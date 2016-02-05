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Alman nükleer füzyon reaktörü enerji sorununu çözebilir

Almanya'da çalışmalarda bulunan bilim adamları Wendelstein 7-X füzyon reaktörü sayesinde füzyon enerjisini daha iyi anlama ve kopyalama konusunda çok önemli bir adım daha attılar.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Alternatif Enerji
Alkan Adakaner
Haber Editörü
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Alman nükleer füzyon reaktörü enerji sorununu çözebilir

Füzyon enerjisi yenilenebilir ve temiz enerji kaynakları alanında bir nimet olarak görülüyor. Bu enerjiyi istediğimiz gibi kullanabilirsek insanoğlu enerji sorununu çözebilecek ve doğanın korunması için de önemli bir adım atılacak.
Dünyanın en büyük füzyon stellatörü Wendelstein 7-X hidrojen plazma üreten ilk stellatör tipi olarak da tarih yazdı. Hidrojen plazma ise füzyon reaksiyonları ortaya çıkarmak için güneşimizin belirli enerji üretme durumlarını yeniden yaratma ve şekletme konusunda hayati önem taşıyor.
Bu konuda çok heyecanlı olan bilim adamları bu teknolojinin geleceğimiz için öneminin büyük olduğunu vurguluyorlar. Karlsruhe teknoloji entitüsü'nden John Jelonnek'in açıklamaları şu şekilde: "Bu son derece temiz bir enerji kaynağı, dileyebileceğiniz en temiz enerji. Bu araştırmaları kendimiz için değil, çocuklarımız ve torunlarımız için yapıyoruz."

Aslında daha önce plazmanın kapalı manyetik alan bölgesi içinde hapsedilmeye çalışıldığı bir plazma tutucu sistem olan tokamak füzyon test reaktörü de benzer süper sıcak hidrojen plazma üretmişti. İlk olarak 1956'da araştırmaları başlayan tokamak sisteminin dezavantajı açığa çıkan enerjinin sürrekli olrak aynı seviyede tutulaması. Şimdi ise füzyon stellatörü sayesinde süper sıcak hidrojen plazma sürekli şekilde üretilebiliyor. Zaten füzyon stellatörünün tokamak test reaktörü karşısındaki en büyük üstünlüğü de sürekli olması.
Sıcaklığı saniyenin dörtte biri kadar sürede 80 milyon dereceye yükselten füzyon stellatöründe çalışan Dr. Hans-Stephan Bosch bunun beklentilerini kesinlikle karşıladığını söyledi. Yine de Wendelstein 7-X stellatöründe füzyon enerjisi üretimine geçilmeyeceğini ve sadece testlerin yapılacağını belirtelim. Mart ayında deneylerine devam edecek olan bilim adamları 2019 yılında sonraki aşamaya geçecek ve ilk füzyon reaksiyonunu ateşleyecekler.

http://www.tweaktown.com/news/50186/german-nuclear-fusion-reactor-yields-hydrogen-plasma-first-time/index.html Yorum Yaz
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herocem 3 yıl en beğenilen SEO-Uzmanı
playstyle
bunu çalıştırmak bir sorun,
ama asıl sorun bunu durdura bilmek !

çünkü bunu çalıştırırsanız kütle çekim alanı oluşturur ki
işte o zaman ha güneş ha kara delik 2 side aynı kütle çekim enerjisine sahip
eğer kütle çekim alanı oluşturamazsanız !
istikrarlı ve kararlı enerji üretemezsiniz !



uzun lafın kısası ;
aşağı tükürsen bıyık
yukarı tükürsen sakal misali !

Keske projeye baslamadan sana danissalarmis.
playstylebunu çalıştırmak bir sorun,ama asıl sorun bunu durdura bilmek !çünkü bunu çalıştırırsanız kütle çekim alanı oluşt...
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Yanıtla +23
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kılıç-61 3 yıl
millet nelerle ugrasiyor bizim ekrem nelerle ugrasiyor
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teramit 3 yıl
playstyle
bunu çalıştırmak bir sorun, ama asıl sorun bunu durdura bilmek ! çünkü bunu çalıştırırsanız kütle çekim alanı oluşturur ki işte o zaman ha güneş ha kara delik 2 side aynı kütle çekim enerjisine sahip eğer kütle çekim alanı oluşturamazsanız ! istikrarlı ve kararlı enerji üretemezsiniz ! uzun lafın kısası ; aşağı tükürsen bıyık yukarı tükürsen sakal misali !

1-durdurması kolaydır bunu diğer nükleer teknolojiler bildiğin durmuyor.
2-bu çalışınca kütle çekim alanı oluşmaz .ötünden sallama,çok az kütle var
3-güneşle karadelik aynı güce sahip diyemezsin isim vermen lazım yine .ıçmışın.
4-istikrar ve kararlılık bu reaktörlerde olacak bunlar çalışınca diğerlerini kapatırlar.
5-aşağı tükürünce sakal olur , bıyık değil
6- sen nasıl hayatta kaldın bugüne kadar ?
playstylebunu çalıştırmak bir sorun, ama asıl sorun bunu durdura bilmek ! çünkü bunu çalıştırırsanız kütle çekim alanı oluşturur ki işte o ...
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Yanıtla +17
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V4LKyR 3 yıl
Mesudum
drfree1maliyeti ne kadar yani aynısnı üretseler ne kadar tutar ? birde ne kadar elektirik üretiyor ?
Buradan hareketle makul bir kâr marjıyla Güneşin fiyatını hesaplayabiliriz.

