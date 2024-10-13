Nükleer füzyonda büyük atılım: 100 kW gücünde reaktör tanıtıldı

Zap Energy, kısa süre önce Century projesi için 130 milyon dolarlık bir fon topladığını duyurdu ve bu bağlamda şirket, bu yeni teknolojiyi ticari hale getirmek için çalışmalarını hızlandırıyor. Bilindiği üzere füzyon enerjisi, en basit şekilde iki atom çekirdeğinin birleştirilmesiyle oluşturuluyor. Bunu yapmak için birden fazla yöntem ve cihaz geliştirilmiş durumda. Zap Energy’nin geliştirdiği füzyon teknolojisi, mıknatıs, kriyojenik sistemler ya da yüksek güçlü lazerler kullanmadan çalışıyor. Şirketin kullandığı yöntem, "kesilmiş akımda stabilize (SFS) Z-pinch" olarak bilinen elektromanyetik bir fenomen üzerine kurulu.
Bilmeyenler için Z-pinch, füzyon enerjisi araştırmalarında kullanılan tokamak ve stellarator gibi bir plazma hapsetme yöntemidir. Güney Kore, devasa KSTAR tokamak cihazıyla Güneş’in 7 katı sıcaklığına erişirken Z-pinch yönteminde, plazmadan güçlü bir elektrik akım geçirilerek manyetik alan oluşturuyor. Oluşan manyetik alan ise Lorentz kuvveti sayesinde plazmayı sıkıştırıyor. Ancak bu yöntemin bazı sorunları bulunuyor. Zap Energy ise kendi yöntemi SFS Z-pinch’te harici mıknatıslar veya ısıtma sistemlerine ihtiyaç duymadan, sadece bir elektrik akımı ve bir plazma kullanarak çalışken füzyonu, diğer füzyon reaktörlerinden daha küçük ve daha kompakt bir boyutta ortaya koymayı mümkün kılıyor.
Zap Energy’nin kurucu ortağı ve CEO’su Benj Conway, şirketin sadece fizik üzerine değil, aynı zamanda sistem mühendisliği üzerine de yoğunlaştığını belirtiyor: “Ticari füzyon sağlamak için ihtiyaç duyacağımız tüm kilit teknolojileri geliştiriyoruz. Tüm bunları paralel olarak yapmanın ticari bir ürün sunmanın en hızlı yolu olduğunu düşünüyoruz. Century bunun vücut bulmuş hali.”
Dünyanın ilk 100 kilovat seviyesinde Z-Pinch sistemi
Century, yüksek voltajlı enerji darbelerini her on saniyede bir iki saatten fazla süreyle ateşleyebilen bir sistem simülasyonu sunuyor. Bu süreçte ilk konfigürasyonunda cihaz, 70 kilogram sıcak sıvı bizmut dolaştırabiliyor ve nihai yapılandırmasında bu miktarı bir tona kadar çıkarabiliyor olacak. Hava soğutmalı ısı eşanjörleri sıvı metal tarafından emilen yoğun plazma ısısı uzaklaştırılacakken aşırı ısı ve nötron akısı nedeniyle elektrot hasarını azaltmaya yönelik kritik stratejiler de test edilecek.
Şirketin Sistem Mühendisliği Başkan Yardımcısı Matthew C. Thompson, Century’nin tıpkı bir içten yanmalı motor gibi çalışarak sürekli enerji üreteceğini belirtiyor. "Bu süreçte büyük miktarda nötron akışı ve ısı üretilecek, bu da istenen enerji çıktısıdır ancak benzersiz mühendislik çözümleri gerektirir" diyor. Firma, Century ile hem teorik hem de şimdiye kadar gerçekleştirdikleri deneyleri bütüncül olarak tekrarlayacak. Şirket, bu prototip cihaz ile nihai ticari füzyon reaktörlerine giden en iyi yolu belirlemeye çalışacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.