Alman nükleer füzyon reaktörü enerji sorununu çözebilir

Füzyon enerjisi yenilenebilir ve temiz enerji kaynakları alanında bir nimet olarak görülüyor. Bu enerjiyi istediğimiz gibi kullanabilirsek insanoğlu enerji sorununu çözebilecek ve doğanın korunması için de önemli bir adım atılacak.



Dünyanın en büyük füzyon stellatörü Wendelstein 7-X hidrojen plazma üreten ilk stellatör tipi olarak da tarih yazdı. Hidrojen plazma ise füzyon reaksiyonları ortaya çıkarmak için güneşimizin belirli enerji üretme durumlarını yeniden yaratma ve şekletme konusunda hayati önem taşıyor.

Bu konuda çok heyecanlı olan bilim adamları bu teknolojinin geleceğimiz için öneminin büyük olduğunu vurguluyorlar. Karlsruhe teknoloji entitüsü'nden John Jelonnek'in açıklamaları şu şekilde: "Bu son derece temiz bir enerji kaynağı, dileyebileceğiniz en temiz enerji. Bu araştırmaları kendimiz için değil, çocuklarımız ve torunlarımız için yapıyoruz."





Aslında daha önce plazmanın kapalı manyetik alan bölgesi içinde hapsedilmeye çalışıldığı bir plazma tutucu sistem olan tokamak füzyon test reaktörü de benzer süper sıcak hidrojen plazma üretmişti. İlk olarak 1956'da araştırmaları başlayan tokamak sisteminin dezavantajı açığa çıkan enerjinin sürrekli olrak aynı seviyede tutulaması. Şimdi ise füzyon stellatörü sayesinde süper sıcak hidrojen plazma sürekli şekilde üretilebiliyor. Zaten füzyon stellatörünün tokamak test reaktörü karşısındaki en büyük üstünlüğü de sürekli olması.



Sıcaklığı saniyenin dörtte biri kadar sürede 80 milyon dereceye yükselten füzyon stellatöründe çalışan Dr. Hans-Stephan Bosch bunun beklentilerini kesinlikle karşıladığını söyledi. Yine de Wendelstein 7-X stellatöründe füzyon enerjisi üretimine geçilmeyeceğini ve sadece testlerin yapılacağını belirtelim. Mart ayında deneylerine devam edecek olan bilim adamları 2019 yılında sonraki aşamaya geçecek ve ilk füzyon reaksiyonunu ateşleyecekler.

http://www.tweaktown.com/news/50186/german-nuclear-fusion-reactor-yields-hydrogen-plasma-first-time/index.html