SADKLJSAHDŞLASDOIADSQWE:QWE:QWE::E
gülmekten öldüm bittim ya :D:D:D
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bafbaf 3 yıl
80 milyon derece doğru mu yazılmış ?
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savarog 3 yıl bafbaf
Doğrudur.
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teramit 3 yıl
playstyle
bunu çalıştırmak bir sorun, ama asıl sorun bunu durdura bilmek ! çünkü bunu çalıştırırsanız kütle çekim alanı oluşturur ki işte o zaman ha güneş ha kara delik 2 side aynı kütle çekim enerjisine sahip eğer kütle çekim alanı oluşturamazsanız ! istikrarlı ve kararlı enerji üretemezsiniz ! uzun lafın kısası ; aşağı tükürsen bıyık yukarı tükürsen sakal misali !

1-durdurması kolaydır bunu diğer nükleer teknolojiler bildiğin durmuyor.
2-bu çalışınca kütle çekim alanı oluşmaz .ötünden sallama,çok az kütle var
3-güneşle karadelik aynı güce sahip diyemezsin isim vermen lazım yine .ıçmışın.
4-istikrar ve kararlılık bu reaktörlerde olacak bunlar çalışınca diğerlerini kapatırlar.
5-aşağı tükürünce sakal olur , bıyık değil
6- sen nasıl hayatta kaldın bugüne kadar ?
Yanıtla +17
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casperfriendly 3 yıl
Gelecek bize göz kırpıyor.
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chamicals2 3 yıl
İnsan biraz araştırıp da yazar füzyon enerjisinin fisyondan en büyük avatanjı herhangi bir tehlike anında reaktörün gücünü keserek reaktörü durdurabilirsiniz .Füzyon enerjisi ulaşılabilecek en ideal enerjidir çevreciler buna da laf atarsa yuh derim.
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selmand 3 yıl chamicals2
chamicals2
İnsan biraz araştırıp da yazar füzyon enerjisinin fisyondan en büyük avatanjı herhangi bir tehlike anında reaktörün gücünü keserek reaktörü durdurabilirsiniz .Füzyon enerjisi ulaşılabilecek en ideal enerjidir çevreciler buna da laf atarsa yuh derim.

Bu kendi kendini nükleer tepkimelerle beslemiyor mu?
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mutercim 3 yıl
playstyle

bunu çalıştırmak bir sorun, ama asıl sorun bunu durdura bilmek ! çünkü bunu çalıştırırsanız kütle çekim alanı oluşturur ki işte o zaman ha güneş ha kara delik 2 side aynı kütle çekim enerjisine sahip eğer kütle çekim alanı oluşturamazsanız ! istikrarlı ve kararlı enerji üretemezsiniz !
uzun lafın kısası ; aşağı tükürsen bıyık yukarı tükürsen sakal misali !


Ne diyosun kardeşim? Fizik eğitimini mahalle manavında mı aldın sen?
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TnesQuare 3 yıl
Nükleer tesis kurmayın. Bizde kapatıyoruz zaten. Biz size güneş paneli satalım diyen Almanya neler yapıyor?
Bizimkilerde inanıyor işte.
Çok bilgili cahiller.
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Lews Therin Telamon 3 yıl
Bu projeye (yanlış bilmiyorsam) 18 yılda 1 milyar euro harcanmış.

Türkiyedeki bir takım devlet kurumlarının bir takım bütçeleri aklıma geldi de...
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SEO-Uzmanı 3 yıl
bunu çalıştırmak bir sorun,
ama asıl sorun bunu durdura bilmek !

çünkü bunu çalıştırırsanız kütle çekim alanı oluşturur ki
işte o zaman ha güneş ha kara delik 2 side aynı kütle çekim enerjisine sahip
eğer kütle çekim alanı oluşturamazsanız !
istikrarlı ve kararlı enerji üretemezsiniz !



uzun lafın kısası ;
aşağı tükürsen bıyık
yukarı tükürsen sakal misali !
3 Yanıt Yanıtla +2
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savarog 3 yıl SEO-Uzmanı
Füzyon kütle çekim alanında bir değişiklik yapmaz.
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herocem 3 yıl SEO-Uzmanı
playstyle
bunu çalıştırmak bir sorun,
ama asıl sorun bunu durdura bilmek !

çünkü bunu çalıştırırsanız kütle çekim alanı oluşturur ki
işte o zaman ha güneş ha kara delik 2 side aynı kütle çekim enerjisine sahip
eğer kütle çekim alanı oluşturamazsanız !
istikrarlı ve kararlı enerji üretemezsiniz !



uzun lafın kısası ;
aşağı tükürsen bıyık
yukarı tükürsen sakal misali !

Keske projeye baslamadan sana danissalarmis.
Yanıtla +23
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zdniz 3 yıl SEO-Uzmanı
playstyle

bunu çalıştırmak bir sorun,
ama asıl sorun bunu durdura bilmek !

çünkü bunu çalıştırırsanız kütle çekim alanı oluşturur ki
işte o zaman ha güneş ha kara delik 2 side aynı kütle çekim enerjisine sahip
eğer kütle çekim alanı oluşturamazsanız !
istikrarlı ve kararlı enerji üretemezsiniz !



uzun lafın kısası ;
aşağı tükürsen bıyık
yukarı tükürsen sakal misali !

Güneş hiç bir zaman karadelik olamaz buna boyutu kütlesi izin vermez şaçma sapan bir yorum yapmıssın bilmiyosun araştır bari
Yanıtla +4
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serafon 3 yıl
3. dünya savaşı ve akabinden sonra teknolojide çok ciddi sıçramalar olacağını düşünüyorum. Enerji ve uzay yolculuğunda çok mesafe kaydedilecek!
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kılıç-61 3 yıl
galiba ekrem ceaza kesti bana normal siteye giremiyorum boyle kullanici yok diyor
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enerji, füzyon reaktörü ve
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