştiri yağıyor 2 yıl Türk hackerlar’dan Apple’a tehdit 2 yıl Sony, Android O için yaptığı geliştirme ile kasasını doldurabilir 2 yıl Netflix’in popülaritesi, iTunes’ın katı kurallarını değiştirmeye başladı 2 yıl Türkiye, Avrupa’nın mobil ödemeleri en çok kullanan ülkesi oldu 2 yıl Citroen’den elektrikli ticari araç: E-Berlingo Multispace 2 yıl Fransız savcılığı Fiat’a emisyon soruşturması açtı 2 yıl Apple’ın zengin gerçekliği ilk olarak yeni iPhone modellerinde boy gösterecek 2 yıl Logitech’den yeni iPad için kombo kılıf 2 yıl 3 Milyon dolarlık patriot füzesi ile drone vuruldu 2 yıl Nvidia GTX 1080 Ti’dan Dünya rekoru! 2 yıl Google'dan insan kadar hızlı öğrenebilen yapay zeka Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Türkiye Espor Futbol Ligi Duyuruldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim