Almanya gelecek başbakanlık seçimlerinde internette oluşacak sahte haberlerden endişeli

Almanya’da gelecek yılki başbakanlık seçimlerine ilişkin Angela Merkel parlamentoda son dönemde internetteki sahte haberlerin ve botların kamuoyunu manipüle ettiğini, yasa koyucuların bu hadiseye karşı tedbirli olmaları ve gerekirse yeni bir düzenlemede bulunulması gerektiğinden bahsetti.

Küreselleşmenin önemli bir boyut kazandığı yüzyılda artık seçim tartışmalarının farklı bir medya ortamında yapıldığını ve insanların 25 sene öncesinden çok farklı olarak kendi görüşlerini dayatmak için sahte haber üretmek, yaymak ve insanları kandırmaktan çekinmediğini de sözlerine ekledi.

Donald Trump’ın ABD başkanlık seçimi zaferinin ardından sahte haberlerin rolleri hakkında pek çok tartışma ortaya çıkmıştı. Eleştirmenler özellikle Facebook'un ve Twitter’ın kendi platformlarındaki yanlış bilgilendirme ve sahte haberlere karşı daha dikkatli olması ve bunların üzerine gidilmesi için uyarılarda bulundu. Facebook ve Google da bu ay düzmece haberleri reklam ağından çıkaracağını duyurdu.

Merkel'in liderliğinde gelecek yılki seçimlerden zaferle ayrılmayı uman Hristiyan Demokrat Birlik partisini özellikle mülteci konusunda sürekli eleştiren AFD partisi ise Facebook üzerindeki beğeni sayısına bakıldığında Hristiyan Demokrat Birlik'i geride bırakmış olduğu gözlemleniyor.

http://www.theverge.com/2016/11/25/13745910/germany-fake-news-facebook-angela-merkel