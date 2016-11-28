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Almanya gelecek başbakanlık seçimlerinde internette oluşacak sahte haberlerden endişeli

Almanya'da gelecek yıl yapılması planlanan başbakanlık seçimlerde tekrar aday olacağını açıklayan Alman Şansölyesi Merkel, internetteki sahte haberlerin insanları etkilemesinden endişe duyuyor.
2 yıl
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Furkan Babur
Yazar
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Almanya gelecek başbakanlık seçimlerinde internette oluşacak sahte haberlerden endişeli
 

Almanya’da gelecek yılki başbakanlık seçimlerine ilişkin Angela Merkel parlamentoda son dönemde internetteki sahte haberlerin ve botların kamuoyunu manipüle ettiğini, yasa koyucuların bu hadiseye karşı tedbirli olmaları ve gerekirse yeni bir düzenlemede bulunulması gerektiğinden bahsetti.
Küreselleşmenin önemli bir boyut kazandığı yüzyılda artık seçim tartışmalarının farklı bir medya ortamında yapıldığını ve insanların 25 sene öncesinden çok farklı olarak kendi görüşlerini dayatmak için sahte haber üretmek, yaymak ve insanları kandırmaktan çekinmediğini de sözlerine ekledi.

Donald Trump’ın ABD başkanlık seçimi zaferinin ardından sahte haberlerin rolleri hakkında pek çok tartışma ortaya çıkmıştı. Eleştirmenler özellikle Facebook'un ve Twitter’ın kendi platformlarındaki yanlış bilgilendirme ve sahte haberlere karşı daha dikkatli olması ve bunların üzerine gidilmesi için uyarılarda bulundu. Facebook ve Google da bu ay düzmece haberleri reklam ağından çıkaracağını duyurdu.

Merkel'in liderliğinde gelecek yılki seçimlerden zaferle ayrılmayı uman Hristiyan Demokrat Birlik partisini özellikle mülteci konusunda sürekli eleştiren AFD partisi ise Facebook üzerindeki beğeni sayısına bakıldığında Hristiyan Demokrat Birlik'i geride bırakmış olduğu gözlemleniyor.


http://www.theverge.com/2016/11/25/13745910/germany-fake-news-facebook-angela-merkel Yorum Yaz
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asau 2 yıl en beğenilen
Merkel boşuna endişeleniyor. Türkiyeyi takip etmeleri yeterli. Trump da Türkiyeyi takip etseydi kazanacağını anlardı. Zira bizde sanal dünyadada kim çoğunluktaysa o reel dünyada seçimi kaybeder. O yüzden endişeye mahal yok. Sanal dünyada iktidar olmak, reel dünyada kaybetmek demektir.
Merkel boşuna endişeleniyor. Türkiyeyi takip etmeleri yeterli. Trump da Türkiyeyi takip etseydi kazanacağını anlardı. Zira bizde sanal dünyadada kim çoğunlukta...
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comarsavar 2 yıl
bizim reis-i cumhur bi ara buna cok takmisti arkadasliklari falan cok iyiydi ama sanirim emine hanimdan azar yedi :(
- bu aralar almanya şansölyesi merkel hanimla cok siki fiki oluyorsun recep hayirdir?
+ politika emine politika, elinin hamuruyla isime burnunu sokma git cay koy!
- ben anlamam politika falan recep o kadinla gorusmeni istemiyorum sana cok tuhaf bakiyor.
+ yahu sacmalama be kadin ben cumhurbaskaniyim ve merkel sadece arkadasim!
- iyi recep iyi öyle olsun...
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dalavere34 2 yıl
Ak tröller oradada mi varmis
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iamburak 2 yıl
Merkel miadını doldurdu çok bile kaldı. Seçimlerde kesin olarak kaybedeceğini düşünüyorum. Zaten almanların suana kadar ki devlet adamı anlayışına hiç uymayan birisiydi
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arel.gr 2 yıl
trupm misali !
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PaTRaiN1 2 yıl
Vah vah bizde onlar için endişeliyiz.
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Parola_18 2 yıl
markel cim kazıgın ucu biyerinize dokunuca aklınız başınıza geliyor reis ne manüplasyonlarla karşı karşıya kaldı ne atraksiyonlarla karşıkarşıya kaldı senin kalacagın iş reisin kaldıgınınıyanında 10/1 etmez ne demişler keser döner sap döner bir gün hesap döner alavere dalavere ile iş yürütürseniz bumeranğ gibi sizibir gün bulur
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-Uzumaki Naruto- 2 yıl
Bi zahmet olsun o kadar.
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mcrew 2 yıl
o yüzden diyorum facebook twitter whatsapp gibi amerikan sermayeli bu platformlara erişimi bir süre komple kapatacaksın. Turkcell bip gibi yerli platformlara insanları yönlendireceksin. Gerekirse yerli platformlara erişimi mobil üzerinden ücretsiz yapacaksın.
70 milyon nufusuz. Yazık dünyanın parasını facebook a akıtıyoruz.
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EbuSerkan 2 yıl mcrew
mcrew
o yüzden diyorum facebook twitter whatsapp gibi amerikan sermayeli bu platformlara erişimi bir süre komple kapatacaksın. Turkcell bip gibi yerli platformlara insanları yönlendireceksin. Gerekirse yerli platformlara erişimi mobil üzerinden ücretsiz yapacaksın.
70 milyon nufusuz. Yazık dünyanın parasını facebook a akıtıyoruz.

Yok daha neler sonra devlet her akp karsitini fislesin ve muahlifler akpyi elestiremez olsun degilmi

globall dunyaya ayak uydurmak zorundasiniz kuzey kore kafasiyla hic bir yere gelemezsiniz
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asau 2 yıl en beğenilen
Merkel boşuna endişeleniyor. Türkiyeyi takip etmeleri yeterli. Trump da Türkiyeyi takip etseydi kazanacağını anlardı. Zira bizde sanal dünyadada kim çoğunluktaysa o reel dünyada seçimi kaybeder. O yüzden endişeye mahal yok. Sanal dünyada iktidar olmak, reel dünyada kaybetmek demektir.
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